- Mihail Pascu a fost prezent, marti, la Tribunalul Bucuresti, acolo unde a fost termen in dosarul in care a fost trimis in judecata impreuna cu fiul sau si cu mama acestuia. Barbatul a facut declarații legate de accidentul produs de Vlad, fiul lui, in care au murit doi tineri, scrie News.ro.Mihail Pascu…

- "Eu de copiii aia nu vreau sa vorbesc, este un lucru tabu pentru mine. Daca pentru dumneavoastra nu este un lucru tabu, este treaba dumneavoastra. Pentru mine este un lucru solemn acolo. Sunt niste copii morti, in niste conditii anume, iar eu nu vreau sa vorbesc despre asa ceva si nu vreau sa mai dau…

- Mihai Pascu, tatal lui Vlad Pascu, șoferul drogat care a ucis doi tineri la 2 Mai, susține ca fiul sau nu s-a drogat in noaptea teribilului accident. „Ce inseamna droguri? Pentru ca toata lumea vorbește ca a fost drogat…iata valorile drogurilor in seara aceea”, a spus tatal lui Pascu, prezentand pe…

- In ciuda faptului ca este anchetata pentru comportament neadecvat, judecatoarea din cazul Vlad Pascu, șoferul drogat implicat intr-o tragedie vara trecuta in 2 Mai, va ramane in dosar și la urmatorul termen de judecata. Ancuța Popoviciu a gafat in lanț la prima infațișare. Ancheta care o…

- Judecatoria Mangalia a analizat, vineri, cererea lui Vlad Pascu de inlocuire a masurii arestarii preventive. “Respinge cererea formulata de inculpatul Pascu Matei Vlad privind inlocuirea masurii arestarii preventive cu masura preventiva a arestului la domiciliu, ca neintemeiata. In temeiul art.362…

- Magistratii Judecatoriei Mangalia au decis sa il mentina in arest preventiv, pentru inca 30 de zile, pe Vlad Pascu, tanarul care a provocat accidentul din august 2023 de langa statiunea 2 Mai, soldat cu moartea a doi tineri, informeaza News.ro. Decizia instantei nu este definitiva.Judecatoria Mangalia…

- Magistratii Judecatoriei Mangalia au dispus menținerea arestului preventiv fața de autorul accidentului de vara trecuta, de la 2 Mai, soldat cu moartea a doi tineri și ranirea altor trei. Magistratii au decis sa respinga cererile formulate de avocatul lui Vlad Pascu, de inlocuire a arestului preventiv…