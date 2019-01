Trei cutremure in Romania in cateva ore. Unul mai mare decat celalalt

Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur de magnitudine 2,4 s-a produs in aceasta dimineata in zona Vrancea. Seismul a avut loc la o adancime de 126 de kilometri, la ora 1.35, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). De la inceputul acestui an in Romania s-au produs 8 cutremure,…

- INCDFP a anuntat, vineri, ca s-a inregistrat un nou cutremur in judetul Vrancea, la ora 12.33. Seismul a fost inregistrat la o adancime de 112 kilometri, in apropierea oraselor Odobesti (27km), Panciu (31km), Focsani (41km), Marasesti (44km), Onesti (44km). Un cutremur cu magnitudine 3,7…

- Un cutremur cu magnitudinea grade pe scara Richter s-a produs, miercuri, in judetul Vrancea, la o adancime de o suta de kilometri, anunta Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Potrivit INCDFP, un cutremur cu magnitudinea 3 grade pe scara Richter s-a produs, miercuri,…

- Un nou cutremur a avut loc duminica dimineata in zona Vrancea, avand o magnitudine de 3,3, la aproximativ doua ore dupa ce, in aceeasi zona, a avut loc un alt seism, cu magnitudine 5,8.Inspectoratul pentru Situații de Urgența, mesaj pentru bucureșteni, dupa cutremur: pregatiți-va de replici…

- Un cutremur cu o magnitudine de 5,8 s-a produs duminica dimineața in Vrancea, la ora 03:38. Seismul a avut epicentrul in Vrancea, dar s-a simțit puternic la București și in alte orașe din țara. Conform primelor estimari oferite de Insititul Național pentru Fizica Pamantului, cutremurul a avut o magnitudine…

- Cutremurul de vineri a avut 2,1 grade si s-a inregistrat in judetul Vrancea. Acesta este al treilea cutremur din Romania, din saptamana aceasta. Marti, tot in Vrancea, a avut loc un cutremur de 2,8 grade, iar luni, s-a inregistrat un seism de 2,4 grade, in judetul Buzau. Citeste si: O mama…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,1 pe scara Richter s-a produs sâmbata, la ora 17:14, în judetul Buzau, la o adâncime de 62 de kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamântului (INCDFP). Seismul s-a produs în apropierea…

