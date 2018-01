Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Traian Basescu, liderul PMP, a declarat vineri seara ca sunt patru comune din Republica Moldova care au semnat, prin locuitorii, primarii si secretarii acestora, pentru unirea cu Romania. Basescu a spus ca presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a gresit cand i-a retras…

- Ambasadorul Romaniei la Chisinau, Daniel Ionita, confirma temerile expuse de catre Igor Dodon privind riscul ca Republica Moldova sa-si piarda statalitatea, odata cu realizarea unirii cu Romania.

- „Pe drept, Romania are dreptul sa puna problema ca acesta (Basarabia) e teritoriu romanesc. Fiindca nu poate 2/3 din teritoriul Moldovei si 2/3 dintre cetatenii Principatului Moldovei sa duca si sa formeze un stat Romania, iar 1/3 sa se impotriveasca. Majoritatea intotdeauna decide in problemele aceasta”,…

- O localitate din nordul Republicii Moldova a votat o Declaratie de unire cu Romania, semnatarii acesteia exprimandu-si bucuria de a sarbatori impreuna cu romanii de pretutindeni Centenarul Marii Uniri...

- O localitate din nordul Republicii Moldova a votat marti, 23 ianuarie, o Declaratie de unire cu Romania. Documentul a fost adoptat de catre primarul comunei Parcova, raionul Edinet, Marcel Snegur, si catre de consilierii locali.

- Traian Basescu, fostul șef de stat al Romaniei il contrazice pe președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, care a declarat anterior ca renunțarea la cetațenia romana e un proces anevoios, referindu-se la cei șase deputați moldoveni socialiști care dețin și cetațenia Romaniei. Basescu insa susține…

- Fostul presedinte al României, Traian Basescu, a contestat luni decizia Judecatoriei Chisinau prin care i s-a respins cererea cu privire la anularea decretului emis de Igor Dodon, prin care i-a fost retrasa cetatenia Republicii Moldova, relateaza portalul Moldova.org. 'Pe parcursul…

- Traian Basescu a ramas fara cetatenia Republicii Moldova. Astazi, oficiul Botanica al Judecatoriei Chisinau i-a respins cererea de anulare a decretului semnat de Igor Dodon prin care i-a fost retrasa cetatenia.

- Fostul presedinte Traian Basescu este dezamagit de decizia instantei de a-i respinge cererea de anulare a decretului de retragere a cetațeniei Republicii Moldova. Decizia magistratului nu este insa definitiva si poate fi atacata cu apel, in 30 de zile. "Nu am ce comenta. E decizia instantei. S-a respins…

- Traian Basescu ramâne deocamdata fara cetațenia moldoveneasca. Decizia a fost luata de magistrații Judecatoriei Chisinau (oficiul Sectorului Botanica), dupa ce au fost audiate ultimele declaratii ale partilor. Sentința este cu drept de Apel în termen de 30 de zile, scrie deschide.md…

- În aceasta dimineata, magistratii de la judecatoria Chisinau ar fi trebuit sa ia o decizie referitor la cetatenia lui Traian Basescu, însa nu a fost sa fie. Sedinta de judecata a fost amânata pentru luni dimineata, 22 ianuarie, scrie 10TV.MD Traian Basescu trebuia…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat miercuri seara ca nu deputatii socialisti sunt de vina ca nu au renuntat inca la cetatenia romana, ci Bucurestiul, care a impus o procedura extrem de complicata de renuntare la cetatenie, relateaza Independent.md si Deschide.md.…

- Partidul Socialistilor din Republica Moldova (PSRM) "condamna categoric intentia cetateanului roman Traian Basescu de a inainta in Parlamentul Romaniei o initiativa legislativa privind Unirea cu Republica Moldova", a transmis PSRM, miercuri, printr-un comunicat de presa. Socialistii moldoveni sustin…

- "Actiunile domnului Basescu si sustinatorilor acestuia sunt privite de PSRM ca un act nedisimulat de agresiune impotriva independentei Republicii Moldova, care incalca grav Constitutia tarii si principiile dreptului international. Partidul Socialistilor din Republica Moldova solicita autoritatilor…

- Președintele Igor Dodon va propune în scurt timp cu concept de dezvoltare a Republicii Moldova pentru urmatorii ani. Declarația a fost facuta de catre șeful statului în cadrul unui interviu acordat pentru postul public de televiziune Moldova 1, transmite IPN. „Vine timpul…

- Liderul autoproclamatei RMN, Vadim Krasnoselski, a numit greșita declarația președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, despre faptul ca Transnistria reprezinta o ancora a statalitații moldovenești, relateaza NOI.md. Anterior Dodon a remarcat ca Transnistria reține Republica Moldova de la unirea cu…

- Andrei Bivol, avocatul fostului șef de stat Traian Basescu, cel care il reprezinta pe oficialul roman in dosarul privind retragerea cetateniei moldovenesti de catre Igor Dodon, a declarat ca Traian Basescu si-ar dori sa participe in parlamentarele de la Chisinau. Potrivit adevarul.ro acest lucru ar…

- Traian Basescu vrea sa candideze la alegerile prezidențiale din Republica Moldova in 2018. Avocatul fostul președinte al Romaniei a spus ca Basescu ar putea candida, daca iși va redobandi cetațenia molodveneasca, scrie presa din Republica Moldova. „Din cate știu, domnul Basescu iși dorește sa candideze…

- Vineri a fost un nou termen de judecata privind ridicarea cetațeniei moldovenești a lui Traian Basescu, moment in care avocatul acestuia a declarat ca „din cate stie" fostul președinte al Romaniei intenționeaza sa candideze in cadrul alegerilor parlamentare din 2018 din Republica Moldova, iar asta…

- "Impreuna cu Anatol Șalaru si Constantin Codreanu am fost in Republica Moldova, la Balti, cel mai mare oras dupa Chisinau. In acest oras, din 1990 si pana acum, alegerile au fost castigate numai de partide pro-ruse. Dezbaterea pe care am organizat-o a fost legata de Unirea Republicii Moldova…

- Ilie Ilascu este un politician roman nascut in Republica Moldova, faimos pentru ca a fost condamnat la moarte de catre guvernul separatist transnistrean pentru presupusa implicare in doua crime si pentru actiuni teroriste sponsorizate de statul moldovean, asa cum au fost descrise de catre oficialii…

- Fostul presedinte Traian Basescu a vorbit, cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, despre mult-discutata posibilitate de unire a tarii noastre cu Republica Moldova. Fostul sef de stat sustine ca este datoria noastra ca Romania sa-si refaca intergitatea teritoriala, insa a facut si o dezvaluire neasteptata.…

- Maia Sandu, președinta Partidului Acțiune și Solidaritate l-a critica pe Traian Basescu dupa ce acesta a afirmat ca aderarea Republicii Moldova la UE nu este fezabila și cea mai sigura cale de acces a Republicii Moldova este Unirea cu Romania."Nu sunt deacord cu declaratiile pe care le-a spus…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, le transmite politicienilor romani ca nu au ce sa caute la Chisinau sa faca politica. "Frati, frati, dar branza e cu bani. Stati acasa, veniti in ospetie", a spus Dodon, care l-a criticat din nou pe fostul presedinte Traian Basescu, scrie Deschide.md.Intr-o…

- Concluziile reuniunii Comisiei romano-moldovene de Integrare Europeana Reuniunea comisiei comune pentru integrare europeana a parlamentului Republicii Moldova si legislativului României s-a încheiat. Cu aceasta ocazie s-au analizat pasii necesari pe care cele doua state trebuie…

- Fostul sef al statului Traian Basescu a declarat, marti, la o intalnire cu parlamentari moldoveni, ca, pentru iesirea din zona gri a Republicii Moldova, trebuie luata in considerare varianta reintregirii tarii. El a avertizat ca, urmare a semnarii Acordului de asociere la UE, economia Republicii…

- Prim vicepresedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat, ieri, la Constanta, ca liderul formatiunii, Traian Basescu, lucreaza in aceasta perioada la obiectivul de tara al partidului, unirea Republicii Moldova cu Romania. Asadar, fostul sef al statului nu a abandonat lupta politica, ci a transferat o, temporar,…

- Liderul regimului pro-rus din Transnistria, Vadim Krasnoselski, a respins posibilitatea unor negocieri politice despre o eventuala reintegrare a regiunii pe baza federalizarii Republicii Moldova, varianta avansata de catre presedintele moldovean Igor Dodon. "În baza Constitutiei…

- Incident diplomatic major in capitala Basarabiei, Chisinau! O deputata din Romania si presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, au fost cei implicati. Deputata PMP de Prahova, Catalina Bozianu, aflata in vizita in Republica Moldova, a confundat coloana lui Dodon cu cea a lui...Traian Basescu.Citește…

- Traian Basescu a declarat la Chisinau ca Federația Rusa ar fi interesata sa transforme Transnistria intr-o regiune similara Kalinigradului, in regiunea de Sud-Est a Uniunii Europene și NATO. Joi, președintele autoproclamat al regiunii separatiste Transnistria a ordonat mobilizare maxima in randul…

- La o intalnire cu studentii Universitatii Libere Internationale din Republica Moldova, fostul presedinte Traian Basescu le-a promis acestora ca "rupe tacerea" si a sustinut ca este datoria lui sa spuna adevarul.Citeste si: Un lider liberal da PSD-ului LOVITURA DE GRATIE: Cere Tribunalului…

- Invitatia lui Igor Dodon este primita cu raceala din partea politicienilor din Romania! Fostul presedinte Traian Basescu i-a sugerat, voalat, presedintelui Klaus Iohannis sa refuze invitatia presedintelui Moldovean de a efectua o vizita oficiala in Republica Moldova. "Un sef al statului roman poate…

- Traian Basescu, aflat in Republica Moldova la o intalnire cu studenții Universitații Libere Internaționale din Moldova, a vorbit despre o eventuala unire a Republicii Moldova cu Romania. El a remarcat ca vor fi necesare negocieri foarte dure intre Federația Rusa, Ucraina, Romania și Republica Moldova,…

- Federația Rusa ar fi interesata sa transforme Transnistria intr-o regiune similara Kalinigradului, in regiunea de Sud-Est a Uniunii Europene și NATO, a declarat joi, 16 noiembrie, fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, la o intalnire cu studenții Universitații Libere Internaționale din Moldova,…

- Traian Basescu a facut aceste declaratii in contextul discutiilor despre o eventuala unire a Republicii Moldova cu Romania. El a remarcat ca in atare situatie vor fi necesare negocieri foarte dure intre Federatia Rusa, Ucraina, Romania si Republica Moldova, pentru a permite Chisinaului sa reia controlul…

- R.Moldova s-a așezat singura într-o zona gri, mai ales prin nefericitul articol din Constituție care stabilește neutralitatea țarii, a declarat Traian Basescu, fostul președinte al României, într-un interviu pentru radio Europa Libera. „În aceasta regiune”,…

- Acel moment cand tare iți dorești Unirea, dar habar n-ai ce presupune aceasta. Mulți dintre noi, inclusiv cei care se bat cu pumnul in piept de romani ce sunt, habar nu au ce presupune Unirea. In ultimul timp, aud des declarații pompoase aș spune eu, precum ca Marea Unire va face sa ne trezim peste…

- Traian Basescu spune, in urma unei vizite avute la Cahul, ca și peste Prut, curentul unionist este tot mai puternic. Fostul șef al statului mai precizeaza și ca “in mod egal, si Romania, si Republica Moldova au nevoie de Unire”. Traian Basescu a fost prezent la finalul saptamanii la o intalnire la Cahul,…

- "Duminica, m-am aflat la Cahul, in Republica Moldova. Curentul unionist devine tot mai puternic in stanga Prutului. Mesajul meu: «in mod egal, si Romania, si Republica Moldova au nevoie de Unire. Nu putem trai la nesfarsit despartiti de deciziile lui Stalin si Hitler, consfiintite prin pactul ticalos…

- Președintele de onoare al Partidului Unitații Naționale, Traian Basescu, a participat la o intalnire cu cetațenii din raionul Cahul al Republicii Moldova. Fostul președinte al Romaniei le-a transmis acestora ca "unirea dintre cele doua țari se va produce oricum, cu sau fara noi"."La terminarea…

- Igor Dodon sustine ca Romania nu are resurse financiare suficiente pentru a-si putea asuma o eventuala Unire. De asemenea, presedintele tarii a mentionat ca nici SUA, nici UE nu va oferi bani pentru unirea a doua tari, proces care ar urma sa destabilizeze situatia regionala si sa provoace si alte…

- In valori nominale, respectand modelul german, am putea avea urmatoarele cifre:1. Daca reunificarea s-ar face maine costurile s-ar ridica la aproximativ 180 miliarde dolari; probabil ca cel putin 20% ar reprezenta investitii private, adica 36 miliarde dolari; in acelasi timp, in cazul Romaniei,…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat, într-un interviu acordat agenției de presa ruse TASS, ca România nu are bani pentru un proiect atât de costisitor precum unirea cu Republica Moldova, informeaza Agerpres. Igor Dodon mai sustine ca, în discuțiile…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, s-a dat din nou in stamba, sustinand pentru agentia oficiala de presa din Rusia, TASS, ca Romania nu are bani pentru a sustine unirea cu Republica Moldova.

- Presedintele executiv al Partidului Unitatii Nationale (PUN), Anatol Salaru, considera ca „iesirile carghioase ale lui Igor Dodon la adresa Romaniei si a celor care isi asuma romanitatea nu fac decat sa dovedesca slugarnicia acestuia fata de Moscova”. Politicianul a facut afirmatia respectiva in contextul…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat intr-un interviu acordat marți agenției de presa TASS ca, in discuțiile sale cu reprezentanți americani, a remarcat faptul ca aceștia privesc Chișinaul prin ochii Romaniei vecine, unde se ascund planurile de unire, dar ca, de fapt, Romania nu…

- Traian Basescu susține, din nou, ca românii nu pot trai despartiti de Prut, dupa vointa lui Stalin si Hitler, "care, prin pactul Ribbentrop-Molotov, au sfâsiat tara", informeaza, duminica, Mediafax. Acest mesaj, postat de Basescu pe contul sau de Facebook, a fost transmis…