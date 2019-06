Tragedie pe sosea. Un barbat si o femeie au murit intr-un teibil accident rutier. Ce au stabilit anchetatorii

Stiri pe aceeasi tema

- O autospeciala de politie a fost lovita si avariata, marti, de un autoturism al carui sofer nu i a acordat prioritate, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Galati, Gabriela Costin, informeaza Agerpres.roConducatorul auto vinovat, un barbat de 40 ani, a circulat…

- Un adolescent in varsta de 16 ani a fost retinut, joi seara, de politistii Biroului de investigatii criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Botosani, dupa ce, in noaptea de miercuri spre joi, alaturi de un alt tanar, a furat un autoturism pe care l a condus pana in municipiul Suceava,…

- Un barbat in varsta de 58 de ani a decedat, duminica seara, in urma unui accident rutier produs in localitatea Havarna din judetul Botosani, a anuntat, luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de...

- Un batran de 86 de ani din Ramnicu Valcea a decedat, luni, dupa ce a fost lovit de un TIR si tarat pe o distanta de cativa metri sub rotile autocamionului, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Valcea, conform Agerpres.roPotrivit sursei citate, accidentul s a produs pe Drumul…

- "Din primele cercetari efectuate de politisti, s-a stabilit ca un barbat de 39 de ani, din municipiul Zalau, in timp ce conducea autoutilitara pe strada Sfanta Vineri, din Zalau, nu s-a asigurat corespunzator la efectuarea manevrei de intoarcere, prin manevrare inainte si inapoi, si a accidentat…

- O tanara de 22 de ani din Ramnicu Valcea s a ales cu dosar penal dupa ce, pe fondul consumului de alcool, si a injunghiat concubinul, mai in varsta cu aproape 30 de ani, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Valcea, citati de Agerpres.ro.Potrivit sursei citate, incidentul…

- Un barbat și o femeie au decedat, iar alte cinci persoane, între care și un copil, au ajuns spital în urma coliziunii între doua autoturisme pe o strada din stațiunea Baile Govora, au anunțat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Vâlcea."În…

- Accidentul rutier petrecut sambata dimineata pe DJ 245, in comuna Bacani, in urma caruia un barbat si a pierdut viata, a fost provocat de un tanar in varsta de 18 ani, care isi luase permisul de conducere in urma cu doar trei saptamani, conform Agerpres.roPotrivit reprezentantilor Inspectoratului de…