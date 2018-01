Stiri pe aceeasi tema

- Politistii constanteni au inceput o ancheta dupa ce o femeie de 34 de ani a murit la scurt timp dupa ce a nascut intr-o clinica privata, din cauza unor complicatii. Dupa nastere, tanara a intrat in stop cardiac si a fost dusa la Spitalul Judetean Constanta.

- Soțul femeii care a murit la scurt timp dupa ce a nascut la o clinica privata din Constanța a vrut sa depuna plangere la Colegiul Medicilor, insa nu i-a fost primita pe motiv ca este scrisa de mana. Gheorghița Coman este decis sa revina la Colegiu cu sesizarea redactata la calculator și in același timp…

- Conform medicilor de la Spitalul Judetean Constanta, mamica a ajuns in stare grava la Unitatea de Primiri Urgente, in numai 5 minute fiind dusa in sala de operatii. Se pare ca femeia a suferit o ruptura a uterului in timpul nasterii la spitalul privat.

- Mesajele de condoleante au inceput sa curga dupa aflarea vestii cumplite. Teodora M. a murit dupa ce a ales sa isi aduca pe lume copilasul la un spital privat din municipiul Constanta.Tanara a ajuns in cele din urma, in stare grava, la Spitalul Judetean Constanta.Teodora mai avea un baietel si se casatorise…

- O tanara de 35 de ani a murit la scurt timp dupa ce a nascut, la un spital privat din Constanța. Femeia a intrat in stop cardio-respirator, a fost resuscitata și transferata la Spitalul Județean Constanța. Medicii nu au mai putut face nimic pentru ea. Tanara de 35 de ani a nascut in cursul nopții de…

- O tanara care a ales sa isi aduca pe lume copilasul la un spital privat din municipiul Constanta a murit astazi la scurt timp dupa ce a nascut. Potrivit unor surse victima ar fi nascut normal desi in urma cu ceva timp a adus pe lume un copilas prin cezariana. In timpul interventiei de astazi ar fi suferit…

- Politistii din Sebes l-au depistat si retinut, cu operativitate, pe un tanar din oras ce este banuit de comiterea unei talharii asupra unei varstnice. Va fi cercetat in stare de arest preventiv. In noaptea de 20 spre 21 ianuarie 2018, Politia Municipiului Sebeș a fost sesizata de o femeie de 69 de ani,…

- Femeia in varsta de 65 de ani este din localitatea Cetateni. Aceasta a alunecat pe gheata, iar din cauza ranilor grave suferite la cap a decedat. Un barbat a fost martor la accident si a sunat imediat la 112, insa medicii nu au mai putut face nimic petru viata femeii. Tot in Arges, un barbat…

- Tragedie fara margini, astazi, in Ploiesti. O femeie in varsta de 79 de ani a fost gasita decedata de catre pompierii ISU Prahova solicitati sa intervina pentru lichidarea unui incendiu. Focul a cuprins apartamentul 24 al blocului 37B situat pe Aleea Catinei din nordul orasului, iar pompierii…

- Adriana Iliescu, numita in 2005 cea mai varstnica femeie din lume, s a nascut pe 31 mai 1938, la Craiova. A fost profesor universitar de literatura romana si autoare de povesti pentru copii.Potrivit Wikipedia.ro, este cunoscuta mai ales pentru faptul ca a fost pana la 29 decembrie 2006 cea mai varstnica…

- Un turist si-a pierdut viata in Muntii Bucegi, dupa ce a fost surprins de o avalansa. Salvamontistii au plecat in cautarea lui imediat ce s-a anuntat disparitia si au facut eforturi mari pentru a-l gasi pret de cateva ore.A

- Pentru prezentatoarea emisiunii Focus din Inima Romaniei la Prima TV, Ioana Maria Moldovan, se pare ca ziua de 13 este extrem de norocoasa. Imediat dupa miezul nopții, mai exact la 00:01, a venit barza in familia ei și a logodnicului Marian Galeș. De altfel, anul acesta sta sub semnul cifrei 13 pentru…

- Cristina Manea a nascut in vara lui 2017 o fetița sanatoasa, insa nu avea sa se bucurea de ea prea mult timp. Imediat dupa nașterea prin cezariana, mama a simțit dureri de cap puternice. Inițial a considerat ca sunt un efect secundar al anesteziei, insa durerile nu au cedat. Medicii deja banuiau ca…

- Marian Dragos Stoican, un proxenet in varsta de 30 de ani și-a pierdut viața dupa ce a fost implicat intr-un accident de mașina. Interlopul se intorcea de la o petrecere cu lautari, cand a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina intr-un pod.

- Lumea fotbalului a primit o veste cutremuratoare! Internationalul hondurian Juan Carlos Garcia a încetat din viata la doar 29 de ani. Acesta a fost rapus de o boala cumplita, potrivit spynews.ro. Nascut la 8 martie 1988, Juan Carlos Garcia a fost rapus de leucemie, boala cu care…

- Acuzații dure la adresa a doua spitale importante din Sibiu. Familia unei tinere susține ca medicii de la Spitalul județean și de la cel militar i-au acordat prea tarziu ingrijiri, deși fata era in stare critica. Tanara a murit la cateva ore dupa ce s-a prezentat la camera de garda.

- Femeii i s-a facut rau, iar fiul ei a sunat imediat la 112. A fost preluata de o ambulanta si transportata de urgenta la Spitalul Judetean Suceava. Acolo, medicii i-au spus ca are un inceput de diabet, dar si ciroza. I-au administrat insulina, insa starea femeii s-a agravat. A doua zi fiul si-a…

- Kirsten Hawksey, o tanara mama in varsta de 23 de ani din Liverpool, a mers la medic pe 27 noiembrie 2017, dupa ce i-au aparut pe picioare mai multe vanatai inexplicabile. Tatal lui Kirsten, Neil, a spus ca tanara a ignorat inițial vanataile, dar vazand ca nu se mai vindeca, familia a insistat sa mearga…

- Gabriela si Viorel Bora, doi veri ale caror vieti ar fi putut fi salvate cu ajutorul unui transplant de rinichi, au murit in timp ce se intorceau cu o salvare de la dializa. Un politician acuza ca organele care i-ar fi putut salva pe cei doi adolescenti au ajuns la Victor Socaciu. Va reamintim ca interventia…

- Tragedie aviatica in statul american Florida. Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit la scurt timp dupa decolare. Toți cei cinci oameni care se aflau la bord au murit. Imediat dupa cadere, aparatul de zbor a fost cuprins de flacari.

- "Am trait pe propria piele cateva experiente spirutuale care nu sunt la indemana oricui: moartea clinica si decorporalizarea. (...) Am fost in coma la spital mai mult de 4 ore. Atunci am comunicat cu Dumnezeu. Totul a pornit de la Eclipsa Totala de Soare din 1999, care a fost vizibila pe intreg teritoriul…

- Drama in familiile a doi tineri bihoreni. Madalina si Marius au murit asfixiati si carbonizati in noaptea de joi spre vineri. Cei doi erau logodnici si urmau sa se casaoreasca in primavara lui 2018.

- Ies la ivala detalii cutremuratoare cu privire la tanara de 25 de ani care a murit la metrou marti seara. Autoritatile suspecteaza ca o alta femeie a impins-o. Conducerea Politiei Capitalei a dispus ca politistii sa patruleze in toate statiile de metrou. Politistii cer sprijinul populatiei pentru identificarea…

- Ce face zi de zi Mioara Velicu la mormantul soțului ei. Barbatul a murit in urma cu patru ani, iar de atunci, o lumanare arde in permanența la cimitir. „In fiecare noapte il visez pe sotul meu, e mereu agitat, si asa eu ma simt ocrotita. Sotul meu a murit de 4 ani si, dar lumanarea la mormantul lui…

- Cel mai inalt rugbyst roman din istorie, Cristi Gheorgheosu „Lungu”, a murit la varsta de 62 de ani. Federatia Romana de Rugby (FRR) a publicat pe site-ul ei un mesaj in care isi exprima regretul pentru trecerea in nefiinta a fostului jucator de rugby. „Federatia Romana de Rugby isi exprima regretul…

- Tragedie la Balți. Un barbat in varsta de 60 de ani a murit dupa ce apartamentul in care se afla a fost cuprins de flacari. Potrivit pompierilor totul s-a intamplat ieri, in jurul orei 16:15.

- O femeie de 55 de ani a murit, joi seara, abandonata pe marginea drumului unde a fost lovita de o mașina. Aceasta a fost victima unui accident rutier ce a avut loc pe o trecere d epietoni a șoselei de centura a municipiului Petroșani. Imediat dupa comiterea faptei, șoferul a apasat accelerația și a…

- O femeie a murit si alte patru persoane au fost ranite, intre care un copil de doi ani, dupa ce masina in care se aflau s-a izbit violent, miercuri seara, de gardul unei case, pe DN13 E, in judetul Covasna. In urma accidentului, din cercetarile efectuate s-a stabilit ca viteza neadaptata la conditiile…

- Gregory Rigters, component al nationalei de fotbal a statului Surinam, a murit in capitala Paramaribo, intr-un accident de masina. Gregory Rigters a fost de doua ori golgeterul campionatului din Surinam, evoluand pentru gruparea Walking Boyz Company. El avea si 7 prezente in nationala statului Surinam,…

- Un barbat a murit luni, 4 decembrie, la autogara Fany din Satu Mare. Ambulanțierii nu au mai putut face nimic pentru a salva viața acestuia. „La ora 09:44 ambulanța este solicitata la autogara Fany pentru un barbat inconștient cu convulsii. Echipajul cu medic trimis la locul solicitarii gasește pacientul…

- Ionela Irimia și soțul sau, Viorel Vasilica, acuza medicii de la maternitatea "Cuza Voda" din Iași de neglijența, dupa ce fiica lor a murit la aproximativ doua zile dupa naștere. Ei au depus in acest sens plangere la poliție.

- IMAGINI Tragedie rutiera in urma cu putin timp.O FAMILIE DISTRUSA. O femeie si copilul sau de 10 ani au murit. Un tir incarcat cu var stins și un autoturism impact MORTAL. FOTO O femeie și copilul acesteia au decedat duminica seara, iar alte doua persoane au fost ranite intr-un accident care a avut…

- Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Prahova, Raluca Vasiloae, in eveniment au fost implicate un tir incarcat cu var stins și un autoturism.Din primele cercetari, accidentul s-ar fi petrecut pe fondul neacordarii de prioritate, a precizat purtatorul de cuvant al IPJ Prahova, Raluca Brezeanu.Conform…

- Tragedie in muntii Calimani, unde trei tineri au fost surprinsi de o avalansa in timp ce se intorceau de pe varful Pietrosu, unde arborasera steagul Romaniei, de 1 decembrie. O femeie (Nathy Josse) a murit, un alt alpinist (Lucian Dragan), salvamontist voluntar, a fost scos de sub zapada, iar cel de…

- O femeie de 63 de ani a decedat iar nepoata acesteia, in varsta de 11 ani, a fost ranita dupa ce au fost lovite luni seara de un autoturism in tip ce traversau o trecere de pietoni din municipiul Aiud, informeaza Agerpres.ro. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Alba, comisar Luminita Prodan, un tanar…

- 11 oameni au murit, iar 21 au fost raniti la Batumi, in urma unui incendiu. Tragedia s-a produs in timpul unui dineu oferit participantelor la concursul Miss Georgia.Flacarile s-au declansat la Leograd, un hotel de lux din statiunea situata pe litoralul Marii Negre.

- TRAGEDIE pe sosea: O femeie a murit si alte doua sunt in stare grava.Un vitezoman cu Mercedes a izbit violent o Dacia Sandero. – FOTO O femeie a murit si alte doua sunt in stare grava dupa un grav accident rutier petrecut astazi. Teribilul accident a avut loc in Constanta si s-a produs din cauza șoferului…

- Ar putea sa va intereseze: O mașina ce aparține unei firme de securitate a ajuns cu roțile in sus in urma unui accident rutier 4.10.2014 Lovita și abandonata 7.06.2010 La Constanța are loc, pentru a cincea oara, simpozionul „Femeia turca din Balcani” 11.06.2010 Si-a ucis copilul 6.06.2010 Accidentul…

- Tragedie la o cariera privata din satul Pașcani, din raionul Criuleni. Trei muncitori cu varstele cuprinse intre 33 și 41 de ani au murit, ieri, dupa ce un perete s-a prabușit peste ei.Doi dintre barbați au murit pe loc, iar al treilea s-a stins in drum la spital.

- Tragedie fara margini intr-o familie din judetul Vaslui. Ancheta in cazul mortii unei fete in varsta de 21 ani, gravida in cinci luni. Sora mai mica a acesteia a observat ca tanara, care se odihnea dupa ce luase masa, respira cu dificultate si se invineteste la fata.

- Inca o tragedie romaneasca pe strazile din Italia. O femeie a murit pe loc o fetita de 5 ani este in stare grava, dupa un impact groaznic intre un Mercedes si un Fiat Punto. Alte sapte...

- Potrivit martorilor, barbatul era un om al strazii, fiind cunoscut ca un consumator de bauturi alcoolice, scrie reporterntv.ro. Acesta nu a avut nicio șansa de supraviețuire dupa ce a fost taiat de tren. La fața locului a ajuns și o autospeciala cu modul de descarcerare ca sa il scoata de…

- Tragedie într-o scoala primara din orasul Sydney, din Australia. Doi copii de opt ani au murit, iar peste 20 au fost raniti dupa ce o masina a intrat în institutia de învatamânt.

- Tragedie intr-o scoala primara din orasul Sydney, din Australia. Doi copii de opt ani au murit, iar peste 20 au fost raniti dupa ce o masina a intrat in institutia de invatamant. In momentul accidentului, in clasa se aflau 24 de elevi si o profesoara.

- Purtatorul de cuvant al IPJ Galati, Gabriela Costin, a declarat ca un accident cu victime in care au fost implicate doua aututorisme s-a produs sambata pe DN 25, pe raza comunei Movileni. "Cele doua masini au fost gasite de politistii sositi la fata locului pe acelasi sens de mers si din primele cercetari…

- Cu toate ca nu este indicat sa se consume alcool si tutun pe timpul sarcini, deoarece pot afecta dezvoltarea normala a fatului, o tanara din Marea Britanie nu a vrut sa asculte sfatul celor din jur. Maddy nu a reusit sa renunte la placerea ei vinovata, fumatul.

- În dimineața de joi, 3 noiembrie, Alin, tânarul care a leșinat într-unul dintre cluburile din Baia Mare la petrecerea de Halloween, a decedat. Avea 31 de ani și lucra de aproximativ 5 ani la Inspectoratul Școlar Județean Maramureș ca jurist.

- Peste 200 de persoane ar fi murit in urma prabusirii unui tunel in Coreea de Nord, in muntele unde a fost efectuat cel mai recent test nuclear subteran. Aproximativ o suta de persoane care lucrau...

- A murit intr-o benzinarie de la ieșirea din Buzau dupa ce a facut stop cardiac. Femeia se intorcea de la spital, din București O femeie de 65 de ani, care se intorcea de la un spital din București, a facut stop cardiac intr-o benzinarie de la ieșirea din Buzau și a murit. La aceasta ora, un echipaj…