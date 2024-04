Stiri pe aceeasi tema

- O.J. Simpson a murit de cancer la varsta de 76 de ani. Vestea a fost confirmata de familia lui. Fostul star din NFL (Liga de Fotbal American) a fost achitat in 1995 de uciderea soției sale și a prietenului acesteia, dupa un proces ce a captivat intreaga America, scrie observatornews.ro .

- Un vasluian in varsta de 47 de ani, care lucra intr-o padure din localitatea Chitoc, a murit, luni, 1 aprilie 2024, cand un copac a cazut peste el. Polițiștii au declanșat o ancheta și investigheaza circumstanțele producerii incidentului.

- Fostul ministru francez al Culturii si om de televiziune Frederic Mitterrand a decedat joi, la Paris, la varsta de 76 de ani, dupa o lupta de "mai multe luni cu un cancer agresiv", a anuntat familia sa pentru AFP. Nepot al fostului presedinte francez Francois Mitterrand, ministru in mandatul lui…

- Un barbat care sapa un sant de colectare a apei pluviale a murit, marti, dupa ce un mal de pamant s-a surpat peste el. ”La data de 5 martie., in jurul orei 14.55, politistii din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Sanandrei au fost sesizati prin apel la 112 cu privire la faptul ca un barbat de 59 de ani,…

- „La data de 05 martie a.c., in jurul orei 14:55, politistii din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Sanandrei au fost sesizati prin apelul unic de urgenta 112 cu privire la faptul ca un barbat in varsta de 59 de ani, in timp ce efectua lucrari de sapare a unui sant de colectare a apei pluviale pe DJ693,…

- Un barbat in varsta de 48 de ani a murit astazi, in Timiș, dupa ce a fost prins intr-un mecanism care scotea cerealele dintr-un siloz. „La data de 14 februarie, in jurul orei 16:45, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Sanandrei au fost sesizați cu privire la faptul ca un barbat aflandu-se in localitatea…

- Presedintele Namibiei, Hage Geingob, in varsta de 82 de ani, a murit duminica dimineata la spital, a anuntat presedintia. In urma cu cateva saptamani, Geingob fusese diagnosticat cu cancer.

- Un tanar de 21 de ani a murit, iar alte doua persoane, o femeie si un barbat, au fost raniti, in urma unui accident rutier produs intre un TIR si o camioneta, in judetul Timis, la Cosava, pe drumul national care preia tot traficul de pe autostrada, spre Deva, in lipsa unui tronson al soselei de mare…