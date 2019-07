Stiri pe aceeasi tema

- Aflat tocmai în aceasta zona a Italiei, vulcanul Stromboli, cu o înalțime de 924 metri și una dintre cele mai captivante atracții din „Cizma”, face însa victime. Un barbat a decedat dupa ce a fost lovit de o piatra, iar o alta persoana a fost grav ranita, în timpul…

