Tragedia de la liceul din Florida: Procurorii cer condamnarea la moarte pentru Nikolas Cruz care a ucis 17 persoane

- Procuratura din Florida a anuntat marti ca intentioneaza sa ceara pedeapsa capitala impotriva lui Nikolas Cruz, pe care-l acuza de uciderea a 17 persoane in urma cu o luna la un liceu din Parkland, scrie AFP.

- Nikolas Cruz, 19 ani, urmeaza sa se prezinte miercuri in fata instantei pentru a fi pus oficial sub acuzare. El este acuzat de 17 crime cu premeditare.Avocatii sai au facut cunoscut ca va accepta sa pledeze vinovat contra garantiei ca nu va fi executat. O negociere a pedepsei ramane teoretic…

- Nikolas Cruz, 19 ani, urmeaza sa se prezinte miercuri in fata instantei pentru a fi pus oficial sub acuzare. El este acuzat de 17 crime cu premeditare. Avocatii sai au facut cunoscut ca va accepta sa pledeze vinovat contra garantiei ca nu va fi executat. O negociere a pedepsei ramane teoretic…

- Inregistrari din timpul atacului armat care a avut loc intr-un liceu din statul american Florida au fost acum publicate. Acestea scot la iveala clipele teribile prin care au trecut elevii liceului Parkland, dupa ce Nikolas Cruz a deschis focul. “Fa pe moarta”, iși sfatuia o mama fiica. Alții insa le…

- "Cred ca as fi intrat acolo chiar si fara arma si cred ca majoritatea celor prezenti aici ar fi facut la fel", a declarat presedintele american, in cursul unei reuniuni cu guvernatorii statelor federale.Liderul administratiei de la Washington a reiterat, totodata, criticile la adresa agentilor…

- Guvernatorul republican al Floridei s-a pronuntat vineri pentru prezenta obligatorie a unui agent al fortelor de ordine in fiecare scoala publica din acest stat american, pledand de asemenea pentru cresterea varstei legale in vederea cumpararii unei arme la 21 de ani, relateaza AFP. In planul…

- Presedintele american Donald Trump si-a reiterat joi opinia ca inarmarea unor profesori, special instruiti, 'ar rezolva instantaneu' situatii de genul atacului armat produs saptamana trecuta intr-un liceu din Florida, transmite Reuters. Ideea sa a provocat deja reactii extrem de divizate,…

- Aceasta idee, extrem de controversata, a fost dur criticata miercuri seara (ora locala) intr-o dezbatere organizata in apropiere de Miami de CNN, intr-o sala in care au fost prezente mii de persoane. ”Voi fi formata ca politista pe langa educarea acestor copii?”, a intrebat Ashley Kurth, o profesoara…

- Presupusul autor al atacului de la Parkland, a ajuns pentru a doua oara in fata unui complet de judecata, la un tribunal din Fort Lauderdale. Cu capul plecat, incatusat si cu catusele legate de un lant prins in jurul taliei, purtand combinezonul portocaliu al detinutilor, Nikolas Cruz nu a manifestat…

- Un sofer din convoiul presedintelui american Donald Trump, care si-a petrecut weekendul prelungit la resedinta din Florida, a fost retinut scurt timp in weekend, pentru ca a trasportat o arma de foc in bagaje, potrivit Secret Service, insarcinat cu protectia presedintelui, scrie AFP. Arma a fost descoperita…

- Tragedia de la liceul din Florida putea fi evitata daca legea nu i-ar fi permis unui tanar de 19 ani cu probleme comportamentale grave sa dețina o arma de foc. Arhiva școlii atacate, in care a invațat și Nikolas Cruz, arata ca tanarul era violent.

- Adolescentul acuzat ca a ucis 17 persoane intr-un liceu din Parkland, in Florida, s-a aflat in centrul unei anchete a politiei, in 2016, dupa publicarea unei inregistrari video in care spunea ca vrea sa achizitioneze o arma, scrie Reuters, potrivit news.ro.Nikolas Cruz, in varsta de 19 ani,…

- Presedintele SUA Donald Trump a criticat, pe Twitter, FBI dupa atacul armat de la o scoala din Florida, soldat cu moartea a 17 persoane. Trump spune ca FBI a ignorat semnalele transmise de atacator, fiind prea ocupata sa demonstreze ca a existat o implicare a rusilor in campania prezidentiala americana,…

- "Este foarte trist ca FBI a ignorat atatea semnale transmise de atacatorul din Florida. Nu este acceptabil. FBI petrece prea mult timp incercand sa dovedeasca implicarea rusilor in campania lui Trump. Nu exista nicio implicare. Reveniti la lucrurile de baza si faceti-ne mandri!", a scris Trump pe…

- Politia federala americana a recunoscut vineri - o marturisire rara si stupefianta - ca nu a actionat, dupa ce a fost avertizata in detaliu despre potentialul pericol pe care-l reprezenta Nikolas Cruz, tanarul care a ucis miercuri 17 persoane intr-un liceu din Florida.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a vizitat vineri, impreuna cu sotia sa, Melania Trump, victimele spitalizate ale atacului armat de miercuri de la un liceu din Parkland, in statul Florida, informeaza Reuters. Cuplul prezidential dorea sa-si prezinte omagiile celor raniti si sa multumeasca personalului…

- Incidentul armat ce a avut loc miercuri la liceul Marjory Stoneman Douglas din Parkland, Florida, a fost ultimul intr-o serie lunga de astfel de incidente desfasurate in mai multe institutii de invatamant americane in primele doua luni ale lui 2018, potrivit Time. In timp ce multe dintre…

- Politia federala americana a recunoscut vineri - o marturisire rara si stupefianta - ca nu a actionat, dupa ce a fost avertizata in detaliu despre potentialul pericol pe care-l reprezenta Nikolas Cruz, tanarul care a ucis miercuri 17 persoane intr-un liceu din Florida, relateaza news.ro, citand AFP.…

- Politia federala americana a recunoscut vineri ca nu a luat masurile care se impuneau dupa ce a fost avertizata, in ianuarie, cu privire la potentialul pericol pe cae-l reprezenta Nikolas Cruz, un...

- Presedintele SUA, Donald Trump, se va deplasa vineri in oraselul Parkland, situat in statul Florida, pentru a vizita liceul in care a avut loc atacul armat soldat cu moartea a 17 persoane, informeaza site-ul publicatiei The Hill.

- Orice situație de breaking news reprezinta o ocazie pentru troli pentru a capta atenția publica, pentru a provoca emoție și raspandi propaganda. Guvernul rus știe asta. Tinerii din Macedonia care fabrica fake – news știu asta.

- Durere fara margini in orașul Parkland din statul american Florida, dupa atacul armat de la liceul din localitate. Peste 1000 de localnici au participat la un priveghi in memoria celor 17 persoane ucise. Fred Guttenberg este tatal lui Jamie, una dintre victimele atacatorului.

- Autorul atacului armat din Florida, in urma caruia au fost uciși 17 elevi si profesori, le-a declarat poliștilor ca a auzit voci care l-au indrumat sa duca masacrul la bun sfarsit. Vocile au fost interpretate drept “demonice”, conform surselor din Politie, citate de ABC News. Din 2010 și pana…

- FBI a deschis o ancheta interna cu privire la modul in care agentia a gestionat avertizarile privind adolescentul acuzat de atacul de la Liceul Marjory Stoneman Douglas din Florida, soldat cu moartea a 17 persoane si cu ranirea altor 14, scrie BBC. Nikolas Cruz , in varsta de 19 ani, a fost acuzat de…

- Nikolas Cruz, in varsta de 19 ani, a fost acuzat de crima cu premeditare. Cruz a comentat la un clip video de pe YouTube de anul trecut si a spus ca va deveni „un atacator profesionist de scoli". FBI a recunoscut ca un utilizator al platformei a avertizat autoritatile. Profesorii au fost de asemenea…

- FBI a deschis o ancheta interna cu privire la modul in care agentia a gestionat avertizarile privind adolescentul acuzat de atacul de la Liceul Marjory Stoneman Douglas din Florida, soldat cu moartea a 17 persoane si cu ranirea altor 14, scrie BBC, conform news.ro.Nikolas Cruz, in varsta de…

- 17 persoane, majoritatea elevi, au fost ucise la liceul din Parkland. Președintele Trump a vorbit astazi despre aceasta tragedie și a spus ca administrația se va implica activ pentru a combate ceea ce a numit "dificila problema a sanatații mintale".

- Un judecator statal american a decis joi ca Nikolas Cruz, suspectul in cazul atacului sangeros comis miercuri la un liceu din Florida (sud-estul SUA), va fi tinut in detentie fara posibilitatea de eliberare pe cautiune, transmit Reuters, dpa si The New York Times, conform Agerpres.Cruz (19…

- Presupusul autor al atacului armat de la un liceu din Florida (sud-estul SUA), Nikolas Cruz, participase la antrenamente alaturi de o grupare care sustine suprematia rasei albe, a anuntat joi organizatia de aparare a drepturilor evreilor Liga Anti-Defaimare, transmite dpa, potrivit

- Cruz (19 de ani) este acuzat ca a ucis miercuri cu premeditare 17 persoane, folosind o arma semiautomata AR-15, la liceul Marjory Stoneman Douglas din Parkland, statul Florida.Nikolas Cruz a aparut joi in fata judecatorului districtului Broward prin intermediul unei videoconferinte, imbracat…

- Un judecator statal american a decis joi ca Nikolas Cruz, suspectul in cazul atacului sangeros comis miercuri la un liceu din Florida (sud-estul SUA), va fi tinut in detentie fara posibilitatea de eliberare pe cautiune, transmit Reuters, dpa si The New York Times. Cruz (19 de ani) este acuzat ca a ucis…

- La o zi dupa atacul de la liceul din Parkland, Florida, in urma caruia 17 persoane și-au pierdut viața, președintele Statelor Unite a ținut o confrința de presa in cadrul careia a transmis un mesaj tuturor copiilor din SUA, scrie CNN. Președintele Donald Trump s-a adresat direct copiilor din intreaga…

- FBI-ul a confirmat ca a fost avertizat cu privire la adolescentul care a deschis focul intr-un liceu din Parkland din Florida. De asemenea, profesorii primisera avertizari in acest sens, scrie BBC News. Nicolas Cruz, care este acuzat ca a omorat 17 persoane in urma atacului de miercuri dintr-un liceu…

- Nikolas Cruz, autorul atacului armat care a facut 17 morti intr-un liceu din sud-estul Floridei, a fost inculpat joi pentru crima cu premeditare, relateaza AFP, citata de Agerpres. Dat afara de la liceul Marjory Stoneman Douglas din Parkland, sud-estul Statelor ...

- Nikolas Cruz, autorul atacului armat care a facut 17 morti intr-un liceu din sud-estul Floridei, a fost inculpat joi pentru crima cu premeditare, relateaza AFP. Dat afara de la liceul Marjory Stoneman Douglas din Parkland, sud-estul Statelor Unite, din motive disciplinare, Nikolas Cruz, in varsta…

- Un tanar orfan, in varsta de 19 ani, cu un trecut tuluburat si detinator al unei pusti de tip AR-15, a fost inculpat joi de 17 capete de omor premeditat, dupa ce a fost interogat mai multe ore de catre autoritati ale statului si federale, in urma celui mai sangeros atac armat comis intr-o sacoala…

- Nikolas Cruz, autorul atacului armat care a facut 17 morti intr-un liceu din sud-estul Floridei, a fost inculpat joi pentru crima cu premeditare, relateaza AFP. Dat afara de la liceul Marjory Stoneman Douglas din Parkland, sud-estul Statelor Unite, din motive disciplinare, Nikolas Cruz,…

- "Atatea semne ca tragatorul din Florida era un dezechilibrat mintal, chiar dat afara din scoala pentru proasta purtare. Vecinii si colegii lui de clasa stiau ca (respectivul) reprezinta o mare problema. De semnalat intotdeauna autoritatilor, iar si iar!", a transmis Trump pe Twitter, joi dimineata.Liderul…

- "Atatea semne ca tragatorul din Florida era un dezechilibrat mintal, chiar dat afara din scoala pentru proasta purtare. Vecinii si colegii lui de clasa stiau ca (respectivul) reprezinta o mare problema. De semnalat intotdeauna autoritatilor, iar si iar!", a transmis Trump pe Twitter, joi dimineata.Liderul…

- Nikolas Cruz, autorul atacului armat care a facut 17 morti intr-un liceu din sud-estul Floridei, era un adolescent amator de arme care a fost dat afara din aceasta institutie din motive disciplinare.

- Unul dintre cele mai grave 10 atacuri armate din istoria SUA 17 persoane si-au pierdut viata in urma unui atac ce a avut loc la un liceu din statul american Florida. Atacul a avut la Marjory Stoneman Douglas High School, marti, in jurul orei locale 15:00, potrivit CNN . Autoritatile au anuntat ca 12…

- Suspectul, identificat drept Nikolas Cruz, in varsta de 19 ani, a fost elev la acest liceu, fiind exmatriculat din motive disciplinare nespecificate. Șeriful a explicat ca suspectul a folosit o pușca și avea “nenumarate incarcatoare”. Foto: foxnews.com © Cel puțin 14…

- Bilantul atacului armat comis miercuri la un liceu din statul american Florida a ajuns la 17 morti, iar atacatorul a fost arestat, scrie Reuters. Potrivit Biroului serifului din comitatul Broward, atacatorul a fost identificat, fiind vorba despre un tanar de 19 ani, Nikolas Cruz, fost elev al liceului,…

- Potrivit Biroului serifului din comitatul Broward, atacatorul a fost identificat, fiind vorba despre un tanar de 19 ani, Nikolas Cruz, fost elev al liceului, care a fost exmatriculat. Biroul Serifului din comitatul Broward a mai transmis ca "atacatorul este in custodie". Atacul armat a avut loc intr-un…

- Cel puțin 17 persoane și-au pierdut viața miercuri intr-un liceu din Parkland, Florida. Asta dupa ce un tanar de 19 ani, un fost elev exmatriculat pe motive de disciplina, a deschis focul. Este unul dintre cele mai grave 10 atacuri de acest tip din istoria Statelor Unite, transmite Digi 24.

- Un fost elev a deschis focul intr-un liceu din Florida, omorand 17 adulți și copii, conform CNN. Suspectul in varsta de 19 ani se numește Nikolas Cruz. Acesta fusese exmatriculat din motive disciplinare și a fost prins de polițiști dupa atac. Atacul armat, care este printre cele mai sangeroase 10 atacuri…

- Importante forte de securitate din comitatul Broward, in Florida, au intervenit, miercuri, in urma semnalarii unui incident armat, aflat in curs la un liceu din localitatea Parkland, a anuntat biroul serifului, relateaza Reuters. In urma atacului armat, ar fi fost ranite cel putin 20 de persoane.

- UPADTE ora 22.50 Vestile referitoare la numarul victimelor sunt contradictorii. Cotidianul Miami Heral, care citeaza un oficial, scrie ca exista cel putin un mort. Numarul ranitilor se situeaza intre 20 si 50, dar inca nu e clar numarul total al celor impuscati. STIREA INITIALA. O persoana…

- O persoana a fost evacuata pe o targa si urcata intr-o ambulanta, potrivit imaginilor difuzate din elicopter la postul de televiziune NBC6. Alte cinci au primit ingrijiri medicale in apropierea liceului, a informat postul local FOX-10 TV. Dupa cum a informat canalul NBC6, atacatorul s-ar…

