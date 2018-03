Stiri pe aceeasi tema

- Poprirea pe conturile Metrorex nu a afectat in niciun fel activitatea societatii in ansamblu si nici a lucrarilor de executie pe Magistrala 5, situatia fiind deblocata in cateva zile, prin plata sumei de 15 milioane de lei, care a fost castigata in instanta de compania Astaldi, a declarat, joi, Constantin…

- Lucrarile la Magistrala 5 de metrou si la statiile din cartierul bucurestean Drumul Taberei avanseaza, insa "nu lucrarile din teren dau acum cele mai mari emotii autoritatilor, ci licitatia pentru sistemul de siguranta si automatizare a traficului", sustine Asociatia Pro

- Se circula cu dificultate, marti dimineata, la metrou, dupa mai multe probleme in cateva statii. Metrorex a comunicat oficial ca aglomeratia iesita din comun s a produs in urma unei defectiuni la statia Tineretului, scrie Digi 24.Metrorex a oferit un punct de vedere in legatura cu circulatia de cosmar:…

- Metrorex a introdus, marti, trenuri suplimentare pe Magistralele 1, 2 si 3 pentru fluidizarea traficului de calatori la metrou, potrivit unui comunicat al companiei. "Metrorex a luat masuri de fluidizare a traficului de calatori la metrou, pentru evitarea supraaglomerarii de la orele de varf. Pentru…

- Metrorex a transmis ca aglomeratia s-a creat in conditiile in care la ora 08:10, in statia Tineretului, un tren de metrou a avut probleme tehnice la usile de acces, fiind retras din circulatie pentru remedierea defectiunilor. "Metrorex informeaza publicul ca astazi, 06.03.2018, la ora 08:10,…

- Haos in mai multe statii de metrou de pe magistrala 2, Berceni - Pipera, marti dimineata, peroanele devenind neincapatoare dupa ce retragerea unei garnituri cu probleme a afectat circulatia in subteran.

- Linia 41 nu va fi afectata de lucrarile la Magistrala 5. In ultima perioada, in presa au aparut diverse infirmații privind devierea liniei de tramvai 41, in zona Pieței Agroalimentare Drumul Taberei (Moghioroș), din cauza lucrarilor efectuate la noua magistrala de metrou din cartierul Drumul Taberei,…

- Referitor la informațiile aparute in spațiul public privind devierea liniei de tramvai 41 in zona Pieței Agroalimentare Drumul Taberei (Moghioroș) din cauza lucrarilor efectuate la noua magistrala de metrou, Regia Autonoma de Transport București (RATB) face urmatoarele precizari:”In zona respectiva…

- Referitor la informațiile aparute in spațiul public privind devierea liniei de tramvai 41 in zona Pieței Agroalimentare Drumul Taberei (Moghioroș) din cauza lucrarilor efectuate la noua magistrala de metrou, Regia Autonoma de Transport București (RATB) face urmatoarele In zona respectiva se vor executa…

- Comisia Tehnica de Circulatie din Capitala a avizat relocarea temporara a liniei 41 de tramvai, precum si a intregului trafic auto pe Strada Brasov, prin crearea unui by-pass de circulatie, pana la finalizarea lucrarilor la metrou din zona intersectiei Drumul Taberei/ Str. Brasov, potrivit RATB In zona…

- In conditiile avertizarilor meteorologice din aceasta perioada, Metrorex anunta ca lifturile care fac legatura cu exteriorul statiilor de metrou vor fi oprite timp de 24 ore incepand de astazi, ora 13.00. Aceasta masura a fost luata pentru siguranta celor care folosesc ascensoarele exterioare, existand…

- "Devierea tramvaiului 41 se va face pe un traseu provizoriu, prin deplasarea locala a celor doua linii de tramvai inspre stanga liniei 41 existente (traseul provizoriu al liniei 41 se va indeparta local cu circa 7 metri fata de Piata Moghioros – in acelasi mod cu devierea locala de trafic)", a explicat…

- Tramvaiul 41 va fi deviat in zona Pietei Drumul Taberei (Piata Moghioros) pe o perioada de 16 luni, din aprilie anul acesta pana in iulie anul viitor, pentru lucrari la Magistrala 5 de metrou, au declarat reprezentantii Metrorex, potrivit...

- Tramvaiul 41 va fi deviat in zona Pietei Drumul Taberei (Piata Moghioros) pe o perioada de 16 luni, din aprilie anul acesta pana in iulie anul viitor, pentru lucrari la Magistrala 5 de metrou, au declarat reprezentantii Metrorex, potrivit economica.net.Proiect de senzatie pentru Romania: Un…

- Alternativa la credite pentru afacerile din IT din Cluj: finanțare contra a 6% din firma Techcelerator, primul accelerator de business din Romania care aloca fonduri pentru dezvoltarea companiilor aflate inca in faza de preaccelerare, va fi lansat la Cluj in 26 februarie. Cu aceasta ocazie…

- Circulatia pe DN 15, in localitatea Tulghes, este blocata dupa ce un tir s-a rasturnat, a rupt un stalp electric, iar firele au cazut pe carosabil, a anuntat purtatorul de cuvant al IPJ Harghita, Gheorghe Filip. Potrivit sursei citate, tirul, care era incarcat cu utilaje agricole, s-a rasturnat in afara…

- De aproape un deceniu, sute de mii de locuitori, din cartierul bucurestean Drumul Taberei, asteapta finalizarea lucrarilor de construire a metroului, cel mai important proiect de infrastructura din Capitala, ce pare blestemat sa nu se mai termine. Proiectul de construire a Magistralei 5 de metrou, care…

- Metrorex a recunoscut ca Magistrala 6 de metrou e abia in faza "pe hartie", iar termenul de finalizare e de 4 ani de la inceperea lucrarilor de executie. Demarat in 2013 de FRF, pe vremea lui Mircea Sandu, proiectul de participare a Romaniei la Euro 2020 a fost aprobat de pe vremea Guvernului Ponta.…

- Agenți ai Oficiului European de Lupta Anti-Frauda (OLAF) au verificat miercuri acte la Ministerul Transporturilor in legatura cu plațile facute de Metrorex catre constructorii Magistralei 5 de metrou (Eroilor - Drumul Taberei), anunța Hotnews.

- Sunt acuzatii ce vizeaza existenta unor nereguli in derularea proiectului Magistralei 5 de metrou (Drumul Taberei), care beneficiaza de finantare europeana, a confirmat joi, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al OLAF, Silvana Enculescu. ”In cadrul acestei investigatii, a fost derulata o…

- Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) a efectuat timp de trei zile un control la Metrorex, obiectul fiind Magistrala 5 de metrou, au declarat surse din Ministerul Transporturilor, citate de Agerpres. Potrivit acestora, OLAF a cerut documentele, fără să menţioneze dacă…

- OLAF a cerut documentele, fara sa mentioneze daca sunt probleme cu acest contract si fara sa spuna nimic la sfarsitul controlului, care s-a incheiat miercuri, potrivit acelorasi surse. "OLAF este auditul Comisiei Europene si poate veni in control pe orice proiect pe fonduri europene. Avand…

- Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) a efectuat timp de trei zile un control la Metrorex, obiectul fiind Magistrala 5 de metrou, au declarat, joi, pentru AGERPRES, surse din Ministerul Transporturilor. Potrivit acestora, OLAF a cerut documentele, fara sa mentioneze daca sunt probleme…

- Circulație ingreunata pe Drumul Național 71, la ieșire din localitatea Moroieni. Un brad a fost doborat de vant pe carosabil, Post-ul MOROENI: Circulație ingreunata pe DN 71 din cauza unui copac cazut pe carosabil apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Restrictiile de trafic impuse joi dimineata de autoritati pe DN 1 si DN 1A, in zona montana a judetului Prahova, au fost ridicate, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova, Marian Popescu. Potrivit acestuia, pe DN 1 se circula ingreunat la limita…

- Licitatia pentru constructia Magistralei 6 de metrou – 1 Mai – Otopeni – ar putea avea loc luna viitoare, a spus marti vicepremierul Paul Stanescu, sugerand ca in octombrie ar putea fi semnate contractele de executie.

- Cresterea numarului de corporatisti din noile cladiri de birouri a supraaglomerat statiile de metrou din nordul Bucurestiului, cele mai mari cresteri ale traficului de calatori fiind inregistrate anul trecut in statiile Aurel Vlaicu si Pipera, din apropierea hubului de birouri al Capitalei, potrivit…

- O problema la sistemul de deschidere-inchidere a usilor a facut ca o garnitura de metrou sa ramana peste 10 minute in statia Obor inainte sa poata sa se retraga din circulatie. In cele din urma, mecanicul de pe garnitura ajutat de agentii de paza au reusit deschiderea manuala a usilor si evacuarea…

- Trenul a stationat la peron pana la incheierea procedurilor desfasurate pentru astfel de cazuri. Pasagerii din trenul oprit si‑au continuat calatoria cu un altul sosit la cealalta linie. Circulatia trenurilor de metrou s-a desfașurat in sistem pendula pe firul 1, intre stațiile Eroilor și…

- Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a anuntat, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca acceptata cererea de finantare a magistralei de metrou M6 ”1 Mai - Aeroportul International Henri Coanda Otopeni” de Comisia Europeana, valoarea totala a proiectului fiind de 1,391 miliarde euro.

- Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (BERD) va finanta cu 300 de milioane euro realizarea liniei de metrou M6, care va lega Bucurestiul de aeroportul Henri Coanda, proiectul de 1,391 miliarde euro...

- Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a anuntat joi ca, in urma depunerii aplicatiei rescrise pentru magistrala de metrou M6, Comisia Europeana a acceptat cererea de finantare a acesteia. "Duminica, 24 decembrie, Ministerul Transporturilor a depus aplicatia rescrisa pentru magistrala…

- Ministerul Transporturilor a aprobat si transmis la Comisia Europeana cererea de finantare pentru Magistrala 6 de metrou 1 Mai - Otopeni, cu o valoare totala a proiectului de circa 1,392 miliarde de euro. "Ministerul Transporturilor, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, a…

- Primele mari mișcari la Metrorex, dupa tragedia de la stația Dristor de luna aceasta. Compania va incepe sa caute bani pentru redactarea de studii de pre-fezabilitate și fezabilitate care sa indice soluțiile tehnice optime pentru instalarea unui sistem de protecție a calatorilor, la marginea peroanelor…

- Programul la metrou, modificat pana in 2 ianuarie, potrivit unui anunt al Metrorex. De asemenea, Metrorex va introduce trenuri suplimentare, in functie de fluxul de calatori. In zilele de 25, 26, 30 si 31 decembrie, precum si 1, 2 ianuarie 2018, trenurile vor circula pe Magistrala 1 (Republica – Dristor…

- Politia Rutiera Ruse R. Bulgaria a informat Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu, prin intermediul Centrului Comun de Contact romano bulgar, cu privire la restrictiile de circulatie pentru mijloacelor de transport pe drumurile nationale si autostrazile din Republica Bulgaria, pe…

- "Metrorex – n-ai învatat nimic din tragedia de saptamâna trecuta!!!", acesta este mesajul pe care o tanara din Bucuresti îl transmite autoritatilor, în contextul în care joi

- Ministerul Transporturilor va depune pe 27 decembrie aplicatia de finantare pentru magistrala de metrou M6 in valoare de 1,327 miliarde de euro fara TVA, a anuntat, miercuri, in deschiderea sedintei de Guvern, ministrul Felix Stroe. "În ultimele două luni de zile am rescris o aplicaţie,…

- „Aceasta magistrala cu siguranța va fi gata in anul 2020, pana in anul 2020, adica va fi gata la timp pentru angajamentul care il are Romania cu activitațile din anul 2020”, a spus Felix Stroe la inceputul ședinței de Guvern dupa ce premierul Mihai Tudose l-a intrebat daca magistrala de metrou M6 va…

- "In ultimele doua luni de zile am rescris o aplicatie, aplicatia de metrou M6 (magistrala 6 spre Otopeni - n.r.). Suntem in masura sa anuntam astazi ca pe data de 27 vom depune aceasta aplicatie in valoare de 1,327 miliarde de euro fara TVA si ca avem tot aranjamentul financiar pentru magistrala…

- Metrorex informeaza, vineri, in urma incidentului de la metrou, ca mecanicii trenurilor de metrou au fost reinstruiti pentru acordarea de atentie suplimentara la intrarea la peroanele statiilor si pentru a lua toate masurile pentru franarea din timp a trenurilor in caz de urgenta.

- Un nou incident grav vineri la metrou. O femeie a reclamat la serviciul de urgenta 112 ca a fost amenintata de o persoana necunoscuta. Incidentul s-a produs in statia de metrou Unirii. Zeci de politisti au pornit imediat in cautarea suspectei. Dupa aproximativ o ora de la sesizarea incidentului la…

- Siguranța la metrou a cetațenilor din Capitala este asigurata de o firma cu zero angajați, potrivit unei investigații data publicitații in luna septembrie, informeaza stiripesurse.ro. Cu toate acestea, Metrorex continua sa plateasca milioane de lei unei companii in faliment pentru paza...

- ”Una dintre prioritațile Municipalitații o reprezinta siguranța cetațenilor, insa, in acest caz, PMB nu are parghiile legale pentru a se implica in montarea scurturilor de siguranța in stațiile Metrorex, intrucat aceasta instituție se afla in administrarea Ministerului Transporturilor, și nu a Municipalitații.…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, spune ca sustine masura montarii unor panouri de siguranta in statiile de metrou si ca va discuta cu ministrul Transporturilor despre acest lucru. Ea precizeaza ca va transmite Ministerului Transporturilor toate sesizarile in acest sens facute de cetateni la municipalitate,…

- Reducerea vitezei la intrarea in statie a trenurilor de metrou creeaza intervale mai mari de timp intre trenuri, care pot duce la supraaglomerarea in statii, spune Metrorex. Compania precizeaza ca reducerea vitezei este impusa de siguranta calatorului, distanta de franare si intervalul de circulatie."Cu…

- OPTEX, lider mondial in dezvoltarea de solutii de detectie, considera ca tragediile inregistrate la metrou sau la trecerile de cale ferata pot fi evitate, iar pentru asta recomanda utilizarea senzorilor de detectie care permit identificarea rapida a situatiilor de urgenta, oferind posibilitatea persoanelor…

- Carmen Dan critica 112, dupa crima de la metrou. Scandal la 112, dupa crima de la metrou. Ministrul Afacerilor Interne (MAI), Carmen Dan, a recunoscut ca a existat o sincopa la 112, dupa ce tatal supraviețuitoarei de la metrou a facut acuzații grave la adresa operatorului de la serviciul național de…

- Reprezentanții Asociației Pro Infrastructura (API) au vizitat șantierul magistralei M5 de metrou Drumul Taberei-Eroilor, iar previziunile pentru deschiderea circulației nu sunt deloc optimiste. Timp de cinci ore reprezentanții API au facut peste 300 de fotografii in șase stații de pe traseul magistralei:…

- "Licitatia pentru trenuri este in pregatire si ar putea fi lansata in Sistemul Electronic de Achizitii Publice in februarie", spun reprezentantii Asociatiei Pro Infrastructura care au vizitat vineri santierul Magistralei 5, tronsonul Eroilor – Raul Doamnei, potrivit economica.net. Potrivit…