Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi, referitor la despagubirile financiare acordate detinutilor care au stat in conditii necorespunzatoare, ca vor fi luati in considerare doar aceia care au cauze pe rolul Curtii Europene a Drepturilor Omului (CEDO).



Prezent la bilantul Administratiei Nationale a Penitenciarelor pe 2018, el a mentionat ca acordarea de despagubiri celor care au stat in conditii necorespunzatoare de detentie este o obligatie ce rezulta din hotararea pilot pronuntata de CEDO.



"Suntem pe locul doi la numarul de sesizari impotriva statului roman…