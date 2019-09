Stiri pe aceeasi tema

- Giorgio Kampo lanseaza cel de-al treilea single dance, “By My Side” .Chiar daca astazi este vineri 13, noi nu suntem superstitiosi si credem ca piesa de azi este un motiv de bucurie pentru toti ascultatorii de muzica dance. Dupa lansarea celor doua piese ce s-au auzit toata vara pe radio la DanceFM,…

- Cum data de lansare a urmatorului sau album se apropie cu pași repezi, Michael Kiwanuka ține neaparat sa alimenteze curiozitatea fanilor și lanseaza videoclipul single-ului „You Ain’t The Problem”. Noul material video este regizat de catre Leonn Ward și incadrat intr-un peisaj campestru britanic. Ideea…

- „Este un fel de deja vu, il am si eu, il ai si tu” VUNK lanseaza single-ul „Deja vu”, titlu omonim cu mega-concertul de pe 16 octombrie de la Sala Polivalenta din Bucuresti. Piesa va fi inclusa pe urmatorul album al formatiei, „Domnul Portocaliu si Masina Timpului”, care va fi lansat tot atunci, in…

- Piesa „Otra Vez” este o coproducție Voices Media & MOB Records și este primul single extras de pe albumul „PHOENIX“ ce urmeaza a fi lansat in toamna acestui an, un material exclusiv in limba spaniola. Albumul conține 10 piese și din data de 3.09.2019 va fi disponibil in toate magazinele online. Noul…

- Deeperise, unul dintre cele mai rasunatoare nume ale industriei muzicale din Turcia, colaboreaza din nou cu Jabbar și lanseaza un single a carui linie melodica viscerala nu ne poate lasa impasibili. Piesa este disponibila in doua variante (engleza și turca) – „Call Me / Uzun Uzun”. Cu un sunet fluid,…

- Tim Arisu, unul dintre cei mai apreciați DJ și producatori belgieni, lanseaza noul single in colaborare cu Celi – ”Free as the ocean”. Cunoscut pentru faptul ca fiecare piesa a sa trezește in ascultatori sentimentul de vara și fun, nici piesa aceasta nu scapa fara a se simți semnatura celebrului DJ.…

- Tanara interpreta de la Chișinau, Emily, a lansat de curand cea mai noua piesa, „E mai bine Așa”, o balada pop-rock, cu versuri profunde, pe alocuri nostalgice, in colaborare cu interpretul și producatorul EL Radu și echipa sa din Spania. Din spusele tinerei interprete, e o placere absoluta sa ai posibilitatea…

- INNA revine cu un nou single „Si, Mama”, de pe albumul „YO”, compus integral de artista in limba spaniola și produs de David Ciente. Piesa „Si, Mama” este un mesaj din partea unei mame adresat fiicei care dorește sa iși contureze o cariera, la ce și la cine sa aiba grija pe drumul spre succes.... View…