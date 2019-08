Stiri pe aceeasi tema

- Theodor Paleologu, candidatul PMP la alegerile prezidențiale, a declarat ca daca USR-PLUS ar fi venit cu un candidat mai bun nu ar fi ezitat sa il susțina, insa nu e cazul. El a adaugat ca l-ar pune pe Dan Barna pe un post de ministru, pentru ca e un tip „simpatic”.„Pe mine m-a convins Barna…

- Theodor Paleologu a marturisit duminica ca a luat decizia de a intra in lupta pentru prezidențiale din cauza candidaturii lui Dan Barna.„Sunt candidați care au aparate de partid foarte puternice in spatele lor. Intr-adevar. PSD, PNL sunt aparate de partid mult mai puternice. Cred ca asta este…

- Presedintele USR, Dan Barna, apreciaza ca mitingul de pe 10 august 2019, organizat la exact un an dupa represiunea brutala a manifestatiei pasnice din Piata Victoriei din 2018, reprezinta un eveniment major, o data simbol pentru Romania. Liderul USR spune ca membrii partidului sau vor fi prezenti la…

- Critici dure la adresa președintelui Klaus Iohannis. Ele nu vin din partea unui politician de la Putere, ci din partea unui fost ministru de dreapta. Este vorba de Theodor Paleologu care susține ca Romania a ajus in situația de acum din partea felului defectuos in care președintele Klaus Iohannis…

- Deputatul USR Claudiu Nasui a vorbit luni seara la Realitatea TV despre alegerile prezidentiale din iarna si a afirmat ca Dan Barna va ajunge „cu siguranta” in turul II, acolo unde se va confrunta cu Klaus Iohannis.

- Surse politice au declarat pentru Digi24 ca la Congresul USR de pe 13 iulie, partidul va decide nominalizarea lui Dan Barna pentru alegerile prezidentiale. La schimb, PLUS ar putea da premierul dupa alegerile parlamentare din 2020. Negocierile dintre USR si PLUS s-au blocat la discutiile despre…

- Ciolos a vorbit la Romania TV despre colaborarea in cadrul Aliantei 2020 USR PLUS. "In urma cu cateva ore ne-am ridicat de la masa. Am avut prima zi de discutii pentru constituirea unei aliante politice, dupa ce a trecut alianta electorala in urma alegerilor europarlamentare. Suntem in continuare…

- La nivel național, observam un premier Viorica Dancila dispusa la concesii in serie de la linia trasata de Liviu Dragnea, doar pentru a-și pastra poziția și pentru a „da bine” in fața mesajelor transmise in mod clar, prin vot, de catre cetațeni. Pe de alta parte, Opoziția este fragmentata…