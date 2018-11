Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a comentat, joi, afirmatiile lui Teodorovici privind limitarea dreptului de munca in UE a cetatenilor romani, pentru a-i aduce in tara: „Am fost stupefiat, un ministru vrea sa tina romanii captivi!”, a spus seful statului, la Palatul Cotroceni. „Sper ca nu folosesc o expresie…

- Cifrele au fost prezentate la Romania TV de catre sociologul Marius Pieleanu. Iata cum se poziționeaza politicienii in ceea ce privește cota de incredere printre romani: Klaus Iohannis – 28% Gabriela Firea - 23% Dacian Cioloș – 21:% Tudorel Toader – 21:% La…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti seara, în cadrul unei emisiuni, ca poarta discutii cu ministrul Mediului pentru a vedea care sunt cele mai bune variante pentru noua taxa auto. Acesta a precizat ca exista sanse sa fie evitata introducerea acesteia de la începutul…

- Ministrul Finanțelor susține ca romanii care iși cumpara mașini second-hand poluante nu vor plati taxe exorbitante. Eugen Teodorovici a vorbit despre noua taxa de puluare, care va fi adoptata in conformitate cu cerințele Uniunii Europene și care nu va pune ”o presiune fiscala” pe umerii celor care vor…

- Pilonul II de pensii nu va fi taiat, suspendat sau eliminat ci, din contra, pana la final de an ar putea fi “o surpriza placuta”, pe acest pilon de pensii, a declarat miercuri, la Digi 24, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, informeaza AGERPRES . “Nu va taia nimeni din Pilonul II, nu va suspenda,…

- Pilonul II de pensii nu va fi taiat, suspendat sau eliminat ci, din contra, pana la final de an ar putea fi "o surpriza placuta", pe acest pilon de pensii, a declarat miercuri, la Digi 24, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. "Nu va tăia nimeni din Pilonul II, nu va suspenda, nu va…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat, marti seara, ca despagubirile in cazul unor situatii precum pesta porcina africana se vor acorda numai daca ‘porcul se tine in ograda’, adaugand ca in alte state europene nu exista porci in afara curtilor, asa cum se intampla in Romania. ‘Porcul…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri, la Guvern, ca a fost desemnat impreuna cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa participe joi la sedinta convocata de presedintele Klaus Iohannis.