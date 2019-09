A murit scriitorul şi disidentul ungar Gyorgy Konrad

Familia sa a transmis că era grav bolnav, dar nu a dat detalii. Cunoscut la nivel internaţional pentru cărţi precum romanul "The Case Worker" (1969) şi memoriile sale din 2007 "A Guest in My Own Country: A Hungarian Life", Konrad a fost considerat un ferm avocat pentru libertăţile individuale. … [citeste mai departe]