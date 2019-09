Alerta la ISU Dobrogea: Persoana, posibil inecata, in statiunea Mamaia

In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat prin apel la 112, sa intervina in statiunea Mamaia, in dreptul pasarelei de la Cazino.O persoana, posibil sa se fi inecat in mare.Purtatorul de cuvant al ISU Dobrogea,… [citeste mai departe]