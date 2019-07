Teheranul lansează un avertisment la adresa europenilor ​Reuniunea de urgența duminica, 28 iulie, la Viena, a țarilor semnatare ale planului de acțiune comun privind programul nuclear al Iranului a fost “constructiva&", dar Teheranul va continua sa-și reduca angajamentele în acest domeniu daca europenii nu reușesc sa salveze acest acord din care s-au retras Statele Unite, potrivit Rador care citeaza France 24.

Teheranul îi avertizeaza pe europeni împotriva oricarei obstrucționari a exporturilor sale de petrol. Sufocata economic, țara a renunțat la începutul lui iulie la unele din angajamentele sale și amenința sa continue… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

