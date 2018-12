Stiri pe aceeasi tema

- Italia introduce, prin proiectul de buget pentru 2019, o taxa de intrare pentru turiștii care vor sa viziteze Veneția, scrie Euronews. În prezent, vizitatorii plătesc o taxă de 1,50 euro pentru fiecare noapte pe care o petrec într-un hotel din oraș sau într-un apartament…

- Turistii vor plati o taxa pentru a intra in Venetia, este una dintre noile masuri luate de statul italian odata cu adoptarea bugetului pentru 2019, scrie news.ro.In prezent, vizitatorii platesc o taxa de oras de 1,5 euro, pentru fiecare noapte petrecuta la un hotel sau apartament inchiriat.…

- Miercuri, 19 decembrie 2018, administrația locala din Fierbinți Targ a semnat un contract in valoare de 16 milioane de euro, in baza caruia in oraș se va contrui un imens studio de film. Investiția se intinde pe o suprafața de peste 30 de hectare și va aduce numeroase beneficii comunitații locale. Producții…

- Sindicatele din invatamant solicita Primariei si Consiliului Local sa asigure transport gratuit in mijloacele de transport in comun tuturor elevilor, studentilor, dar si personalului didactic si nedidactic, indiferent de situatia economica a acestora, aceasta fiind o masura de fluidizare a traficului.…

- Potrivit unor surse politice citate de Antena 3, Guvernul ii va da președintelui doar o treime din suma solicitata la rectificarea bugetara.Astfel, Administrația Prezidențiala a cerut peste 10 milioane de lei, insa Executivul ar urma sa aprobe doar 2,6 milioane de lei, arata sursa citata.…

- Aproape 3.7 milioane de persoane ar putea sa primeasca bani in plus. Mai exact, in cazul in care va fi adoptat, de aceasta lege vor beneficia cele 3,7 milioane de persoane din sectorul privat, care este motorul economiei romanești, dar care are o susținere timida din partea statului roman, conform…

- Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR) a anuntat joi ca fondurile private de pensii au platit catre clienti peste 322 milioane de lei (69,1 milioane de euro) de la infiintare, in 2008, si pana in prezent, informeaza News.ro.APAPR a anuntat ca a centralizat in premiera…

- Guvernul a adoptat astazi reducerea TVA de la 9% la 5% la serviciile din turism, astfel ca de acum cazarea și masa se vor putea ieftini cu 3,66%, potrivit calculelor Libertatea, insa acest lucru nu este garantat, caci depinde mai departe de patronii de hoteluri și de restaurante daca vor ieftini serviciile,…