Tariceanu, “apel colegial” catre PSD: Sa se concentreze pe agenda publica

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat marti ca a avut o intalnire cu Liviu Dragnea, care l-a informat despre discutiile din Comitetul Executiv National al PSD, seful ALDE facand un apel la social-democrati sa se concentreze pe agenda cetateanului. "Astazi (marti -…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a revenit din vacanța, dupa ședința PSD in care s-a discutat despre remaniere. Cei din ALDE sunt nemulțumiți ca nu au fost consultați cu privire la o posibila restructurare a Guvernului și spun ca nu vor sa cedeze niciun minister din cele patru pe care le dețin.…

- Carmen Iohannis, sotia presedintelui Iohannis, a incasat anul trecut din salarii 28.122 de lei, in crestere cu aproape 6.000 de lei fata de 2015. Veniturile primului om in stat au fost de aproape sapte ori mai mari in 2016. Astfel, veniturile salariale ale lui Iohannis au fost de 196.155 de lei,…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a vorbit vineri despre referendumul modificarii Constituției in sensul redefinirii familiei, o inițiativa cetațeneasca a Coaliției pentru Familiei care a fost adoptata de Camera Deputaților și urmeaza sa fie votata de Senat, in calitate de for decizional.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, i-a convocat la o sedinta in biroul sau din Parlament pe Calin Popescu Tariceanu si ministrii Tudorel Toader si Mihai Fifor. Azi, Senatul a adoptat a treia lege din pachetul pe Justitie, mai exact cea de organizare si functionare a CSM.

- Dragnea, despre modificarea legilor justitiei: Sa vedem cum se rezolva raspunderea magistratilor Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, intrebat daca este multumit sau nu de modificarile la legile justitiei, ca asta depinde de modul in care va fi reglementata in plen raspunderea magistratilor.…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, luni seara, la Antena 3, ca punctul de vedere exprimat alaturi de presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, fata de declaratia Departamentului de Stat al SUA a fost destinat in principal romanilor.

- PMP, PNL si USR au parasit plenul Senatului. Sedinta, suspendata din lipsa de cvorum PMP a parasit, miercuri, sedinta de plen a Senatului, in semn de protest fata de respingerea propunerii Opozitiei de a se introduce pe ordinea de zi o dezbatere privind declaratia comuna semnata in numele Parlamentului…

- PMP a parasit, miercuri, sedinta de plen a Senatului, in semn de protest fata de respingerea propunerii Opozitiei de a se introduce pe ordinea de zi o dezbatere privind declaratia comuna semnata in numele Parlamentului de presedintii celor doua Camere, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu. Si…

- Si grupurile parlamentare ale PNL si USR au parasit, miercuri, plenul Senatului, in semn de protest fata de pozitia comuna semnata in numele Parlamentului de presedintii celor doua Camere, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, ca reactie la comunicatul Departamentului de Stat al SUA. …

- Scandal in Parlament dupa ce liderii coaliției, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, au raspuns Departamentului de Stat al SUA, care luni seara a avertizat ca Romania este in pericol sa faca pași inapoi in ceea ce privește independența Justiției.„Ceea ce au facut dl Dragnea și dl Tariceanu…

- Liderul social-democraților, Liviu Dragnea, s-a rastit la jurnaliști, atunci cand a fost intrebat joi, dupa reuniunea organizației de pensionari a PSD, care l-au intrebat daca a discutat cu aceștia și despre dosarele sale. Președintele Camerei Deputaților a participat la aceasta intrunire alaturi de…

- Dragnea respinge invitatia lui Iohannis de a asista la parada de 1 Decembrie: Nu o accept, nu cred in ea Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, ca nu va accepta invitatia presedintelui Klaus Iohannis de a asista la parada militara prilejuita de Ziua Nationala, Dragnea precizand ca nu crede…

- Turcan: Plecati sa va sustineti seful la DNA? Guvernul actioneaza impotriva interesului national Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, a criticat, miercuri, plecarea din sala a mai multor parlamentari PSD-ALDE, de la dezbaterea motiunii de cenzura, intrebandu-i daca merg sa isi sustina liderul…

- Liderul deputaților PNL, Raluca Turcan, i-a atacat pe Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, cei care au preferat sa boicoteze moțiunea de cenzura a opoziției. Turcan a explicat ca pe langa ”haosul din economie”, cei de la PSD se fac vinovați de faptul ca folosesc puterea pentru a schimba legile…

- Suspendarea presedintelui Klaus Iohannis nu se afla pe agenda coalitiei de guvernare, a afirmat miercuri presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu. Intrebat, la Parlament, daca aceasta tema se afla pe agenda coalitiei, Tariceanu a negat, potrivit Agerpres.

- Liderul ALDE a facut cunoscut acest aspect, la finele sedintei de luni a Coalitiei, cand s-a discutat pe marginea votului privind alegerea primarilor din doua tururi. Calin Popescu Tariceanu a explicat faptul ca ALDE sustine votul in doua tururi, in timp ce “colegii din PSD au o parere opusa” si ca…

- Liderul deputaților PNL Raluca Turcan a declarat luni ca Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu au incalcat Regulamentul ședințelor comune ale Parlamentului, anunțand cu cateva ore inainte momentul citirii moțiunii de cenzura. "Dupa ce au inventat nastrușnicia cu statul paralel,…

- „Eu nu cred ca exista vreun membru din conducerea PSD care sa nu aiba un dosar facut. Nu mai cred asta. Nu cred ca exista”, a spus Dragnea la Romania Tv. La remarca moderatorului ca acest lucru este naucitor, Dragnea a comentat: „Este ingrozitor, nu naucitor”. „Sper sa nu fie asa...…

- „Punctul meu de vedere este acela de a reafirma ce am spus și in trecut. Pana la o decizie a instanței, orice persoana care e chemata in fața instituțiilor de ancheta este nevinovata. Mai mult, avand in vedere precedentele numeroase din ultima vreme, care arata in mod clar o incercare de rasturnare…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, luni, ca pana la o decizie a instantei, orice persoana care e chemata in fata institutiilor de ancheta este nevinovata, afirmand ca au fost numeroase precedente care au aratat ”in mod clar o incercare de rasturnare a actualei coalitii”. …

- Casa Regala a Romaniei va avea un nou statut, clar reglementat, cu personalitate juridica de utilitate publica și autonoma. Președinții Camerei Deputaților și Senatului, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, au depus la Parlament o initiativa legislativa in acest sens. Este vorba despre o idee mai…

- „Jumatate din unitatile administrativ-teritoriale din tara au un excedent de peste 20 de miliarde de lei, bani care in loc sa fie folositi pentru investitii stau si nu produc absolut nimic. In acelasi timp, cealalta jumatate de unitati administrativ teritoriale nu au bugete suficiente si trebuie…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, marti, ca reducerea impozitului pe salariu de la 16% la 10% va duce la o diminuare a contributiei nete a impozitelor catre administratiile locale, afirmand ca Guvernul analizeaza gasirea unei solutii pentru a nu vaduvi bugetele locale. „Jumatate…

- Liderul PSD se afla la momentul de fata la sediul Guvernului, unde se desfasoara o intrevederea pe care premierul o are cu reprezentantii Asociatiei Municipiilor din Romania. Liviu Dragnea a ajuns la aceasta sedinta in urma cu scurta vreme, in conditiile in care intrevederea a inceput in jurul orei…

- Sedinta a coalitiei PSD-ALDE pe masurile fiscale (surse). Tariceanu: Guvernul trebuie sa decida ce trebuie sa faca Potrivit unor surse politice, liderii coalitiei PSD-ALDE se reunesc, luni, la Vila Lac 1, in contextul masurilor fiscale anuntate de Executiv. Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu,…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, s-a înscris pe axa rușinii Viena-Deva, este de parere Cozmin Gușa. Consulantul politic susține ca &"va fi dezastru&" daca social-democrații nu vor învața ceva din &"lecția de

- Liderul PSD Liviu Dragnea i-a raspuns lui Klaus Iohannis, dupa ce președintele l-a atacat dur pe Calin Popescu Tariceanu, despre care a zis ca este obsedat de tema justiției, iar aceasta obsesie a aparut dupa ce procurorii l-au deferit justiției. "In Romania nu exista stat paralel sau canale subterane.",…

- Au fost discutii la nivelul liderilor Coalitiei de guvernare, desfasurate chiar in biroul presedintelui Camerei. Calin Popescu Tariceanu si Daniel Chitoiu au fost in biroul lui Liviu Dragnea, potrivit Antena3. Se asteapta ca unul din subiectele avute in vedere in cadrul acestei intrevederi sa il constituie…

- Decizii ale coalitiei guvernamentale Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni seara dupa o reuniune a coalitiei ca bugetul pe anul viitor va respecta tinta de deficit de sub 3 % si ca rectificarea bugetara va fi pozitiva. El a mai anuntat ca bugetul va fi gata luna viitoare,…

- ”Am discutat despre necesitatea plafonarii cheltuielilor generale ale statului. Da, este posibil sa facem si unele reduceri de cheltuieli, dar nu in sensul in care a fost evocat, nu vor exista concedieri. Am vazut titluri de aceste gen care mi se par niste enormitati, niste bazaconii. Nu s-a discutat…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, va prezenta, miercuri, la Comisia speciala parlamentara privind reforma Justiției, proiectul sau de modificare a legilor din acest domeniu, informeaza Agerpres. Coaliția majoritara a decis, saptamâna trecuta, ca acesta sa fie promovat ca inițiativa…

- Coalitia majoritara a decis, saptamana trecuta, ca acesta sa fie promovat ca initiativa parlamentara si nu ca proiect al Guvernului. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, la acea data, ca proiectul de modificare a legilor Justitiei, intocmit de ministrul Tudorel Toader, va fi trimis…

- Presedintele PSD și al Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, imediat dupa finalul sedintei coalitiei de guvernare, ca punctul de pensie va creste cu 10 la suta de anul viitor, asa cum este prevazut în programul de guvernare, însa prevederile Legii pensiilor nu vor…

- UPDATE Liviu Dragnea, liderul PSD, a spus, miercuri, in Parlament, referitor la invitatia lui Ludovic Orban la dezbaterea publica pe tema situatiei din tara, ca ar trebui sa se intalneasca in campania electorala din 2020. Dragnea a afirmat ca PSD incearca sa conduca tara, concluzia sa fiind: „Se…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat ca luni va depune la Curtea Constitutionala (CCR) sesizarea privind un presupus conflict juridic intre puterea judiciara si cea executiva determinat de deschiderea de catre DNA a dosarului Belina. Liderul ALDE a facut acest anunt la finalul…

- Sefii PSD si ALDE, respectiv Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, se fla, la aceasta ora in sedinta la Parlament. La intrevederea la care se asteapta sa se discute, printre altele, aspecte ce tin de proiectul de buget pentru anul viitor, e prezent si prim-ministrul Tudose. De alfel, acest subiect…

- Coalitia PSD - ALDE discuta miercuri pe tema sesizarii Curtii Constitutionale in legatura cu dosarul Belina, in conditiile in care, cu o zi in urma, liderii celor doua formatiuni au facut declaratii contradictorii pe acest subiect, informeaza news.ro.La ședința participa președintele PSD Liviu…

- Coalitia de guvernare discuta modificarea legilor justitiei Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu. Foto: facebook.com/tariceanu Proiectul de modificarea legilor justitiei va fi din nou în atentia coalitiei de guvernare, la o întâlnire anuntata pentru miercuri, 18 octombrie.…

- Pachetul de legi pe Justitie, proiectul de buget pe anul viitor, split TVA si legile care vor fi initiate in Parlament sunt doar cateva dintre punctele aflate pe agenda sedintei coalitiei de guvernare care va avea loc miercuri, dupa cum a anuntat presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, liderul…

- Sedinta coalitiei PSD-ALDE are loc la aceasta ora in biroul de presedinte al Camerei Deputatilor al lui Liviu Dragnea, unde in urma cu putin timp a intrat Calin Popescu-Tariceanu, insotit de Daniel Chitoiu, secretarul general al ALDE.

- Doi angajati ai Parlamentului, secretarii generali ai Senatului si Camerei Deputatilor, au salarii cu aproximativ 2.000 de lei mai mari decat primii trei oameni in stat: Klaus Iohannis, Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea. Fericitii se numesc Ion Vargau si Silvia Mihalcea. Nu au fost alesi prin…

- Cristian Seidler și Dan Barna, candidați la președinția USR, au fost prezenți astazi la Bistrița. Aceștia au vorbit despre intențiile lor daca vor caștiga alegerile, dar și despre Liviu Dragnea și PSD, criticandu-l pe lider și pe partidul sau.