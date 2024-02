Stiri pe aceeasi tema

- ALIMENTATIE… Ministerul Educatiei a publicat lista scolilor propuse pentru implementarea programului national „Masa calda” in anul scolar 2023-2024. In judetul Vaslui, sunt vizate 27 de unitati de invatamant, dintre care sase din oras. Este vorba despre Scoala Gimnaziala „Alexandru Ioan Cuza” Vaslui,…

- VERIFICARI… “Atenție, vor suna sirenele!”, este mesajul transmis de reprezentanții ISU Vaslui, intrucat maine, 28 februarie, va fi din nou „Miercurea Alarmelor”. Mai exact, preț de o ora, intre 10:00 și 11:00, vor fi puse in funcțiune echipamentele de alarmare a populației, in vederea verificarii constante…

- O profesoara de limba romana din județul Iași a primit premiul pentru Profesorul Anului din mediul rural la categoria Profesori debutanți. Cosmina Teodora Chiuoru, cadru didactic la Liceul Teoretic „Comandor Alexandru Catuneanu” din Lunca Cetațuii, comuna Ciurea, a fost considerata cel mai devotat dascal…

- APEL… Un cadru didactic din municipiul Vaslui are nevoie de ajutorul oamenilor cu suflet mare. Este vorba despre profesoara Niculița Strat, care preda Limba romana la Școala Gimnaziala “Constantin Motaș“. Aceasta a fost diagnosticata recent cu o forma rara și agresiva de cancer uterin și trebuie sa…

- CONFERINTA…Muzeul „Vasile Parvan” Barlad va organiza o noua conferinta cu tematica istorica: Armata din epoca Unirii Principatelor. Modele si perceptii externe. Aceasta se inscrie in randul manifestatiilor prilejuite de una dintre cele mai importante sarbatori nationale, ziua de 24 Ianuarie, dorind…

- GHINION… O mașina din județul Vaslui și una din Iași s-au ciocnit in zona Bucium. Au fost cinci victime, dar care nu au dorit sa ajunga la spital. Doua autoturisme, un Golf 5 cu numar de Iași și un Audi A 3, inmatriculat in județul Vaslui, au intrat in coliziune, iar in urma impactului au […] Articolul…

- FERIȚI… Creșterea ingrijoratoare a cazurilor de rujeola, precum și numarul mare de spitalizari in secțiile de pediatrie și boli infecțioase al copiilor infectați, i-au determinat pe cei din conducerea Ministerului Sanatații sa declare, marți, epidemie de rujeola la nivel național, pentru a face posibila…

- In cadrul proiectului educațional extrașcolar „BUCURII GANDEȘTI, DARURI DARUIEȘTI, ZAMBETE PRIMEȘTI!”, inițiat de doamna profesoara Anamaria Domnina Ginju, coordonator local S.N.A.C (Strategia Naționala de Acțiune Comunitara) de la Școala Gimnaziala „Mihai Eminescu” Lespezi, comuna Girleni, in parteneriat…