- Calin Popescu-Tariceanu a anunțat, miercuri, pe pagina de Facebook, ca ALDE va face alianța cu partidul lui Victor Ponta, Pro Romania. Redam integral mesajul postat de Calin Popescu-Tariceanu pe Facebook: Discuții fructuoase in aceasta dimineata cu liderul Pro Romania, Victor Ponta : am hotarat o viitoare…

- Fostul premier Victor Ponta, liderul partidului Pro România, are comentarii acide, pe Facebook, la interviul pe care un alt fost premier, Dacian Cioloș, l-a acordat vineri seara emisiunii „24/7” de la Digi24. Dacian Cioloș a convenit cu Dan Barna, prezidențiabilul USR, sa fie nominalizat…

- Premierul Viorica Dancila, declarații privind alianța PSD - Pro Romania, dupa ce Gabriela Firea a cerut public ca cele doua partide sa colaboreze.Citește și: DEMISIE BOMBA in PNL - Un primar a renunțat la funcție, dupa ce a caștigat alegerile Nu am vorbit cu Victor Ponta. Nu am vorbit…

- "Nu am vorbit cu Victor Ponta. Nu am vorbit cu Pro Romania. Nu am avut nicio discutie legata de o viitoare negociere. Am vorbit cu domnul Tariceanu, dupa cum stiti suntem in coalitie, vom avea o discutie si cu UDMR. Suntem deschisi dialogului, dar nu am avut nicio discutie cu Pro Romania. Daca se…