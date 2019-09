Taifunul Tapah, Japonia. Sute de zboruri anulate Insotit de rafale de vant care ar putea ajunge la 162 de kilometri pe ora, ciclonul tropical ar trebui sa ajunga in prefectura Nagasaki in noaptea de duminica spre luni, potrivit Agentiei meteorologice nipone. Potrivit prognozelor, furtuna urmeaza sa traverseze Stramtoarea Coreei, care separa Japonia de peninsula coreeana, iar luni sa se indrepte spre nordul Japoniei, unde va scadea in intensitate, potrivit Agentiei. Ciclonul a determinat anularea a peste 400 de zboruri interne, potrivit postului public NHK. "Ramaneti prudenti" prudenti" "Ramaneti prudenti din cauza riscurilor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

