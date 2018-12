Supermarket evacuat. Alertă: pachet suspect Politia britanica a evacuat luni un supermarket Asda situat in Chelmsford, sudul Angliei, in urma primirii unor informatii privind prezenta unui pachet suspect, transmite Reuters. Politia a anuntat ca a contactat expertii genisti din cadrul Ministerului Apararii britanic pentru a analiza pachetul in cauza.



''Un perimetru de securitate ramane in vigoare ca masura de precautie si magazinul a fost evacuat preventiv'', a precizat politia din comitatul Essex. Lantul de supermarketuri Asda este detinuta de gigantul comercial american Walmart. Vezi si: Iohannis, despre Dragnea:… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Recunoasterea performantelor Grampet Group in proiecte precum Romani Care Dezvolta Romania si Top 300 Capital ma motiveaza sa continui expansiunea pentru ca brandul Romaniei sa capete tot mai multa greutate la nivel global. Am incredere ca tara noastra are foarte mult potential si sper sa…

- CURS VALUTAR, 17 decembrie. SCHIMB VALUTAR. Cursul valutar rezultat din cotatiile anuntate, luni, de bancile autorizate sa opereze pe piata valutara: MONEDA SIMBOL RON 1 Euro EUR 4,6550 1 Dolar S.U.A USD 4,1067 1 Dolar australian AUD 2,9468 1 Leva bulgareasca BGN 2,3800 1…

- De asemenea, Comisia a concluzionat ca, deoarece au achizitionat activele in conditiile pietei, societatile care le-au cumparat nu au beneficiat de ajutoarele acordate anterior societatii Oltchim. Aceasta inseamna ca raspunderea pentru rambursarea ajutoarelor ii revine Oltchim. "Oltchim…

- Un martor a declarat pentru Reuters ca a vazut ofiteri de politie sigiland zona din apropierea catedralei, in apropierea locului unde a fost comis atacul de marti seara. Ulterior, Reuters a transmis ca, potrivit unui martor, operatiunea politiei pare sa se fi incheiat, fortele de politie putand fi…

- Politia germana a evacuat marti dimineata sediul postei din centrul orasului Frankfurt pe Oder, in urma unei amenintari cu bomba, dar pana in acest moment nu exista indicii ca amenintarea ar fi reala, informeaza site-ul publicatiei Markische Allgemeine (MAZ).

- Serviciile RAID si o echipa de deminare au fost solicitate la locul incidentului, a informat politia. "Este singur si are in mana ceea ce pare a fi o grenada cu gaze lacrimogene. "Directorul Departamentului de Securitate Publica negociaza cu el", a precizat Procurorul Republicii, Yves Gambert.…

- Politia greaca a evacuat vineri sediul Ministerului Afacerilor Externe de la Atena, dupa sosirea prin posta a unui colet suspect, au indicat oficiali din politie citati de Reuters si ANA. O echipa de genisti a fost chemata sa intervina, dar nu exista deocamdata alte informatii. …

- Politia britanica a informat ca doua persoane au fost internate in spital, dupa ce un vehicul a lovit mai multi pietoni aflati in fata unei moschei din partea de nord-vest a Londrei, a relatat miercuri postul de radio LBC, citat de Reuters.