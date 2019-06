Reprezentantul Special al SUA pentru Iran, Brian Hook, se deplaseaza miercuri in regiunea Orientului Mijlociu pentru intalniri cu oficiali din Arabia Saudita, Emiratele Arabe Unite, Oman, Kuweit si Bahrain, cu care va discuta despre "agresiunea regionala a Iranului", potrivit unui comunicat al Departamentului de Stat de la Washington, transmite Reuters. "El va comunica, de asemenea, informatii suplimentare despre sfera amenintarilor active din partea Iranului pentru regiune", se arata in comunicat. Hook se va deplasa saptamana viitoare in Europa, unde se va intalni cu reprezentanti ai Marii Britanii,…