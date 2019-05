Stiri pe aceeasi tema

- Consumul de flori taiate al Chinei ar urma sa depaseasca 100 de miliarde de yuani (14,87 miliarde dolari) in 2020, estimeaza Asociatia Florarilor din China, transmite Xinhua, informeaza Agerpres.Citește și: Rusia amenința din nou Romania! Anunța un raspuns 'in timp util' in perioada urmatoare…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, marti, ca Statele Unite vor impune tarife pe bunuri din Uniunea Europeana in valoare de 11 miliarde de dolari, la o zi dupa ce oficiali ai Departamentului de comert al SUA au propus o lista de produse UE, vizate de tarife, transmite Reuters.

- Rezervele valutare ale Chinei, cele mai mari din lume, au inregistrat luna trecuta o crestere peste asteptari, pe fondul optimismului cu privire la perspectivele unui acord comercial intre SUA si China, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Potrivit datelor publicate duminica de Banca centrala…

- Președintele american Donald Trump a declarat joi în cadrul reuniunii cu vicepremierul chinez Liu He, care se afla la Washington pentru discuții comerciale, ca acordul cu China se apropie foarte mult și ca ar putea fi încheiat în aproximativ patru saptamâni, relataeza Mediafax…

- Negociatorii americani și chinezi au incheiat sesiunea de negocieri „constructive” vineri, la Beijing, inaintea celei de-a doua runde care se va desfașura saptamana viitoare, in contextul dorinței celor doua superputeri de a rezolva „batalia tarifelor”. Reprezentantul comercial al SUA, Robert Lighthizer…

- Președintele american Donald Trump a declarat luni ca este optimist în ceea ce privește încheierea unui acord comercial cu China, dar nu exclude înca posibilitatea ca acest lucru sa nu se întâmple, relateaza Mediafax care citeaza Reuters. Donald Trump și-a anunțat duminica…

- Președintele american Donald Trump a declarat duminica ca va intarzia majorarea tarifelor la marfurile chinezești programata vineri, menționand "progrese substanțiale" in discuțiile comerciale dintre SUA și China in weekend, relateaza Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a calificat, duminica, drept "foarte productive" negocierile privind comertul demarate cu o zi inainte, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Intr-o serie de postari pe contul sau de Twitter, Donald Trump a subliniat, de asemenea, ca presedintele Chinei a…