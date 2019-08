China aplica o "interferenta coercitiva" in activitatile de petrol si gaze din apele aflate in apropierea Vietnam, a declarat luni Pentagonul, acuzand Beijing ca recurge la tactici de intimidare, informeaza Reuters. O nava de cercetare chinezeasca si-a extins sambata activitatea intr-o zona din apropierea litoralului Vietnamului, conform sistemului de urmarire a traseelor navelor, dupa ce SUA si Australia si-au exprimat preocuparea in legatura cu actiunile desfasurate de China referitor la caile navigabile disputate. "Recent, China si-a reluat interferenta coercitiva in activitatile de lunga durata…