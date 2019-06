Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 48 de ani din municipiul Giurgiu este cercetata sub aspectul savarsirii infractiunii de nerespectare a masurilor dispuse prin ordinul de protectie dupa ce a a patruns in locuinta parintilor in stare avansata de ebrietate, desi avea emis un ordin de protectie in care se prevede…

- Ce trebuie sa faca un cetatean cand gaseste un portofel cu bani? Raspunsul tine in primul rand de spiritul civic si de empatie. Puneti-va in locul celui care l-a pierdut si predati-l la politie! Acelasi lucru trebuie sa-l faceti cu orice bun gasit! Legea prevede un termen de predare a bunurilor gasite…

- Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Blaj au identificat-o pe o femeie de 37 de ani, din Blaj, ca banuita de furtul unei sume de bani lasata de clienta unei banci in fanta unui ATM. Se pare ca, in dupa amiaza zilei de 19 noiembrie 2018, o clienta a unei banci a efectuat…

- Cercetatorii din Florida au capturat un piton de dimensiuni gigantice, folosind tehnici inovatoare, informeaza AFP. Potrivit Rezervatiei Nationale Big Cypress, care a facut anuntul duminica, in interiorul reptilei, capabila sa inghita un cerb, au fost descoperite 73 de oua. …

- Site-ul american Drudge Report, care citeaza surse anonime, a spus ca Jagger, in varsta de 75 de ani, va fi supus unei operatii, saptamana aceasta, la New York, pentru a i se inlocui o valva cardiaca. Si site-ul Page Six, care citeaza surse anonime, afirma ca operatia ar consta in montarea…