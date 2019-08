SUA: Fed reduce rata dobanzii dar semnaleaza ca nu va fi nevoie de mai mult pentru a sprijini economia

Stiri pe aceeasi tema

- Rezerva Federala a SUA a redus miercuri rata dobanzii de referinta cu un sfert de punct procentual pentru prima data in ultimul deceniu, dar in linie cu estimarile analistilor. Preşedintele Fed, Jerome Powell, a indicat că decizia ar putea să nu reprezinte startul unei campanii îndelungate…

- Comitetul de politica monetara al Fed (FOMC) a anuntat ca a redus dobanda overnight cu un sfert de punct procentual, la un interval cuprins intre 2% si 2,25%. A fost prima reducere a costului creditului din decembrie 2008, in perioada de varf a crizei financiare globale. Miercuri, Jerome Powell a…

- Analistii se asteapta ca la reuniunea de politica monetara de miercuri Rezerva Federala a SUA (Fed) sa reduca rata dobanzii de referinta cu un sfert de punct procentual, pentru a contracara amenintarile la adresa economiei americane, cauzate de incertitudinile provocate de conflictele comerciale declansate…

- Huawei Technologies Co Ltd, compania chineza pusa pe lista neagra a SUA din cauza unor preocupari de securitate nationala, a ajutat in secret Coreea de Nord sa creeze si sa intretina o retea comerciala wireless, relateaza luni Washington Post, citand surse si documente interne, relateaza Reuters.…

- Un judecator federal i-a interzis fostului consilier al președintelui american Donald Trump, Roger Stone, sa mai posteze pe Twitter, Facebook sau pe Instagram, dupa ce procurorii l-au acuzat pe Stone de încalcarea unui ordin de a nu discuta dosarul sau pe social media, relateaza Reuters. Judecatoarea…

- Rezerva Federala din SUA (Fed) a decis miercuri mentinerea ratei dobanzii de referinta, semnaland posibilitatea reducerii nivelului acesteia spre sfarsitul acestui an, pe fondul presiunilor presedintelui Donald Trump, informeaza MEDIAFAX.Rezerva Federala a anuntat ca rata dobanzii de referinta…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat luni ca a fost informat de Moscova despre retragerea majoritatii personalului rus desfasurat in Venezuela pentru a sustine regimul lui Nicolas Maduro. "Rusia ne-a informat ca si-a retras majoritatea personalului din Venezuela", a scris liderul de la…