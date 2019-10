Stiri pe aceeasi tema

Senatul SUA va sanctiona Turcia si chiar va suspenda tara din NATO daca aceasta tara va invada nord-estul Siriei si va ataca fortele kurde, a declarat luni senatorul Lindsey Graham, relateaza dpa, potrivit AGERPRES.

Presedintele american, Donald Trump, a amenintat ca "va distruge si elimina total economia Turciei" daca Ankara va face ceea ce el ar considera ca "depaseste limitele" in Siria, relateaza Agerpres. Anterior, liderul SUA a anuntat ca nu va opri o invazie turca in nord-estul Siriei.

Presedintele SUA, Donald Trump, a justificat, luni, decizia de retragere a trupelor americane din nordul Siriei, argumentand ca este prea costisitor sa mentina sustinerea acordata grupurilor insurgente kurde, informeaza agentia de presa Reuters.

"Siria respinge categoric acordul celor doi ocupanti american si turc privind crearea intitulatei zone de securitate", a indicat agentia oficiala Sana, care preia pozitia ministerului sirian al Afacerilor Externe.Potrivit Reuters, guvernul de la Damasc considera ca un acord intre Turcia