Stiri pe aceeasi tema

- Echipa engleza Arsenal s-a calificat, joi seara, in finala Europa League la fotbal, dupa ce a invins formatia spaniola Valencia CF cu scorul de 4-2 (1-1), in deplasare, in mansa secunda a semifinalelor. ''Tunarii'' castigasera si meciul tur, cu scorul de 3-1, si vor juca finala, pe 29…

- Tehnicianul echipei Tottenham, Mauricio Pochettino, a declarat miercuri seara, dupa calificarea în finala Ligii Campionilor, ca jucatorii sai sunt “supereroi” si este mândru ca este antrenorul lor, informeaza News.ro.“Este incredibil. Este un sentiment extraordinar,…

- Barcelona ramane si in acest an fara finala Champions League. Catalanii au castigat ultima oara trofeul in 2015. In schimb, Jurgen Klopp e la a treia finala europeana cu Liverpool, dupa o revenire istorica in fata echipei lui Messi.

- "Eu sunt un adversar declarat al modificarilor legislative in prag de alegeri. De regula, pesedistii fac aceste lucruri tocmai pentru a crea pentru ei un oarecare avantaj sau pentru a crea pentru adversarii lor un dezavantaj. Sper sa se abtina Guvernul de la orice modificare legislativa care nu este…

- Dinamo Bucuresti si HC Dobrogea Sud Constanta s-au calificat în finala Ligii Nationale la handbal masculin. Ambele formatii au remizat în deplasare, în fata adversarelor directe, informeaza Mediafax.Într-un meci jucat la Turda cu Potaissa, Dinamo a fost la conducere în…

- Dobrogea Sud Constanța nu a reușit sa plece decat cu un punct din deplasarea de la Timișoara, scor 2-2, in etapa a patra din play-off, chiar daca a condus tot meciul. Dobrogea Sud Constanța nu a reușit sa plece decat cu un punct din deplasarea de la Timișoara, in etapa a patra din play-off, chiar daca…

- Liderul autodeclarat al Venezuelei Juan Guaido a anuntat ca "faza finala" a unui plan de a-l rasturna pe presedintele Nicolas Maduro a inceput, informeaza marti DPA potrivit Agerpres. Guaido a facut anuntul marti alaturi de liderul opozitiei Leopoldo Lopez si membri ai fortelor armate intr-un…

- Echipa Ovidiu Ionescu/Alvaro Robles (Romania/Spania) a ratat, sambata, castigarea medaliei de aur, in finala probei de dublu din cadrul Campionatului Mondial de tenis de masa de la Budapesta, relateaza News.ro.Citește și: VIDEO - O mare campioana la volei a leșinat in direct la televiziune…