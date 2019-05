Stiri pe aceeasi tema

Campioana en-titre la polo, Steaua Bucuresti, a cucerit titlul national si in 2019, dupa ce a invins vineri, in deplasare, formatia CSM Oradea, cu scorul de 7-4, in cea de-a treia partida din cinci programate in finala Superligii Nationale, informeaza News.ro.

Echipele de baschet masculin CSU Sibiu si CSM Oradea se vor confrunta în finala Ligii Nationale, dupa ce au eliminat, în semifinale, formatiile SCM Craiova, respectiv pe U Banca Transilvania Cluj, în meciul patru din cinci programate, informeaza News.ro.

Campioana en-titre a Romaniei la baschet feminin, Sepsi Sfantu Gheorghe, a fost invinsa joi, in deplasare, de formatia CSM Satu Mare, cu scorul de 52-46 (26-20), in meciul al treilea din cinci programate in finala Ligii Nationale potrivit news.ro.

Campioana din 2019 la volei feminin, Volei Alba Blaj, a castigat, miercuri, si Cupa Romaniei, dupa ce a invins in finala Turneului Final Four de la Alexandria, formatia CSM Targoviste, cu scorul de 3-1 potrivit news.ro. Scorul pe seturi a fost 25-19, 20-25, 25-18, 25-22.

- ​Campioana din 2019 la volei feminin, Volei Alba Blaj, a câstigat, miercuri, si Cupa României, dupa ce a învins în finala Turneului Final Four de la Alexandria, formatia CSM Târgoviste, cu scorul de 3-1, informeaza News.ro. Scorul pe seturi a fost 25-19, 20-25,…

Campioana en-titre la polo, Steaua, a invins si sambata, la Bucuresti, formatia CSM Oradea, cu scorul de 6-4, si are 2-0 la general in finala Superligii Nationale, in care sunt programate cinci partide.

Echipa de baschet masculine CSU Sibiu este a treia semifinalista a Ligii Nationale, dupa ce a invins, sambata, in deplasare, formatia Dinamo Bucuresti, cu scorul de 84-65 (46-35), in cea de-a patra partida din cinci programate in sferturile competitiei.

Echipele de polo Steaua Bucuresti si CSM Oradea vor disputa finala Superligii Nationale. Steaua a invins, vineri, in meciul trei al semifinalei cu Dinamo, in timp ce formatia oradeana era calificata anterior dupa disputele cu Corona Sportul Studentesc.