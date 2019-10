Stiri pe aceeasi tema

- Avertisment pentru Romania din partea agentiei de evaluare financiara Standard & Poor's. Specialistii spun ca „Tigrul Estului” da semne de oboseala, iar creșterea economica va avea de...

- “In cursul zilei de luni, 26 august, pompierii militari au fost solicitati sa intervina in localitatea Borșa, comuna Sacadat, unde, un localnic a descoperit o muniție in timp ce efectua lucrari agricole in propria gradina. Dupa identificarea munitiei – un proiectil de calibru…

- Cu cat parintii sunt mai critici, cu atat exista un risc mai ridicat ca urmasii lor sa aiba un comportament sfidator, sa fie nonconformiști și razbunatori. Aceste caracteristici ii pot afecta la maturitate, relațiile cu persoanele vazute drept autoritați fiind influențate. Specialiștii de la ”UC San…

- Specialiștii avertizeaza ca pisicile fara stapân reprezinta un adevarat pericol pentru ecosistemul global. Dupa calculele acestora, pisicile au dus la dispariția unui numar semnificativ de specii. În plus, acest numar s-ar putea dubla în viitor.

- Monstrul de la Caracal a ajuns la INML. Specialiștii ii vor face expertiza psihiatrica. A avut sau nu Gheorghe Dinca discernamant cand a rapit-o și violat-o pe Alexandra Maceșanu, adolescenta despre care a marturisit in fata anchetatorilor ca a si omorat-o, insa, fata nu a fost gasita nici moarta, nici…

- O petitie pentru reintroducerea pedepsei cu moartea circula pe retelele de socializare si a strans, duminica, peste 80.0000 de semnaturi. O alta petitie distribuita pe Facebook cere decapitarea lui Gheorghe Dinca, suspectul care ar fi ucis doua fete din Caracal. Si aceasta a strans peste 14.000 de semnaturi.…

- Bunicii noștri spuneau pe vremuri ca rasul ingrașa. Nimic mai fals! Uita de vorba din batrani si razi cu gura pana la urechi, mai ales ca s-a demonstrat stiintific ca de fapt rasul slabeste si, in plus, te scapa si de anumite boli, cum ar fi depresia sau afectiunile cardiovasculare. Specialistii sustin…