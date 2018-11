Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Statele Unite au anuntat joi ca impun noi sanctiuni impotriva a doi ucrainieni, un rus si noua companii din Rusia si Ucraina, in urma anexarii Peninsulei Crimeea in anul 2014, relateaza Reuters.

- Statele Unite au anuntat joi noi sanctiuni tintite vizand trei persoane si noua entitati in legatura cu anexarea rusa a Crimeei si incalcari ale drepturilor omului in regiuni din Ucraina aflate sub controlul Rusiei, relateaza AFP, informeaza News.ro.Intre tintele acestor noi ”masuri punitive”…

- Statele Unite trebuie sa decida pana marti daca Rusia a respectat conditiile pe care i le-au impus pentru a scapa de noi sanctiuni americane "severe", dupa otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in Marea Britanie, relateaza AFP, informeaza Agerpres.La inceputul lui august, administratia…

- Rusia a impus joi o serie de sancțiuni economice, prezentate ca represalii, fața de 400 de personalitați și companii ucrainene, intr-un nou episod de tensiuni crescande intre Kiev și Moscova, dupa anexarea Peninsulei Crimeea in 2014, relateaza AFP. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a comparat…

- Autoritațile britanice au mobilizat miercuri aeronave Typhoon pentru a intercepta mai multe aeronave, suspectate ca aparțin Rusiei, care zburau in apropierea spațiului aerian din Marea Britanie, relateaza Reuters preluata de mediafax. „Aeronavele Typhoon au fost mobilizate azi ca masura de…

- Ambasadorul SUA la ONU, Nikki Haley a acuzat Rusia de frauda cu sancțiunile ONU impotriva Coreei de Nord și a declarat ca Washingtonul are „dovezi ale incalcarilor in mod continuu și pe scara larga din parea Rusiei“, transmite Reuters. Haley a declarat in Consiliul de Securitate al ONU ca, deși intre…

- Ministrul-adjunct de externe al Rusiei, Serghei Riabkov, a declarat marti ca noile sanctiuni ale Statelor Unite impotriva tarii sale sunt nefondate si a amenintat cu o reactie din partea Moscovei, informeaza Reuters. Statele Unite au anuntat marti sanctiuni impotriva a doi cetateni rusi,…

- Intrevederea cancelarului german Angela Merkel cu presedintele rus Vladimir Putin a fost "serioasa si detaliata", a declarat un reprezentant al Kremlinului, precizand ca scopul nu a fost acela de a incheia vreun acord, doar de a "sincroniza ceasurile" in privinta unor chestiuni internationale urgente.…