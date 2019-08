Start cu ceva surprize Liga A Prahova și-a consumat debutul in sezonul 2019-2020 la finele saptamanii trecute, dupa o vacanța lunga, echipele din primul eșalon județean revenind ”la viața”. A fost un debut cu destule rezultate surprinzatoare, un prim lucru demn de remarcat fiind ca noile promovate, Petrolul Baicoi, respectiv CS Brazi Negoiești, au pornit la drum ”cu dreptul”, plecand neinvinse din duelurile cu Valeni, respectiv Maneciu, formații bune ale seriei! O mare surpriza s-a consemnat la Coada Izvorului, unde echipa locala a administrat un 3-0 ”de neprezentare” celor de la Plopeni, formație cu pretenții in județ,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 17 august, incepe o noua ediție a campionatului Ligii A Prahova la fotbal. Din pacate, nici la aceasta ediție nu se va alinia la start vreo echipa din Campina, dar sunt cateva echipe in localitațile limitrofe care reprezinta zona. Fața de ediția anterioara nu a retrogradat nici o echipa, CS…

- Ieri, la sediul Asociației Județene de Fotbal Prahova, a fost stabilit programul Ligii A, in prezența delegaților de la majoritatea echipelor participante. Intrecerea județeana de elita va debuta in weekend-ul 16-18 august, cu noile promovate – CS Brazi Negoiești și Petrolul Baicoi in postura de gazde.…

- F. T. In perioada 17 – 23 iunie a.c., polițiști rutieri din Prahova au acționat in vederea prevenirii accidentelor rutiere, fiind vizați participanții la trafic aflați sub influența bauturilor alcoolice, șoferii care nu respecta regulile in trafic, bicicliștii și pietonii. In cadrul raidurilor polițienești…

- Primul eșalon județean s-a incheiat ieri, ultima runda din Liga A aducand rezultate scontate – ca de vacanța: goluri multe, o neprezentare, intr-o intrecere fara miza pe final! CS Blejoi va reprezenta județul nostru in barajul de promovare, la fel ca și acum un an, in timp ce CS Ceptura și AS Strejnic…

- Finalul de sezon aduce și ”intamplari” care apar, an de an, la unele dintre echipele din acest eșalon ”de elita”, apropierea vacanței ducand la situații de genul celei inregistrate la Banești. Acolo, jocul a fost intrerupt de arbitrul Robert Nuțu dupa ce Petrolul 95 a ramas in numai 6 jucatori, echipa…

- Primul eșalon județean se apropie de final, incepand de astazi, pe parcursul a 3 zile, fiind programate jocurile contand pentru penultima etapa a campionatului, una care va consemna, ca ”eveniment”, și premierea caștigatoarei Ligii A, pentru al doilea an la rand, aceasta fiind echipa CS Blejoi. De altfel,…

- Marian Dima Arbitrul central Mihai Motan – venit in randul Colegiului Arbitrilor Prahova din județul Dambovița – a fost delegat la derbiul etapei din Liga A, de la Plopeni, meci care poate influența ierarhia ”urmaritoarelor” liderului, poziția onorifica de vicecampioana fiind una care naște destule…

- Petrolistul Boldești – Unirea Urlați 6-0 Teleajen Valeni – CSO Plopeni 3-2 FC Banești – Tricolorul Breaza 1-1 CS Paulești – Petrolul 95 Ploiești 4-0 Tinerețea Izvoarele – CS Manești Coada Izvorului 1-2 CS Cornu – Avantul Maneciu 6-3 AS Strejnic – AFC Brebu 0-2 CS Blejoi – CS Ceptura 3-0 Clasament 1.CS…