Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Sorin Grindeanu afirma, intr-o postare pe Facebook, ca guvernul pe care l-a condus a adoptat proiectul de lege privind recursul compensatoriu exact in forma initiata de Raluca Pruna, ministru al Justitiei in guvernul Ciolos. "Citesc ca un domn Ciolos, candidat la europarlamentare,…

- Dacian Ciolos prezinta documentul care dovedeste ca recursul compensatoriu a fost trimis spre aprobare in Parlament la initiativa lui Florin Iordache, pe cand acesta era ministru al Justitiei. Iordache a cerut in guvern ca recursul sa fie „adoptat de urgenta”. „Stenograma sedintei de Guvern din 31 ianuarie…

- "Doamnelor și domnilor, este un spectacol fabulos! In urma cu doua ore, Cioloș nu știa ca, in aceasta emisiune, vom prezenta acel document unde este semnatura sa pe proiectul de lege al lui Pruna, ce este trimis de catre Guvernul Cioloș, in baza semnaturii sale, la Senat. Probabil crede ca se…

- Fostul premier, Dacian Ciolos, precizeaza ca stenograma sedintei de Guvern din 31 ianuarie 2017 arata ca Executivul Sorin Grindeanu a adoptat, pe repede, inainte proiectul de lege a recursului compensatoriu, pe care acum nu si-l asuma.„Stenograma sedintei de Guvern din 31 ianuarie 2017 arata…

- Fostul premier Dacian Cioloș a scris miercuri pe Facebook ca ”Executivul Grindeanu a adoptat pe repede inainte proiectul de lege a recursului compensatoriu pe care acum nu și-l asuma”, iar ”Legea a fost inițiata la propunerea lui Florin Iordache in aceeași zi in care a fost aprobata și celebra OUG 13”,…

- Fostul premier Dacian Ciolos afirma, intr-o postare pe Facebook, ca legea recursului compensatoriu a fost adoptata de Guvernul Grindeanu, fiind initiata la propunerea lui Florin Iordache si neaga informatiile potrivita carora aceasta lege a fost votata de Guvernul pe care l-a condus. "Stenograma…

- "Stenograma sedintei de Guvern din 31 ianuarie 2017 arata ca Executivul Grindeanu a adoptat pe repede inainte proiectul de lege a recursului compensatoriu pe care acum nu si-l asuma. Legea a fost initiata la propunerea lui Florin Iordache in aceeasi zi in care a fost aprobata si celebra OUG 13. Guvernul…

- „Simple precizari: In repetate randuri, am aratat urmatoarele: proiectul de lege privind recursul compensatoriu a fost inițiat de catre guvernarea tehnocrata, faptul ca CSM (in componența anterioara) l-a avizat și a propus considerarea zilelor ca fiind executate, ca a fost adoptat de Parlament, ca a…