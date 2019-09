Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer beat aflat la volanul unui microbuz cu pasageri a pierdut controlul și a lovit mai mulți copaci, in județul Constanța. O pasagera in microbuz a fost ranita, potrivit Mediafax.Potrivit Poliției Constanța, accidentul s-a produs miercuri la pranz, pe drumul național 38. Citește…

- Un incident rutier mai puțin obișnuit a avut loc ieri in Maramureș. Un șofer beat, care conducea o mașina mortuara, a pierdut controlul volanului, a intrat pe contrasens, apoi intr-un gard. Gardul locuinței din Vișeu de Sus a fost distrus complet, mașina a fost grav avariata, dar, din fericire, n-au…

- Incidentul s-a produs luni dupa-amiaza pe raza municipiului Urziceni. Politistii de la Rutiera au tras pe dreapta autoturismul condus de vrancean dupa ce au observat ca acesta mergea haotic si fara sa semnalizeze schimbarile de directie.

- Un tanar de 21 de ani din Aiud, baut la volan, a lovit cu mașina o țeava de gaz dupa ce a luat o curba greșit și a lovit un parapet. Polițiștii spun ca este cercetat in prezent pentru conducere sub influența alcoolului. ”La data de 25 iulie 2019, in jurul orei 03,45, un tanar […] Citește Un tanar șofer…

- Perioada verii va poate provoca la a va racori cu diferite bauturi alcoolice. Nu va mintiti singuri crezand ca daca consumati alcool, oricat de mica ar fi cantitatea, puteti conduce autovehicule fara a suporta diferite consecinte. Toti cei care au fost depistati de politisti cu alcool la volan, in timp…

- O masina in care se aflau doi barbati a fost distrusa de tren, la Cluj, dupa ce barbatul aflat la volan a trecut calea ferata fara se se asigure. Politistii au descoperit ca soferul masinii nici macar nu avea permis de conducere, iar autoturismul fusese radiat din circulatie. Barbatul de la volan a…

- La data de 11 iunie a.c., ora 18.45, polițiștii Secției 8 Poliție Rurala Tulnici au oprit pe DN 2 D Tulnici un ansamblu de vehicule compus dintr-un autoturism care tracta o rulota, condus de un barbat, de 49 de ani, din comuna Mahmudia, judetul Tulcea. In urma verificarilor, polițiștii au stabilit faptul…

- Oamenii legii au fost sesizați de catre un parinte, in legatura cu faptul ca fiul sau ar fi fost implicat intr-un accident rutier, care din fericire nu s-a soldat cu victime. Celalalt conducator auto implicat, se afla in stare de ebrietate. Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Novaci au primit un…