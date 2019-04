Stiri pe aceeasi tema

- Alte cel putin 28 de persoane au fost ranite in explozie, potrivit Observatorului. Grupul de salvatori voluntari Castile albe a evocat de asemenea cifra de 15 morti in urma exploziei din Idlib, provincie controlata in mare parte de organizatia Hayat Tahrir al-Sham, afiliata la Al Qaida. Explozia…

- Cel putin 17 oameni au murit si 74 au fost raniti in inundatii devastatoare produse in Iran. Cele mai afectate sunt regiunile de sud si de vest. Intemperiile au cauzat prejudicii in 25 din cele 31 de provincii.

- Topirea zapezii și cantitatea record de precipitații din ultimele zile au provocat inundații in mai multe state din zona centrala a Statelor Unite, provocand decesul a trei persoane, iar mii de persoane au fost evacuate, informeaza site-ul postului BBC News preluat de mediafax. Printre victime…

- O casa din localitatea aradeana Livada a fost cuprinsa de flacari noaptea trecuta. Pompierii au fost solicitați sa intervina de urgența, insa din pacate un barbat de 68 de ani a fost gasit mort in casa, iar alte doua persoane, soț și soție au ajuns la spital cu arsuri și intoxicați cu fum. ”In aceasta…

- Patru americani si un kenyan au decedat dupa ce elicopterul in care se aflau s-a prabusit pe o insula de pe lacul Turkana, situat intr-un parc national din nord-vestul Kenyei, a anuntat luni politia locala, citata de Reuters si AFP. Prabusirea elicopterului, condus de un pilot kenyan, a avut loc duminica…

- Cel putin 20 de persoane, intre care angajati ai unui camp petrolifer si combatanti antijihadisti, au fost ucise joi in urma unui atentat comis in apropierea unei baze a aliantei arabo-kurde ce lupta impotriva gruparii Statul Islamic in estul Siriei, conform organizatiei neguvernamentale Observatorul…

- Cel putin 10 oameni ai strazii au murit de frig in Germania in aceasta iarna, au anuntat sambata reprezentantii unei organizatii de ajutorare a persoanelor fara adapost, transmite DPA, relateaza Agerpres.Decesele au fost raportate la Hamburg, Koln, Duesseldorf si Berlin, conform lui Werena…