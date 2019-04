Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep este atat de afectata de drama traita la Rouen, acolo unde ea a caștigat doua meciuri, dar Romania a pierdut semifinala cu Franța, scor 2-3, incat nu poate spune cu certitudine daca va mai juca și anul viitor pentru echipa de Fed Cup. Intrebata de corespondentul Digi Sport la Stuttgart…

- Simona Halep a invocat o accidentare suferita in meciul Romania - Franta din semifinalele Fed Cup. "M-am accidentat in primul set cu Garcia. Nu am fost pregatita sa joc aici. Sunt epuizata si mental deoarece am dat totul cu Franta. Vreau sa pun sanatatea pe primul loc. Este suficient timp…

- ​Sigur ca eram pregatit pentru o altfel de "imaginea zilei", ca mintea mi-a lucrat scenarii toata ziua și ca vedeam o hora a fetelor în Kindarena. N-a fost sa fie, nu de data asta. Fetele au dat tot ce au putut, au fost aproape de o calificare istorica în finala FedCup, însa…

- Franța - Romania, meci din semifinalele Fed Cup, se joaca sambata (de la ora 15) și duminica (de la ora 14), in direct la Telekom Sport și Digi Sport. FED CUP ROMANIA - FRANTA: Simona Halep - Kristina Mladenovic, primul meci de la Rouen. VEZI PROGRAMUL "Nu exista o onoare mai mare pentru…

- Vineri a avut loc tragerea la sorți a partidelor contand pentru disputa dintre Franța și Romania, din semifinalele FedCup (20-21 aprilie). "Balul" din Kindarena va fi deschis de confruntarea dintre Kristina Mladenovic și Simona Halep. Ziua de sambata va fi incheiata de disputa dintre Caroline Garcia…

- Capitanul nejucator al României, Florin Segarceanu, considera calificarea echipei în semifinalele FedCup drept un moment istoric si a adaugat ca îsi doreste sa aduca trofeul acasa, scrie News.ro."Suntem incredibil de fericiti, este greu sa descriu momentul, suntem emotionati,…

- SIMONA HALEP - KAROLINA PLISKOVA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. Conform regulamentului Fed Cup, cele mai bune jucatoare ale celor doua echipe care se confrunta in Cupa Federatiei nu pot juca una contra celeilalte pana in a doua zi de concurs. Asadar, Simona Halep, racheta numarul 1 a Romaniei, si Karolina…

