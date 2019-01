Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce cantaretul Alex Velea (34 de ani) si-a incheiat colaborarea cu Antena 1, acesta a fost inlocuit cu o alta vedeta din showbiz-ul romanesc care, insa, va prezenta doar partea de divertisment a emisiunii „Acces Direct“, alaturi de Simona Gherghe (40 de ani).

- Simona Gherghe va prezenta singura emisiunea „Acces Direct”, dupa ce Alex Velea a ales sa mearga mai departe cu proiectele lui muzicale. Prezentatoarea i-a mulțumit acestuia pentru sezonul trecut.

- Alex Velea și Simona Gherghe sunt compatibili nu numai pe micul ecran, la "Acces Direct", ci și in spatele camerelor de filmat. Cei doi se ințeleg excelent, iar artistul ține cont de sfaturile pe care i le da colega de emisiune. Alex Velea revine de luni pe micul ecran, la emisiunea de la Antena 1.…

- Simona Gherghe s-a casatorit de curand cu alesul inimii sale, consultantul politic Razvan Sandulescu, tatal fetiței sale, Ana Georgia, in varsta de 1 an jumatate, insa puțini știu ca indragita prezentatoare TV a fost la un pas sa ajunga la altar cu un alt barbat. Simona Gherghe, in varsta de 40 de ani,…

- Simona Gherghe și Razvan Sandulescu s-au casatorit religios, intr-un cadru de poveste. Revista VIVA! a obținut in exclusivitate primele fotografii de la marele eveniment, precum și detalii despre marele eveniment. Vezi mai multe imagini pe VIVA!.ro . Nunta a avut loc in vara, iar totul a fost ținut…

- Simona Gherghe s-a maritat in secret in luna iulie Simona Gherghe a implinit ieri 41 de ani, iar de cateva luni este fericita mama a unei fetite frumoase si sanatoase, dar si sotie cu acte “in regula”. Prezentatoarea emisiunii Acces Direct s-a cununat civil cu alesul ei, Razvan Sandulescu, la inceputul…

- Simona Gherghe a inceput saptamana in forța la "Acces Direct", alaturi de Alex Velea. Telespectatorii emisiunii au avut ocazia de a o vedea pe Simona Gherghe avand un stil vestimentar complet diferit fața de cel de pana acum.