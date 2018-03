Stiri pe aceeasi tema

- Salvamontistii anunta ca exista risc de avalansa, ninsori si vizibilitate scazuta in toate masivele montane in acest sfarsit de saptamana. Stratul de zapada este extrem de instabil, in multe zone riscul producerii de avalanse fiind de gradul patru, pe o scara de la unu la cinci. Reprezentantii…

- Riscul mare, de gradul patru din cinci, de producere de avalanse este la altitudinea de peste 1.800 de metri, in masivele Bucegi si Fagaras. La altitudine mai mica de 1.800 de metri in muntii Bucegi si Fagaras, riscul de avalansa este de gradul trei. In urmatoarele 24 ore, vremea va…

- Cel mai mare strat de zapada din judetul Sibiu, de aproape 2,7 metri, se inregistreaza la peste 2.000 de metri altitudine in muntii Fagaras, la Balea Lac, unde este risc mare de avalansa, potrivit unei informari a Centrului Meteorologic Regional Transilvania Sud. Riscul mare, de gradul patru din cinci,…

- Cel mai mare strat de zapada din judet, de peste doi metri si jumatate, se inregistreaza la Balea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine in Muntii Fagaras, unde riscul de producere de avalanse este insemnat, de gradul trei din cinci, au informat miercuri meteorologii. Stratul de zapada masoara 252…

- Meteorologii au anuntat luni risc mare de producere de avalanse la peste 1.800 de metri altitudine in Muntii Fagaras, fiind vizata si zona Balea Lac, unde se inregistreaza cel mai mare strat de zapada din...

- Meteorologii au anuntat luni risc mare de producere de avalanse la peste 1.800 de metri altitudine in Muntii Fagaras, fiind vizata si zona Balea Lac, unde se inregistreaza cel mai mare strat de zapada din judet, de 246 de centimetri. Risc mare, de gradul patru, de producere de avalanse este si la peste…

- Avalansa pe Transfagarasan, pe 17 martie. Sambata dimineața, o avalanșa mare a blocat o porțiune de drum din Transfagarașan cuprins intre Cabana Capra și Conacul Ursului. Din fericire, nu au fost persoane surprinse de zapada. De altfel, salvamontiștii argeșeni atrag atenția asupra faptului ca in zona…

- Salvamontistii din judetul Hunedoara atrag atentia asupra riscului de insemnat de avalansa din masivele Parang si Retezat, la altitudini mai mari de 1.800 de metri, dar si asupra pericolului generat de vantul puternic si racirea brusca a vremii. "Riscul de avalansa este cuprins intre 3 si 4 pe o scara…

- Toate traseele montane din judetul Arges raman inchise. "In acest moment, stratul de zapada (...) ajunge la 229 de centimetri, iar riscul de avalansa este de gradul 4 (mare) la altitudini de peste 1800 metri si de gradul 3 (insemnat) sub aceasta altitudine. (...) Pe versanti sunt zone intinse…

- La altitudini de peste 1.800 de metri, in timpul zilei, sub actiunea insolatiei si a temperaturilor relativ ridicate, stratul de zapada va continua sa se taseze si sa se umezeasca in partea superioara. „Pe pante suficient de inclinate, stratul umezit de la suprafata poate aluneca in timpul…

- Riscul de producere a unor avalanse este insemnat in Masivul Fagaras, stratul de zapada avand, miercuri, peste doi metri grosime in zona Cota 2.000 - Transfagarasan, potrivit datelor comunicate de Serviciului Public Judetean Salvamont Arges. Directorul Salvamont Arges, Ion Sanduloiu, a anuntat ca stratul…

- Cel mai mare strat de zapada din judetul Sibiu, de 191 de centimetri, se înregistreaza în zona turistica Bâlea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine în muntii Fagaras.

- Stratul de zapada la Balea Lac masoara aproape doi metri, duminica, 25 februarie. Acesta este cel mai mare strat de zapada din județul Sibiu, la peste 2.000 de metri altitudine in munții Fagaraș. Stratul de zapada la Balea Lac, județul Sibiu, masoara 191 de centimetri, informeaza Agerpres.ro . In zona…

- Meteorologii avertizeaza ca este risc insemnat de producere de avalanse in muntii Bucegi si Fagaras, atat la inaltimi mai mari, dar si mai mici de 1.800 de metri. Stratul de zapada a crescut in ultimele 24 de ore cu pana la sapte centimetri in masivele Bucegi si Fagaras. Astfel, cel mai mare strat de…

- Meteorologii anunța ca riscul producerii de avalanse in Muntii Fagaras si Bucegi, la peste 1.800 de metri altitudine, este de gradul patru din cinci posibile, insemnand ”risc mare”. Din cauza vremii inchise, cu ninsori local insemnate cantitiv si vant intens care va atinge si rafale de peste 90 km/h,…

- Meteorologii avertizeaza ca exista un risc de avalanșa ridicat in Munții Fagaraș, dupa ce vineri, in Munții Bucegi, s-a produs o avalașa. O avalansa mare s-a produs vineri, in Muntii Busteni, din cauza topirii zapezii, aceasta declansandu-se la o altitudine de 1.750-2.000 metri, de pe un versant cu…

- Meteorologii au anuntat, vineri, ca o avalansa mare a avut loc in ultimele 24 de ore la peste 1.750 de metri altitudine in Muntii Bucegi, unde se mentine riscul ridicat de producere de noi avalanse. "Vremea s-a mentinut calda, mai ales la altitudini mai mici de 1.800 metri, unde temperaturile…

- Specialistii spun ca in urmatoarele 24 de ore sunt posibile atat avalanse de topire din cauza caldurii, dar si declansarea de avalanse din cauza schiorilor. La o inaltime mai mica de 1.800 de metri in muntii Bucegi si Fagaras, riscul de avalansa este unul de gradul trei. Turistii care…

- Meteorologii avertizeaza ca este risc mare, de gradul patru din cinci, de producere de avalanse la peste 1.800 de metri altitudine în masivele Bucegi si Fagaras, fiind vizata si zona turistica Bâlea Lac, unde se înregistreaza cel mai mare

- Meteorologii avertizeaza ca este risc mare, de gradul patru din cinci, de producere de avalanse la peste 1.800 de metri altitudine in masivele Bucegi si Fagaras, fiind vizata si zona turistica Balea Lac, unde se inregistreaza cel mai mare strat de zapada din judet, de 175 de centimetri. …

- Meteorologii avertizeaza ca se mentine riscul mare, de gradul patru, de producere de avalanse in muntii Bucegi si Fagaras, la peste 1.800 de metri altitudine, fiind vizata si zona turistica,...

- Meteorologii avertizeaza ca se mentine riscul mare, de gradul patru, de producere de avalanse in muntii Bucegi si Fagaras, la peste 1.800 de metri altitudine, fiind vizata si zona turistica Balea Lac, unde stratul de zapada masoara 175 de centimetri. La altitudini mai mici de 1.800 de…

- Meteorologii avertizeaza ca este risc mare, de gradul patru, de producere de avalanse la peste 1.800 de metri altitudine, in masivele Bucegi si Fagaras, fiind vizata si zona turistica Balea Lac, unde zapada masoara 177 de centimetri. In urmatoarele 24 de ore, "declansarea avalanselor este posibila spontan…

- Riscul de producere a avalanselor la Balea Lac, in Muntii Fagaras, este de gradul patru, pe o scala de la unu la cinci, in contextul in care stratul de zapada este aproape de doi metri. Meteorologii au anuntat, luni, același risc si pentru Muntii Bucegi. Potrivit meteorologilor, stratul de zapada a…

- Meteorologii avertizeaza ca este risc mare de producere de avalanse la peste 1.800 de metri altitudine, in muntii Bucegi si Fagaras, fiind vizata si zona turistica Balea Lac, unde se inregistreaza cel mai mare strat de zapada din judetul Sibiu, ...

- Stratul de zapada la Balea Lac, in Muntii Fagaras, este aproape de doi metri, iar riscul de producere a avalanselor este de gradul patru, pe o scala de la unu la cinci. Acelasi risc a fost anuntat, luni, de meteorologi, si pentru Muntii Bucegi.

- In masivele Bucegi si Fagaras, aflate sub cod galben, la altitudini de peste 1.800 de metri, riscul de producere a avalanselor este mare, de gradul 4 din 5. Este vizata si zona turistica Balea Lac, unde stratul de zapada depaseste un metru si jumatate, potrivit Centrului Meteorologic Regional Transilvania-Sud.…

- Risc mare de avalansa la munte În masivele Bucegi si Fagaras, aflate sub cod galben, la altitudini de peste 1.800 de metri, riscul de producere a avalanselor este mare, de gradul 4 din 5. La altitudini mai mici de 1.800 de metri, în masivele Bucegi si Fagaras, riscul…

- Meteorologii anunta ca stratul de zapada masoara peste 160 de centimetri la Balea Lac, riscul producerii unor avalanse in masivele Bucegi si Fagaras, la peste 1.800 de metri altitudine, fiind mare.

- Salvamontistii brasoveni au anuntat ca pericolul de producere a avalanselor i-a determinat sa inchida vineri doua trasee din Masivul Postavarul. Din cauza stratului consistent de zapada nou depus, precum si a faptului ca la altitudine vantul a suflat cu putere, adunand zapada in anumite zone, Serviciul…

- Risc de avalanse in Muntii Bucegi si Fagaras, pe 19 ianuarie. Meteorologii anunta ca riscul producerii unor avalanse in zona inalta a Muntilor Fagaras si Bucegi este mare, deoarece stratul de zapada a crescut si este instabil. Atentionarea este valabila de joi, 18 ianuarie, de la ora 20.00, pana vineri,…

- Meteorologii au anuntat, joi, ca riscul producerii de avalanse la altitudini mari in Muntii Fagaras si Bucegi este de gradul patru, pe o scara de la unu la cinci, insemnand ”risc mare”. Stratul de zapada proaspata este destul de mare si nu are aderenta la stratul mai vechi, existand posibilitatea…

- "In acest moment, stratul de zapada este de 110 centimetri, iar riscul de avalansa este de gradul 3 - insemnat - la altitudini de peste 1.600 de metri si de gradul 2 - moderat - sub aceasta altitudine. In continuare, toate traseele montane din judetul Arges sunt si vor ramane inchise. Pe versanti…

- In zona inalta a Muntilor Fagaras si Bucegi este risc insemnat de avalanșe, pana marti la ora 20.00, potrivit meteorologilor. Centrul Meteorologic Regional Transilvania Sud Sibiu a anunțat luni ca riscul producerii avalanselor in Muntii Fagaras si Bucegi, la peste 1.800 de metri altitudine, este de…

- Meteorologii au avertizat, luni, ca exista un risc însemnat de producere de avalanșe în munții Bucegi și Fagaraș, la peste 1.800 de metri altitudine, fiind vizata și zona turistica Bâlea Lac.

- Meteorologii au avertizat, luni, ca exista risc insemnat de producere de avalanse in muntii Bucegi si Fagaras, la peste 1.800 de metri altitudine, fiind vizata si zona turistica Balea Lac, un...

- Meteorologii au avertizat, vineri, ca exista risc insemnat de producere de avalanse la peste 1.800 de metri altitudine in Muntii Fagaras, fiind vizata si zona turistica Balea Lac, unde este cel mai mare strat de zapada din judet, de 111 centimetri.

- Imagini spectaculoase au fost surprinse in Alpii francezi. A nins atit de mult incit stratul de zapada format depaseste in inaltime plugurile. Potrivit presei, intr-un parc national, stratul de zapada se apropie pe alocuri de sapte metri. Alpii francezi au avut parte de cele mai abundente ninsori din…

- Meteorologii avertizeaza ca se mentine riscul insemnat de producere de avalanse la peste 1.800 de metri altitudine in muntii Fagaras, fiind vizata zona turistica Balea Lac, potrivit unei informari remise duminica AGERPRES. Centrul Meteorologic Regional Trasilvania Sud anunta ca s a semnalat o avalansa…

- Meteorologii avertizeaza ca se mentine riscul insemnat de producere de avalanse la peste 1.800 de metri altitudine in muntii Fagaras, fiind vizata zona turistica Balea Lac, potrivit unei informari remise duminica AGERPRES. Centrul Meteorologic Regional Trasilvania-Sud anunta ca s-a semnalat…

- In Muntii Fagaras s-au produs peste 10 avalanse La noi, meteorologii avertizeaza ca exista riscul de producere a avalanselor la altitudini de peste 1.800 de metri, în muntii Bucegi si Fagaras. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Transilvania Sud, la Bâlea Lac zapada depasea,…

- Meteorologii sibieni avertizeaza ca este risc insemnat de producere de avalanse la peste 1.800 de metri altitudine, in muntii Fagaras, unde doi turisti au fost surprinsi sambata de una dintre cele zece avalanse care au avut loc in judetul Arges. In urmatoarele 24 de ore sunt posibile avalanse…

- O avalanșa a avut loc in masivul Fagaraș, simbata, și cel puțin doua persoane au fost ranite, anunța Dispeceratul National Salvamont. ,,In urma cu circa o ora in masivul Fagaraș zona Capra s-a produs o avalanșa, doua persoane dintr-un grup de circa 15 persoane fiind surprinse de alunecarea de zapada,…

- Avalansa a surprins un grup format din 15 persoane, pe un versant al masivului. Salvamontul lansase o avertizare de avalansa inca de ieri dupa amiaza. Cei doi turisti surprinsi de avalansa sambata in muntii Fagaras sunt constienti, urmand a fi preluati pe rand de un elicopter SMURD de la Targu…

- Meteorologii avertizeaza ca este risc insemnat de producere a avalanselor la peste 1.800 de metri altitudine, in muntii Bucegi si Fagaras (versantul nordic), fiind vizata si zona turistica Balea Lac, unde zapada masura marti 122 de centimetri, potrivit Centrului Meteorologic Transilvania-Sud.…

- Meteorologii anunta ca riscul producerii de avalanse la altitudini mari in Muntii Fagaras si Bucegi este de trei pe o scara de la unu la cinci, adica ”risc insemnat”. La altitudini mai mici, riscul este moderat si continua sa fie asa pana joi, la ora 20.00.

- Riscul de producere a avalanselor este insemnat in Muntii Bucegi si in Muntii Fagaras. Stratul de zapada a depasit, marti, la Balea Lac, in judetul Sibiu, 120 de centimetri, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Circulatia pe DN1(E68) Brasov - Sibiu, intre Codlea si Fagaras, se desfasoara, duminica seara, ingreunat din cauza cetii, care determina scaderea vizibilitatii sub 30 de metri, potrivit Centrului Infotrafic.

- Risc de avalansa in Muntii Fagaras, pe 29 decembrie 2017. Meteorologii anunta ca riscul producerii unor avalanse in zona inalta a Muntilor Fagaras este mare, deoarece stratul de zapada este instabil. In Masivul Bucegi, riscul producerii unor avalanse este insemnat. Potrivit Centrului Meteorologic Regional…

- Meteorologii anunta ca riscul producerii unor avalanse in zona inalta a Muntilor Fagaras este mare, deoarece stratul de zapada este instabil. In Masivul Bucegi, riscul producerii unor avalanse este insemnat.