Stiri pe aceeasi tema

- Caldura din ultimele zile a provocat o avalansa la peste 2.000 de metri altitudine in Muntii Fagaras, la Balea Lac, unde meteorologii avertizeaza ca exista risc insemnat (gradul 3 din 5) de producere de noi avalanse, informeaza Salvamont Sibiu.

- Meteorologii anunta risc insemnat de avalansa, la altitudini de peste 1800 de metri, in Muntii Fagaraș, Bucegi, Rodnei și Calimani. In celelalte masive muntoase riscul de avalansa este moderat, fiind cotat cu 2 pe o scara de la 1 la 5.

- Meteorologii avertizeaza ca este risc mare, de gradul patru din cinci, de producere de avalanse, la peste 1.800 de metri altitudine in Muntii Fagaras, in zona turistica Balea Lac, unde este cel mai mare strat de zapada masurat la o statie meteo, de 208 centimetri, informeaza Buletinul nivometeorologic…

- O avalansa de mari dimensiuni s-a produs in zona turistica Balea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine in Muntii Fagaras, a anunțat Salvamont Sibiu. Doua corturi ale unor turisti au fost ingropate in zapada, insa nu exista victime. La momentul declansarii avalansei, nu era nimeni in corturi, turiștii…

- Salvamontisii atrag atentia ca din datele transmise de meteorologi reiese ca riscul de producere a unor avalansse este mare in Muntii Parang-Sureanu si Tarcu-Godeanu, la altitudini mari, in timp ce sub 1.800 de metri riscul este insemnat. Avertizari similare vizeaza Muntii Fagaras, Muntii Rodnei, Calimani-Bistritei…

- Salvatorii montani anunta ca, in aceasta perioada, este risc insemnat de producere a unor avalanse in Masivul Bucegi si in Muntii Fagaras. In Brasov, salvamontistii au montat panouri de avertizare, care avertizeaza asupra pericolului, noteaza news.ro.Conform salvatorilor montani, in aceasta perioada…

- Meteorologii avertizeaza ca exista risc insemnat de producerea de avalanșa la peste 1.800 de metri altitudine, in Munții Fagaraș, Rodnei, Calimani, Bistriței, Bucegi, Parang, Sureanu, Țarcu si Godeanu.Cel mai mare strat de zapada masurat la o stație meteo in țara este cel de 121cm la Balea Lac, la…

- Centrul Meteorologic Transilvania Sud a avertizat duminica, 7 ianuarie, ca exista risc de gradul trei, pe o scara de la unu la cinci, adica insemnat, de producere de avalanse la peste 1.800 de metri altitudine, in Muntii Fagaras, Bucegi, Rodnei, Calimani-Bistritei, Tarcu-Godeanu, Parang.In muntii Ceahlau…