- In luna iubirii, Antena 1 lanseaza primul show care face ”Totul pentru dragoste”, ocazie cu care Mirela Vaida, una dintre cele mai indragite prezentatoare tv din Romania, revine pe micile ecrane cu mult entuziasm.

- Bucurestiul nu isi respecta obligatiile privind reformarea justitiei si nu demonstreaza clar separatia puterilor in stat, arata un raport elaborat de un expert in afaceri europene, Gary Cartright, el recomandand suspendarea extradarilor catre Romania pana la remedierea problemelor.

- Contribuabilii trebuie sa-si calculeze veniturile nete obtinute din activitati independente in 2017 pentru a determina daca trebuie sau nu depus Formularul 600, iar baza de impozitare nu poate fi mai mica decat echivalentul a 1.900 de lei lunar sau 22.800 de lei pe an, explica specialistii fiscali.

- Campioana Romaniei e pe cale sa o piarda din vara pe Isabelle Gullden. Fanii suedezei o roaga pe nordica sa mai ramana la București și i-au facut o mare surpriza. Golgeterul Ligii Campionilor și caștigatoarea trofeului Ligii in 2016, cu CSM București, Isabelle Gullden e aproape de o desparțire de campioana…

- Municipiul Sebes a depus in luna septembrie 2016, la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, proiectul ”Reabilitare Scoala Gimnaziala Rahau”, care a fost selectat pentru o finantare nerambursabila de 2.354.517 lei, prin Programul National de Dezvoltare Locala. Pana la finalizarea…

- Carismaticul prezentator de la Pro TV, Cove, va prezenta un reality show difuzat pe Pro Tv numit „Ma insoara mama”. Avand in vedere ca filmarile sunt in toi, diverse vedete i-au tinut locul si i-au fost alaturi Adelei Popescu, iar acum i-a venit randul lui Speak.

- Eurosport difuzeaza in exclusivitate Australian Open. Peste 300 de ore de transmisiuni in direct. Starurile tenisului mondial se intorc in circuitul turneelor de Mare Șlem in luna ianuarie, in direct și exclusiv pe Eurosport. Roger Federer, Simona Halep, Rafael Nadal și Novak Djokovic sunt, poate, cei…

- Cum compromite fumatul ADN-ul, cum ajung fumatorii pasivi sa inhaleze aceeași cantitate de fum ca fumatorii și cifrele creșterii riscului de cancer pulmonar Fumatul face in continuare ravagii și ramane una dintre cele mai grave probleme de sanatate publica globala ce a afectat vreodata omenirea. Conform…

- Dan Antonescu, expert criminolog, a oferit, la Realitatea TV, câteva sfaturi importante pentru copii si parinti. Mai exact, ce trebuie sa faca micutii atunci când sunt abordati de necunoscuti pe strada sau în scarile de bloc.

- Medicul psihiatru Gabriel Diaconu spune ca nimic nu ii sperie mai mult pe parinti decat posibilitatea ca cineva ar putea sa le faca ceva copiilor lor. „Asa ca, cel putin in unele zone metropolitane, copiii trebuie insotiti pana la varste mai inaintate”, spune medicul intr-o postare pe pagina sa personala…

- Agricultura ramine unul dintre domeniile vulnerabile ale economiei moldovenești, susține directorul de programe de la IDIS „Viitorul”, Viorel Chivriga, citat de NOI.md. Asta in pofida faptului ca doi ani la rind in acest sector sint inregistrate rezultate bune, peste așteptari, a subliniat Chivriga…

- Brighton si Bournemouth au oferit un meci spectaculos in prima zi a noului an. Pe "Amex Stadium", cele doua formatii si-au impartit punctele in prologul Premier League din 2018. Ziua de luni se incheie cu derby-ul Everton - Manchester United, in care Wayne Rooney va da piept cu echipa la care a…

- Delia, cea mai în voga artista din țara, și-a facut planuri mari pentru viitor, unele care nu i-ar bucura și pe fanii ei care așteapta piese și clipuri noi sau spectacole, autografe și poze incendiare.

- De Revelion ne sunt puse la incercare mai mult decat oricand bunul gust si imaginatia. Din pacate, exista tendinta de a face alegeri nepotrivite tocmai din dorinta de a construi tinute adecvate contextului. Cel mai apreciat stilist, Adina Buzatu, ne ofera cateva ponturi care ne vor ajuta sa economisim…

- Cunoscutul medic japonez Shigeaki Hinohara, care a pus bazele medicinei moderne asiatice, a dezvaluit intr-un interviu pentru Japan Times care este secretul unei vieti lungi si sanatoase. Expert in longevitate,...

- Suporterii lui Real Madrid și ai Barcelonei au umplut stadionul Santiago Bernabeu la ultimul El Clasico al anului. Proaspata caștigatoare a Campionatului Mondial al Cluburilor, Real Madrid a avut parte de o coregrafie de excepție a fanilor. "Craciun alb" este mesajul afișat la peluza blanco, intr-o…

- Cunoscutul polițist Marian Godina avertizeaza asupra a ceea ce ar urma sa se intample odata cu schimbarile Codurilor Penale vizate in Parlament de actuala Putere, susținuta de UDMR. Godina exemplifica printr-un caz ipotetic o situație absurda in care polițiștii vor fi nevoiți sa-l anunțe pe un traficant…

- Robbie Williams a dezvaluit ca doctorii i-au descoperit o anomalie cerebrala in luna septembrie, motiv pentru care a fost internat timp de o saptamana la terapie intensiva si a fost nevoit sa anuleze trei concerte pe care ar fi trebuit sa le sustina in Rusia, in cadrul turneului „The Heavy Entertainment…

- Un vasluian de 30 de ani a fost prins in flagrant de politisti in timp ce incerca sa insele, prin metoda "Accidentul”, un barbat in varsta de 86 de ani. Numai prezenta de spirit a batranului a facut ca el sa nu se lase pacalit. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA , are toate detaliile.A (VEZI SI:…

- Gina Pistol este mereu cu zambetul pe buze și plina de energie, insa, ca orice om, și frumoasa prezentatoare TV are perioade mai bune și perioade mai puțin bune. Surprinsa la un eveniment monden, am stat de vorba cu Ginuța , dupa cum ea insași se alinta, și am intrebat-o cum se imbarbateaza intr-o perioada…

- Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania (APAH-RO) si psihologul Cerasela Libeg au elaborat un set de recomandari pentru pacienti si medici astfel incat relatia dintre acestia sa fie mai eficienta in perioada tratamentului. Sfaturile fac referire atat la prima interactiune, cat si la…

- Dupa ce medicii i-au transmis lui Beyonce de Romania ca ar fi suspecta de una dintre cele mai grave boli la nivel de mapamond, si anume de cancer, nici fanii nu au sarit peste fotografiile postate de artista pe retelele de socializare. Acestia sunt interesanti de starea sa de sanatate, urandu-i insanatosire…

- Jojo a facut anunțul despre fiica ei. Zora a crescut și iși surprinde parinții in fiecare zi. Mama ei a povestit pe contul de socializare cum este fiica ei. Jojo și Paul Ipate au impreuna o fetița, pe Zora, insa cei doi nu vor inca sa se casatoreasca. Actrița mai are un baiețel din prima casatorie.…

- Copiii cu varsta mai mica de un an recunosc ca sensul unor cuvinte, precum mana sau picior, sunt mai similare decat altele, precum o mana si un scaun, conform unui studiu recent realizat de cercetatorii de la Duke University.

- Ceaiuri care iti fac iarna pielea frumoasa: musetel, galbenele, urzica. Sfaturile specialistilor Piele uscata si senzatia neplacuta ca "ne strange"; vin ambele la pachet cu iarna, indiferent de tipul de piele pe care il avem. Ceaiul de musetel. Câteodata ne întrebam daca exista vreo…

- Cunoscutul bariton rus Dmitri Hvorostovsky, interpret al unora dintre cele mai prestigioase roluri din repertoriu, a murit miercuri la varsta de 55 de ani, in apropiere de Londra, ca urmare a unui cancer cerebral, potrivit comunicatelor postate de catre pagina sa de Facebook și de Staatsoper din…

- Ada Palade a postat marti, o fotografie cu tatal sau pe patul de spital. Actorul avea cateva vanatai pe fata, insa parea ca se simte bine. Fanii lui Palade au fost linistiti chiar de fiica sa. In dreptul fotografiei, Ada a scris ca este totul in regula. Cornel Palade se mandreste cu fiica…

- ASU Politehnica și s-au reintalnit dupa mai bine de doi ani de zile intr-un joc oficial. Formația susținuta financiar de ultrașii alb-violeți s-a impus cu 2-0 pe micuța arena a roș-galbenilor, in runda a 18-a a Ligii a II-a, și are inca speranțe la podium. La precedentul duel direct cele doua proiecte…

- Shakira a fost nevoita sa-și amane intreg turneul programat pentru 2018 din cauza unor probleme serioase de sanatate. Vestea vine la scurt timp dupa ce artista a anulat alte cinci concerte programate pentru sfarșitul lui 2017. Reprezentanții ei au anunțat ca Shakira are probleme cu vocea. Acum acestea…

- Spitalului Judetean de Urgenta din Targoviste a initiat cursuri de comunicare pentru sute de cadre medicale pentru a imbunatati relatia cu pacientii si apartinatorii, a anuntat managerul spitalului din Targoviste, Claudiu Dumitrescu.

- Amanta care a "spart" familia FCSB-ului, deja celebra Ada,A nu are o afinitate doar pentru fotbalistii lui Gigi Becali. Ea ar fi facut "ravagii" si la o alta echipa din Liga 1, Astra Giurgiu. Bruneta ar fi intrat inclusiv in cantonament, unde a tinut o "sedinta" cu mai multi jucatori importanti.A CANCAN.RO,…

- Fosta tenismena Catalina Cristea susține ca Marcel Toader ar fi avut in realitate mai multe neveste decat se știe. Desi s-a spus ca inainte de Maria Constantin Marcel mai avusese cinci soții, Catalina Cristea susține ca, in realitate, inainte de blonda ar fi fost șase.

- Atacantul FCSB-ului, Harlem Gnohere, 29 de ani, a profitat de o pauza de câteva zile pentru a merge acasa, în Franta. El a participat si la o emisiune TV, alaturi de legendele fotbalului francez, Frank Leboeuf, Emmanuel Petit și William Gallas.

- Una dintre problemele sectorului agroalimentar in ceea ce priveste exporturile in UE in baza Acordului de liber schimb este faptul ca Republica Moldova nu poate exporta o cantitate mare de produse in mod constant. Declaratii in acest sens au fost facute in cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la postul…

- Dezamagire in tabara oltenilor, dupa ce Astra a egalat spre final, iar elevii lui Mangia au pierdut doua puncte. Cel mai bun jucator de pe teren, Gustavo, autor a doua goluri, se declara dezamagit de rezultat, insa avea sa-i treaca repede! CANCAN.RO, site-ul nr.1 din Romania , l-a surprins pe brazilian…

- Antwerp - Charleroi 1-3 este al patrulea meci fara victorie pentru Loți Boloni și Antwerp: doua eșecuri și doua egaluri in 21 de zile. Ce bine dispus era Boloni etapa trecuta! Chiar daca Antwerp fusese egalata in ultimul minut la Mouscron, Loți i-a luat interviu lui Rednic, o discuție plina de farmec,…

- Asociatia Chindia Jurasic Park, avand in spate o vasta experienta in domeniul turismului montan, organizeaza in perioada 10-12 noiembrie 2017, activitatile practice ale proiectului "Tabara de educatie ecoturistica", proiect finantat de Primaria Municipiului Targoviste si realizat in parteneriat cu Scoala…

- Brigitte Sfat a gresit un cuvand in limba engleza. "Return to Bucharest #mydoghter #sara", a scris Brigitte Sfat. Brigitte Sfat, la spital. Ce bataie crunta a luat de la fostul sot Fanii au observat greseala si i-au atras atentia prin comentarii: "Nu mai stiti romana, se scrie…

- Liviu Varciu a racit, dar nu vrea ca și fetița lui, Anastasia, sa pațeasca la fel, motiv pentru care poarta o masca pe fața. Chiar și așa, artistul nu renunța la a petrece foarte mult timp cu ea. Este un tatic foarte dedicat, lucru ușor de dedus din toate fotografiile pe care le posteaza "Tati…

- Liviu Varciu se confrunta cu probleme de sanatate! Cunoscutul artist s-a fotografiat cu fetița lui, insa are grija sa ia masuri de protecție. A racit, dar in niciun caz nu vrea ca și fetița lui, Anastasia, sa pațeasca la fel.

- Pentru Andreea Marin, Violeta este cel mai important om de pe pamant. Zana Surprizelor nu rateaza nicio ocazie sa arate public cat de mult iși iubește fiica rezultata din casnicia cu Ștefan Banica Jr.. Și ca orice parinte, ea vrea ce este mai bun pentru copilul sau. O parte din fani s-au revoltat…