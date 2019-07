Sfaturi pentru optimizarea site-ului de la fondatorul primei scoli de SEO din Romania

Stiri pe aceeasi tema

- ROMANIA - GERMANIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING TVR. Romania U21 intalnește astazi, de la ora 19:00, in semifinalele Campionatului European de Tineret. Romania U21 - Germania U21 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING TVR. MIN. 26. GOOOOOOOOOOL PUSCAS, ROMANIA - GERMANIA 1-1 Min. 24, Puscas…

- Romania U21 se afla in Italia, acolo unde va participa, intre 16 și 30 iunie, la EURO 2019. Marți „tricolorii" joaca impotriva Croației, de la ora 19:30, liveTEXT pe GSP.RO și pe TVR 1 Echipa GSP, formata din Razvan Luțac (reporter), Vlad Nedelea (reporter), Raed Krishan (foto) și Cosmin Nistor (video),…

- Comisia Europeana ameninta sa ia masuri impotriva platformelor precum Google, Twitter si Facebook, dupa noi campanii de dezinformare si tentative de manipulare in timpul recentelor alegeri europarlamentare in mai multe tari de pe continent, printre care si Romania, relateaza AFP.

- NORVEGIA ROMANIA LIVE STREAM VIDEO ONLINE EURO 2020 PRO TV. NORVEGIA ROMANIA, meci din etapa a 3-a preliminariilor EURO 2020, GRUPA F, se joaca, vineri, de la ora 21:45, LIVE STREAM VIDEO ONLINE PRO TV. NORVEGIA si ROMANIA se intalnesc la Oslo, pe "Ullevaal".

- Fondatorul organizatiei Human Rights Watch (HRW), Robert Bernstein, un aparator american ardent al disidentei politice si libertatii de expresie, a decedat luni la varsta de 96 de ani, a anuntat New York Times, preluat de AFP, informeaza Agerpres.Citește și: Țarile avansate utilizeaza din…

- Sectiile de votare din Romania s-au deschis duminica la ora 7.00 si se inchid la ora 21.00. Pentru cei 18.9 milioane de alegatori au fost organizate 18.730 de sectii de votare pe teritoriul Romaniei. UPDATE Biroul Electoral Central anunta ca prezenta la vot, duminica, la ora 13.00, in cadrul alegerilor…

- Asociatia Coalitia pentru Economie Digitala, organizatie independenta care reprezinta companiile de ride sharing din Romania, lanseaza petitia #continuam, prin care cere reglementarea de urgenta a serviciilor moderne de transport.

- Ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Alexandru Petrescu, a afirmat, astazi, in cadrul unei conferinte de presa organizata la sediul Consiliului Judetean Timis, ca domeniul comertului online este intr-o continua crestere in Romania. „Comertul online este un domeniu care are o dinamica…