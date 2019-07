Sfântul Ilie, aducătorul de ploi, sărbătorit azi – obiceiuri și tradiții Sfantul Ilie este sarbatorit de crestini, sambata, ca aducator de ploi, dupa ce, prin rugaciunea sa, a salvat de la moarte poporul din Israel, dupa trei ani si jumatate de seceta, dar si ca divinitate populara a Soarelui si a focului, atestata prin numeroase traditii si obiceiuri. Sfantul Prooroc Ilie Tesviteanul, sarbatorit pe 20 iulie, a fost fiul lui Sovac, un preot al Legii Vechi, care locuia in cetatea Tesve din Galaad (Israel). De la aceasta cetate provine numele de Tesviteanul al proorocului. Ilie se bucura de o cinstire deosebita din partea Bisericii, ziua praznuirii sale fiind marcata… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

