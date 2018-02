Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele american Mike Pence a declarat miercuri, la Tokyo, ca Washingtonul se pregateste sa anunte ”cele mai dure” sanctiuni economice impuse vreodata Coreei de Nord, relateaza AFP. ”Anunt astazi ca Statele Unite vor dezvalui in curand sanctiunile economice cele mai dure si mai ofensive impuse…

- Cateva sute de manifestanti au protestat marti, in portul Mukho, la sosirea unui vas care a adus 120 de artisti nord-coreeni. Multi purtau pancarte cu chipul liderul Kim Jong-Un taiat cu doua linii, in timp ce altii au dat foc drapelului statului comunist si unor bannere cu lozinci pro-unificare. …

- Sora liderului Coreei de Nord, Kim Jong-un, isi va face debutul pe scena lumii cand va vizita Coreea de Sud pentru a participa la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarna, potrivit...

- Agentia nationala de spionaj a Coreei de Sud a transmis unui comitet parlamentar, marti ca hackerii nord-coreeni ar putea fi responsabili pentru atacul asupra platformei japoneze Coincheck, in urma caruia a fost furate criptomonede in valoare de 520 de milioane de dolari, informeaza Reuters.

- Guvernul Japoniei si-a exprimat, luni, nemultumirea fata de utilizarea la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang a unui drapel al Coreei unificate pe care figureaza insule disputate de Tokyo si Seul, informeaza AFP, citata de Agerpres. Cele doua Corei au decis sa defileze sub acelasi drapel –…

- Purtatorul de cuvant al presedintiei sud-coreene, Cheong Wa Dae, a salutat, luni, decizia Coreei de Nord de a trimite o delegatie condusa de presedintele prezidiului Adunarii Supreme la Jocurile Olimpice de la PyeonChang, informeaza site-ul agentiei Yonhap.

- Cu opt zile inainte de startul Jocurilor Olimpice de iarna de la Pyeongchang (Coreea de Sud), Tribunalul de Arbitraj pentru Sport (TAS) a anulat suspendarea pe viata dictata de Comitetul International Olimpic (CIO) impotriva a 28 dintre cei 43 de sportivi rusi prezenti la Jocurile Olimpice de iarna…

- Coreea de Nord intentioneaza sa expuna zeci de rachete balistice in cadrul unei parade care va avea loc pe 8 februarie, cu o zi inainte de inceperea Jocurilor Olimpice de Iarna scrie CNN, citand doua surse diplomatice.Aceasta expunere ar fi o incercare "de a speria americanii”, spune una dintre…

- Intr-un consiliu de ministri, Vladimir Putin "a cerut guvernului sa decida organizarea unei competitii pentru sportivii nostri care n-au fost admisi sa participe la Jocurile Olimpice", a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agentiile de presa din Rusia.Castigatorii…

- Schiorii sud-coreeni au luat avionul cu destinatia Coreea de Nord, miercuri, cu cateva zile inainte de debutul Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang, pentru a se antrena alaturi de rivalii lor, cu un zbor direct rarisim intre cele doua tari vecine, informeaza AFP. Acesta este ultimul…

- Alba ramane fara reprezentant la vreo ediție a Jocurilor Olimpice de iarna, dupa ce schioarea Raluca Ciocanel (CSȘ Blaj), desemnata sportiva numarul a județului anul trecut, nu a fost inclusa in delegația Romaniei pentru JO 2018 de la PyeongChang, din Coreea de Sud, in perioada 9-25 februarie. Este…

- Mici grupuri de demonstranti sud-coreeni au protestat luni fata de participarea unei delegatii din Coreea de Nord la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, care vor avea loc luna viitoare, cu prilejul unei vizitei la Seul a oficialilor nord-coreeni, condusa de cantareata Hyon Song-wol, relateaza…

- Coreea de Nord a anulat trimiterea in Coreea de Sud a unei delegatii care urma sa se ocupe de venirea artistilor nord-coreeni la Jocurile Olimpice de iarna, informeaza Reuters. Ministerul Unificarii din Coreea de Sud a anuntat ca nu a fost oferita nicio explicatie pentru aceasta anulare.Cele…

- Potrivit agentiei de presa, cele doua state au cazut de acord sa participe sub steagul unei „Coree unite”. In plus, propunerea Coreei de Sud de a constitui o echipa feminina de hochei pe gheata comuna cu nord-coreenii, a fost acceptata. Luni, Coreea de Nord si Coreea de Sud au inceput…

- Presedintele SUA, Donald Trump, si omologul sau chinez, Xi Jinping, si-au exprimat speranta, in cursul unei convorbiri telefonice avute luni, ca reluarea dialogului intre cele doua Corei ar putea provoca o schimbare in 'comportamentul distructiv' al Coreei de Nord, a anuntat marti Casa Alba, presedintele…

- Coreea de Nord a fost de acord, saptamana trecuta, sa trimita o delegatie la JO, iar Seulul a propus organizarea unei serii mai ample de discutii despre participarea la eveniment. Phenianul a fost de acord sa vorbeasca doar despre prezenta la JO a unor artisti care reprezinta statul. Coreea de Sud a…

- Reprezentanti ai Coreei de Sud si ai Coreei de Nord vor purta, luni, noi discutii la nivel inalt in regiunea demilitarizata Panmunjon, subiectul fiind Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, a anuntat duminica ministerul Unificarii de la Seul, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Guvernul SUA a aprobat vanzarea de rachete antibalistice catre Japonia, pentru ca aceasta sa se poata apara impotriva amenintarii nucleare si balistice crescande din partea Coreei de Nord, a anuntat miercuri un oficial din cadrul Departamentului de Stat american, informeaza Reuters. Informatiile…

- Coreea de Nord va trimite o delegatie la Jocurile Olimpice (JO) de Iarna in Coreea de Sud si vor fi angajate contacte intre militari, au convenit cele doua tari in cadrul unei intalniri exceptionale marti, in urma tensiunilor provocate de ambitiile nucleare ale Phenianului, relateaza AFP.

- Coreea de Nord discuta din nou cu Coreea de Sud. Un prim rezultat - doi sportivi nord-coreeni vor participa la Jocurile Olimpice de luna viitoare, de la Pyeongchang. Vor fi insotiti de delegati de rang inalt si chiar de animatoare.

- Hackerii au incercat sa sustraga informatii sensibile de la organizatii implicate in organizarea Jocurilor Olimpice de Iarna, ce se vor desfasura luna viitoare la Pyeongchang, a anuntat o firma de securitate cibernetica, informeaza site-ul postului BBC News.

- Coreea de Nord i-a trimis Sudului lista de participanti la primele discutii dintre cele doua state rivale in mai mult de doi ani, a anuntat Seulul duminica, informeaza AFP.Aceste discutii sunt programate marti si urmeaza sa se poarte asupra participarii Phenianului la Jocurile Olimpice de…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat sambata ca este dispus in mod „absolut” sa discute la telefon cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un si spera la un rezultat pozitiv din discutiile Nordului cu Coreea de Sud, scrie Reuters. Totusi, el a subliniat ca acest dialog nu ar putea avea…

- Coreea de Nord a acceptat vineri propunerea sud-coreeana pentru discutii a anuntat ministerul sud-coreean al Unificarii, responsabil pentru relatiile intercoreene. Discutiile vor avea loc marti. "Coreea de Nord ne-a transmis in aceasta dimineata un mesaj, indicand ca accepta propunerea de…

- Seulul si Phenianul au ajuns la un acord pentru a purta saptamana viitoare discutii la nivel inalt privind potentiala participare a Coreei de Nord la Jocurile Olimpice de Iarna de la PyeongChang, dar si despre modalitati de imbunatatire a relatiilor bilaterale, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Jim Mattis, secretarul american al Apararii, a anuntat, joi, ca exercitiile militare comune ale SUA si Coreei de Sud programate pentru luna februarie vor fi amanate pana dupa finalizarea Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, din motive logistice, relateaza Reuters si NBC News.

- "Casa Albastra" prezidențiala din Coreea de Sud a declarat ca Trump a spus premierului Coreei de Sud, Moon Jae-in, intr-o discuție telefoncia faptul ca spera ca discuțiile inter-coreene vor conduce la rezultate bune și ca va trimite o delegație la nivel inalt, inclusiv membrii familiei sale, la Jocurile…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, si-a exprimat satisfactia pentru redeschiderea unui canal de comunicare intre cele doua Corei, a afirmat miercuri un purtator de cuvant al Natiunilor Unite, Farhan Haq, relateaza AFP. Antonio Guterres "a salutat redeschiderea unui canal de comunicare…

- Mai sunt doar câteva zile pâna la startul Jocurilor Olimpice de iarna de la Pyeongchang, o editie care ridica multe semne de întrebare în aceasta perioada, prin prisma relatiilor tensionate la nivel mondial, în special între cele noua natiuni coreene, dar si între…

- Coreea de Sud doreste sa poarte discutii la nivel inalt cu regimul de la Phenian, in 9 ianuarie, despre o eventuaaa participare a Coreei de Nord la Jocurile Olimpice de Iarna din 2018, Mediafax.

- Kim Jong-un a transmis ca SUA se afla sub raza de acțiune a armelor nucleare nord-coreene și ca Statele Unite nu vor fi niciodata capabile sa inceapa un razboi impotriva Coreei de Nord, elateaza agentiile Reuters si Yonhap, citate de Mediafax . ”Intreg teritoriul Statelor Unite se afla acum sub raza…

- Statele Unite ale Americii au anuntat marti sanctiuni în privinta a doi oficiali nord-coreeni, pentru rolul acestora în dezvoltarea rachetelor balistice, cel mai recent pas într-o campanie menita sa preseze Phenianul sa renunte la programele sale nuclear si balistic, transmite Reuters.…

- Rusia este gata sa actioneze ca mediator intre Coreea de Nord si SUA, daca cele doua parti vor dori un asemenea rol pentru ea, a anuntat Kremlinul marti, informeaza Reuters.Moscova indeamna de mai multa vreme cele doua parti sa initieze negocieri menite sa reduca tensiunile cu privire la programul…

- Presedintele american Donald Trump lauda Consiliul de Securitate al ONU pentru impunerea de noi sanctiuni dure Coreei de Nord, ca raspuns la testele cu rachete.Intr-un mesaj publicat pe Twitter, presedintele spune ca votul a demonstrat ca lumea "vrea pace, nu moarte”. "Consiliul de…

- Un proiect de rezolutie al Statelor Unite, care propune interzicerea a 90% din exportul petroului rafinat catre Coreea de Nord si repatrierea muncitorilor nord-coreeni de peste hotare, ar putea fi votat vineri, au declarat diplomati din cadrul ONU, relateaza site-ul agentiei Reuters, scrie Mediafax.Proiectul…

- Secretarul american de stat Rex Tillerson s-a oferit sa inceapa discutii directe cu Coreea de Nord fara preconditii, renuntand la solicitarea cheie a SUA, aceea ca Phenianul sa renunte la arsenalul nuclear inainte de a participa la orice fel de negocieri, transmite Reuters.

- Spectrul unui razboi preventiv impotriva Coreei de Nord se apropie de fiecare data cand Phenianul procedeaza la un tir cu racheta sau la un test cu bomba nucleara, a apreciat duminica influentul senator american Lindsey Graham, citat de AFP."Daca este un test nuclear subteran, va trebui sa…

- Opt corpuri ale unor presupusi nord-coreeni, devenite partial schelete, au fost descoperite luni intr-o mica barca de lemn pe o plaja la Marea Japoniei de Garda de Coasta a Japoniei (JCG), relateaza Reuters. Ambarcatiunea a ajuns pe tarm la 70 km nord de un port de agrement unde politia a gasit saptamana…