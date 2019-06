Senatorul PSD Şerban Nicolae propune pedepse mai mari pentru votul multiplu Serban Nicolae a depus la Senat, in procedura de urgenta, un proiect care prevede marirea cuantumului pedepselor, de la sase luni - trei ani, la 3 - 10 ani pentru aceste fapte, potrivit Agerpres. In opinia sa, materializarea acestui proiect ar avea ca efect sporirea gradului de corectitudine a proceselor de votare. "Prezenta modificare legislativa urmareste sa inaspreasca pedepsele cu privire la fraudarea votului, care se impun ca urmare a contestarii unor deficiente in practica anterioara a procesului electoral, tocmai in apararea drepturilor electorale ale cetatenilor. Acest… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- In acest sens, el a depus la Senat, in procedura de urgenta, un proiect care prevede marirea cuantumului pedepselor, de la sase luni - trei ani, la 3 - 10 ani pentru aceste fapte. In opinia sa, materializarea acestui proiect ar avea ca efect sporirea gradului de corectitudine a proceselor de votare.…

- Senatorul PSD Serban Nicolae, care a lansat ideea fraudelor la alegerile europarlamentare din 26 mai, a initiat un proiect de lege care majoreaza pedepsele pentru cei care fraudeaza votul, de la un maximum de pedepasa de 3 ani de inchisoare la 10 ani de detentie. Proiectul de lege a fost depus, luni,…

- Senatul a respins, miercuri, în calitate de prima Camera sesizata, propunerea legislativa initiata de un grup de parlamentari PNL prin care pensiile speciale erau eliminate. În favoarea proiectului au votat 20 de senatori, 52 au fost împotriva si 8 s-au abtinut, potrivit Agerpres.Propunerea…

- Senatorul PSD Serban Nicolae a depus un proiect de lege dedicat votului in diaspora. Pentru evitarea cozilor, Serban Nicolae propune infiintarea de noi sectii de votare si instituirea de liste electorale permanente in strainatate. Senatorul PSD refuza insa votul electronic si votul prin corespondenta…

- Propunerea legislativa inițiata de Liviu Dragnea, care prevede interzicerea exportului de buștean pentru o perioada de zece ani, a fost inregistrat, miercuri, la Senat. El urmeaza sa fie dezbatut in comisiiile de specialitate, apoi adoptat in plenul Senatului, ca prima Camera sesizata.„Se…

- Senatorul american Bernie Sanders, candidat la investitura democrata pentru alegerile prezidentiale din 2020, a inaintat din nou in legislativ proiectul sau ce prevede o vasta reforma in sistemul de sanatate, prin introducerea asigurarii medicale universale, transmite AFP. Proiectul legislativ, care…

- Senatul a adoptat, in calitate de prima Camera sesizata, un proiect legislativ privind reducerea virstei standard de pensionare pentru categoria de angajați care au lucrat in grupa a II-a de munca. Senatorul PSD de Suceava, Virginel Iordache, unul dintre co-inițiatorii propunerii legislative, considera…

- Senatul voteaza, luni, in calitate de prima Camera sesizata, proiectul de lege initiat de Liviu Dragnea si Serban Nicolae, care prevede ca Banca Nationala a Romaniei sa repatrieze 91,5% din aurul depozitat de Romania in strainatate. Propunerea legislativa a primit raport de admitere in comisia de buget-finante,…