Seful Statului Major al armatei SUA: Daca Iranul va face miscari periculoase, atunci vom raspunde eficient

- Retragerea din tratatul destinat sa stopeze proliferarea armelor nucleare este una din "numeroasele optiuni" de care dispune Iranul dupa ce SUA si-au inasprit sanctiunile impotriva Teheranului, a declarat duminica ministrul de externe iranian Mohammad Javad Zarif, citat de media de stat, preluata…

- Michael Cohen, fostul avocat al presedintelui american, a declarat in cadrul audierilor din Congres ca Donald Trump l-a pus sa faca peste 500 de amenintari in cei zece ani de colaborare. In cadrul audierilor din Camera Reprezentantilor, Cohen l-a descris pe Donald Trump drept un sef "intoxicant",…

- Președintele iranian Hassan Rouhani a vorbit miercuri despre tensiunile dintre Statele Unite și Iran, poziționându-le la cote maxime, și a criticat sancțiunile impuse de Statele Unite, considerate un „act de terorism”, conform Reuters, informeaza Mediafax.„Presiunea…

- Rusia va riposta oricarei desfasurari de rachete nucleare americane cu raza "intermediara" de actiune in Europa si va tinti atat tarile in care aceste rachete vor fi desfasurate, cat si Statele Unite, a amenintat miercuri, in discursul sau anual, presedintele rus Vladimir Putin. Putin a declarat,…

- Secretarul Trezoreriei SUA, Steven Mnuchin, a declarat ca el si alti oficiali americani vor calatori saptamana viitoare la Beijing pentru discutii comerciale cu China, urmarind sa incheie un acord pentru a evita o crestere a tarifelor vamale pe marfurile chinezesti la 2 martie. Mnuchin a declarat…

- Statele Unite ale Americii (SUA) sprijina "dictatori, calai si extremisti" in Orientul Mijlociu, a acuzat miercuri ministrul de externe al Iranului, Javad Zarif, intr-o postare pe contul sau de Twitter, ca raspuns la discursul presedintelui american Donald Trump privind Starea Uniunii, informeaza…

- Presedintele american Donald Trump si Nancy Pelosi, presedintele Camerei Reprezentantilor, au decis ca discursul anual despre "Starea Uniunii" va fi rostit de presedinte in data de 5 februarie, dupa ce evenimentul a fost amanat din cauza blocajului guvernamental partial. Nancy Pelosi l-a invitat…