- Seful gruparii Statul Islamic (ISIS), Abu Bakr al-Baghdadi, a facut apel la sustinatorii sai sa îi "salveze" pe jihadistii tinuti în detentie în închisori si familiile acestora care traiesc în tabere de persoane stramutate în special în Siria si Irak,…

- Potrivit unui raport al unui grup de observare al Departamentului american de Aparare, in Siria are loc o revenire a Statului Islamic, la cateva luni dupa ce Donald Trump a declarat ca gruparea a fost invinsa in totalitate.

- La fel ca la Nuremberg, in cazul nazistilor, lumea este necesar sa judece gruparea Statul Islamic (SI) pentru a-i face auzite victimele si a-i ”demistifica” ideologia, pledeaza Karim Khan, care conduce ancheta ONU cu privire la crime jihadiste intr-un interviu acordat AFP.

- Ea a spus ca prezenta armatei germane la aceasta misiune este 'absolut esentiala', in timpul unei vizite la Comandamentul de Operatiuni al Bundeswehr la Geltow, in apropiere de Berlin. Parlamentul german urmeaza sa decida in toamna daca va extinde mandatul armatei pentru misiunea din Siria si Irak.…

- Ministrul britanic de externe Jeremy Hunt i-a comunicat sambata omologului sau iranian Mohammad Javad Zarif ca Marea Britanie va facilita scoaterea de sub sechestru a petrolierului Grace One, capturat saptamana trecuta in largul Gibraltarului, daca Teheranul va da garantii ca destinatia acestuia…

- Emmanuel Macron a declarat vineri ca democratiile „au înca multe de adus”, adresându-i-se lui Vladimir Putin, care a criticat democratiile occidentale într-un interviu acordat Financial Times, relateaza Agerpres citând AFP.Seful statului francez i-a dat replica…

- Inaltul Comisar al ONU pentru drepturile omului, Michelle Bachelet, a cerut luni ca membrii familiilor jihadistilor capturati sau ucisi in Siria si in Irak sa fie "repatriati, cu exceptia cazului in care sunt inculpati pentru crime", relateaza AFP. De la caderea in martie a "califatului"…