- Ministrul Apararii din Rusia, Serghe Șoigu, a survolat cu acceptul autoritaților romane spațiul aerian al Romaniei, in condițiile in care se afla pe lista de sanctiuni adoptate dupa anexarea Crimeii si agresiunea din Est.EXCLUSIV Mișcare interesanta. Mircea Diaconu la un pas sa intre in cursa…

- Vizita de saptamâna viitoare a consilierului președintelui SUA pentru securitate naționala, John Bolton, nu este deloc întâmplatoare, considera editorialistul Ziarului NAȚIONAL, Nicolae Negru. Aceasta are loc în contextul întaririi influenței ruse în R.…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, nu va zbura direct prin Ucraina pentru a ajunge la noi. Odata ce are interdicție prin aceasta țara, el este nevoit sa ocoleasca prin state UE. Va zbura deasupra Poloniei, Slovaciei, Ungariei și Romaniei, dupa care va ajunge in Republica Moldova.

- Crezi ca documentarele au potențialul de a produce o schimbare sociala? Atunci nu rata MOLDOX – cel mai progresist și accesibil festival internațional de film documentar din țara, care și in acest an iți aduce o selecție de pelicule actuale, inedite, motiv pentru care au adunat numeroase premii in palmares.…

- Vizita ministrului Apararii de la Chișinau, Pavel Voicu, la Moscova, unde a avut o întrevedere cu omologul sau rus este una ciudata și nu face bine R. Moldova pe plan extern. Opinia a fost exprimata de analistul politic, Vlad Țurcanu, la emisiunea „Ora de vârf” de la Radio…

- 'Rusia este un aliat de incredere al Republicii Moldova. Pentru noi acest lucru este foarte important. Astazi pentru noi este de asemenea foarte important sa ne mentinem stabilitatea, sa intarim relatiile de prietenie cu toate tarile si nu sa fim prieteni cu cineva impotriva altcuiva', a afirmat…

- „Romania a fost, este si va fi cel mai constant si dedicat sustinator al Republicii Moldova, a declarat marti presedintele Klaus Iohannis, la intrevederea pe care a avut-o in aceasta dimineata cu șefa cabinetului de la Chișinau, Maia Sandu. Iohannis a mai spus ca Romania este dispusa sa ofere „asistenta…

- Liderul PL, Dorin Chirtoaca, spune ca revenirea lui Renato Usatii in Republica Moldova este un semnal ca „Rusia deja l-a trimis pe Usatii sa consolideze stanga prorusa”. Liberalul considera ca e „cinic, agentul Rusiei intra in Republica Moldova, prin Romania”.