Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR Stelian Ion, unul dintre cei mai vocali opozanti ai PSD pe tema Justitiei, a fost santionat in partid dupa ce l-a criticat pe Vlad Voiculescu, cel care a numit dezbaterile din USR „putoiala“. Stelian Ion nu a mai putut posta mesaje pe grupul intern de comunicare exact in prima zi de campanie…

- Andi Topala, consilierul ministrului Justiției, i-a trimis un mesaj realizatoarei B1 TV, Sorina Matei, in care a facut-o "nesimțita".Totul a plecat de la faptul ca moderatoarea a cerut producatorului sa o sune pe Ana Birchall, ministrul Justiției, dupa ce s-a aflat ca probele ADN din oasele…

- Nikos Metaxas, criminalul in serie care a ucis șapte femei pe parcursul a trei ani in Cipru, printre care și o romanca și fiica acesteia, a fost condamnat la inchisoare pe viața, potrivit The Guardian.Cazul a provocat revolta in randul opiniei publice din Cipru din cauza modului superficial…

- Fostul portar al lui Real Madrid sau Valencia, Santiago Canizares (n. r.: foto), a transmis un mesaj pe care urmaritorii sai de pe Twitter nu l-au primit atat de bine. Fostul fotbalist a sustinut ca Jose Reyes nu merita titlul de „erou”, intrucat a provocat un accidentat mortal, relateaza Mediafax.Fostul…

- A fost din nou scandal in studioul Antena 3, deputatul USR Stelian Ion atacandu-l in direct pe ministrul de Externe, Teodor Melescanu. In discutie purtata pe un ton ridicat au intervenit si Robert Cazanciuc, fost ministru al Justitiei, si Mugur Ciuvica.CITEȘTE ȘI: Nu trebuie sa-ti lipseasca din…

- Conferențiarul universitar Vasile Cotiuga a demisionat, joi, din Senatul Universitații „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, in semn de protest fața intoarcerea fostului ministru al Justiției, Tudorel Toader, in funcția de rector, transmite corespondentul MEDIAFAX.Conferențiarul universitar Vasile…

- Avionul apartine companiei Spring Airlines si peste 160 de pasageri au fost nevoiti sa astepte, din cauza incapatanarii mamei si a lipsei de bun simt a fiicei acesteia. Intamplarea a avut loc pe aeroportul Suvarnabhumi, din capitala Thailandei, Bangkok, iar in imaginile postate online se vede…

- Targoviște a fost duminica un oraș paralizat ore bune din cauza ultimului mare miting PSD, inainte de alegerile europarlamentare. Echipaje de poliție au facut filtre la intrarile in oraș, pe unde au putut trece doar autocarele și mașinile cu simpatizanți PSD, potrivit Epoch Times News. Un medic a…