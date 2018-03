Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 20 martie, se implinesc șapte ani de cand colegul și prietenul nostru, actorul Ioan „Uțu” Strugari a plecat dintre noi,la numai 29 de ani. Era un tanar frumos și talentat, care visa sa iși construiasca o viața frumoasa. Au trecut șapte ani, un ciclu de viața. Amintirea acelei zile peste care…

- Viata poate sa fie foarte nedreapta. Aceasta te poate arunca de foarte multe ori in fata celor mai dure incercari. Acest lucru il simte pe propria piele o tanara din Arges ce a fost nevoita sa isi conduca logodnicul pe ultimul drum. Acesta lucra ca sofer pe camion si a murit in timpul unei curse…

- Cunoscutul om de radio și televiziune Andrei Gheorghe s-a stins din viața subit, la varsta de 56 de ani, din cauza unui stop cardiorespirator pe care l-ar fi suferit cu 12 ore inainte de a fi gasit. La scurt timp dupa aflarea veștii teribile au aparut numeroase reacții.

- "Cu ocazia implinirii a 170 de ani de la momentul martie 1848, transmit concetatenilor nostri de etnie maghiara un mesaj de unitate si solidaritate. Convietuirea interetnica armonioasa si respectul reciproc au fost si trebuie sa ramana un reper al dezvoltarii societatii romanesti. In ultima…

- Grefierii il contrazic pe ministrul Justitiei Tudorel Toader, care a sustinut ca statutul grefierului este aproape gata, spunand ca nu au fost consultati pe acest subiect si reclamand ca nici alte revendicari, precum calculul unitar al salariilor, nu le-au fost solutionate. Eu mai afirma ca ministrul…

- Andreea Esca, mesaj emoționant pentru mama ei, de 8 Martie. Prezentatoare știrilor Pro tv a publicat și imagini cu cea care i-a dat viața, din tinerețe. De Ziua Mamei, Andreea Esca și-a surprins mama cu cele mai frumoase cuvinte, i-a demonstrat inca odata cat de mult o prețuiește și a dezvaluit lucruri…

- Aflata in Costa Rica pentru a-și proteja sarcina de orice forma de stres, Elena Udrea simte diferența dintre traiul din Romania și cel de acolo. Aceasta a declarat, luni seara, ca, in Costa Rica totul este scump, dar mai ales mancarea și convorbirile telefonice.

- Actorul Gheorghe Visu, cel care a dat viata celebrului personaj din serialul ,,Inima de Tigan”, a facut un anunt pe care iubitorii de teatru și film romanesc nu l-au primit cu bucurie. Indragitul actor ajuns la varsta de 66 de ani a dat de ințeles ca are de gand sa se retraga definitiv din viața artistica:…

- Mai sunt doar cateva zile pana cand Oana Lis va fi sarbatorita! Sotia fostului edil al Capitalei le-a spus tuturor ce isi doreste drept cadou. Daca i se va indeplini dorinta, cu sigurata viata i se va schimba.

- Celia, colega de scena a lui Karym, cu care, in 2017, a lansat melodia “La doua capete”, i-a transmis un mesaj de incurajare artistului, dupa ca tatal acestuia sufera de aceași boala care a rapus-o pe Denisa Raducu. “Capul sus, Karym! Viața ne invața sa depașim toate incercarile ei, important e sa ramanem…

- Sorin Prepelița, directorul AJPIS Vaslui 133 de vasluieni cu HIV/SIDA primesc lunar bani pentru hrana. Adulții și copiii infectați cu HIV sau bolnavi de SIDA beneficiaza, atat in perioada in care sunt internați, cat și in ambulatoriu, de o indemnizație lunara pentru hrana. Potrivit datelor oferite de…

- Fundasul international italian Davide Astori, capitanul echipei Fiorentina, in varsta de 31 de ani, a decedat in noaptea de sambata spre duminica la un hotel din Udine, unde echipa sa urma sa joace duminica in Serie A, a anuntat clubul florentin de fotbal, citat de AFP. "Fiorentina este profund bulversata…

- Horoscopul zilei de 4 Martie aduce o multime de vesti inedite pentru toti nativii. Unii vor castiga sume importane, altii au noroc in dragoste, iar unii nativi sunt nevoiti sa acorde mai multa atentie sanatatii. Descopera ce iti rezerva astrele si tie, in horoscopul realizat de Remus Ionescu.

- Trezirea la viata Prin puntea curcubeului deschis descoperi infinitul. Ca pe o comoara, in tine am ascuns, prin impletirea numelui nostru, aroma inocentei, acorduri intre corzi si vibratii, mirari, intrebari, chemari si taceri din linistea inimii, adanci inspiratii si zambetul fiecarei expiratii, ziua…

- Unul din cei mai cunoscuți actori de telenovele s-a stins din viața. Rogelio Guerra, cunoscut pentru rolul din telenovela „Și bogații plang” s-a dus in Ceruri. Rogelio a deținut rolul principal in telenovela mexicana de succes. A murit la 81 de ani dupa ce fusese diagnosticat in urma cu ani…

- Nico și Catalin de la Insula Iubirii și-au pus fanii pe jar, mulți dintre aceștia crezand ca cei doi s-au desparțit. Reacția a venit din partea blondei, dupa ce a postat pe contul de socializare un mesaj, ce lasa loc de interpretari. Nico, fosta concurenta de la „Insula Iubirii” a postat o fotografie…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dezbatut cererea DNA de confirmare a redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care este vizat si vicepremierul Paul Stanescu. Este al treilea termen in acest proces, primele doua fiind amanate pe motive de procedura. Vicepremierul a negat toate acuzațiile…

- Hajduk Split a caștigat derby-ul Croației, scor 1-0, contra lui Dinamo Zagreb, consolidandu-și poziția secunda. Prima parte a fost una sterila, in care singurul șut spre poarta a aparținut lui Dinamo Zagreb. Repriza a doua a fost mult mai tensionata. Hajduk a deschis scorul in minutul 52, cand Ohandza…

- In urma cu multi ani, Cristina si Sergiu, fosti concurenti intr-un show matrimonial, cucereau publicul din Romania cu povestea lor de dragoste. Desi acestia au castigat concursul dedicat celor care isi cautau jumatatea, acestia au decis sa nu se casatoreasca in cadrul competitiei.

- Președintele SUA Donald Trump a postat un mesaj pe Facebook și daca nu am fi cunoscut autorul puteam sa bagam mana in foc ca este al unui lider politic din Romania. Trump susține ca viața unui om poate fi distrusa de o simpla acuzație și chiar daca acestea se dovedesc neadevarate la finalul anchetei,…

- De cand a aflat ca este insarcinata, Laura Cosoi traieste viata mult mai intens si cu mai multa bucurie. Frumoasa actrita va naste in acest an o fetita, iar totul in viata sa este roz.

- La cateva saptamani de la parastasul pentru Adrian Iovan, Romanita a postat un mesaj sfasietor pe retelele de socializare. Si-a amintit de de viata pe care o avea acum cativa ani si isi doreste sa poata retrai momente care i-au ramas pentru totdeauna in minte si in inima.

- Este ziua mamei Marei Banica, prilej cu care vedeta a scris un mesaj foarte emotionant pe retelele de socializare, profitand de faptul ca cea care i-a dat viata nu are conturi pe retelele de socializare.

- Lucian Romascanu, ministrul Culturii si Identitatii Nationale, spune despre istoricul Neagu Djuvara ca a fost un titan a carui viata se suprapune istoriei Romaniei moderne.Istoricul si filosoful Neagu Djuvara a murit joi, la varsta de 101 ani. ”A plecat astazi dintre noi unul din cei mai apreciati…

- De Ziua Unirii Principatelor, 24 ianuarie, viceamiralul r cu trei stele Petre Zamfir a primit titlul de comandor al Ordinului Militar de Romania. Festivitatea a fost gazduita de Muzeul Militar National "Regele Ferdinand Ildquo; Filiala Constanta. Colonel r Adrian Constantin, presedintele Ordinului Militar…

- Tili Niculae, mesaj pentru mama ei de ziua acesteia de naștere. Actrița a publicat și o imagine cu cea mai importanta femeie din viața ei. Cele doua seamana perfect. Actrița și mama ei au o relație speciala, iar aceasta este prezenta permanent in viața nepoatei ei, fiica vedetei tv. „Știi mami ca mereu…

- Bolile psihice curma vietile a multor oameni. In fiecare zi, ei traiesc o lupta adevarata, pe care nimeni nu o poate vedea in interiorul mintii lor. Este o experienta pe care nu o pot impartasii cu nimeni si ii pot trimite intr-un loc intunecat, astfel ca ei au impresia ca nu mai au alta optiune decat…

- Laura Cosoi, mesaj pentru mama ei de ziua acesteia. Vedeta a postat pe contul de socializare o fotografie, in care apare alaturi de cea care i-a dat viața. Laura Cosoi și mama ei se ințeleg de minune și petrec foarte des timpul impreuna. Vedeta i-a transmis un mesaj emoționant celei care i-a dat viața.…

- Sabina Dorofte, medic rezident, a lansat un apel umanitar tuturor celor care vor sa o ajute sa-si salveze viata. Tanara a fost operata de doua ori pentru a i se extirpa o tumora, insa acum are nevoie de o noua interventie pentru care are nevoie de 40.000 de euro.

- Connect-R, mesaj pentru mama lui, de ziua acesteia. Artistul și cea care i-a dat viața au o relație speciala, iar artistul nu ezita sa ii arate public dragostea . El a scris un mesaj pe contul de socializare, alaturi de care a atașat o fotografie. Connect-R i-a transmis mamei lui un mesaj pe contul…

- Familia lui Daniel Rusu, alpinistul surprins de avalanșa in Munții Bucegi, s-a resemnat ca alpinistul ar mai fi in viața. Rudele au publicat un mesaj in memoria tanarului de 30 de ani. Apropiații alpinistului au luat legatura cu administratorii rețelei Facebook pentru a anunța ca Daniel Rusu…

- Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca incepe o noua etapa in programul de reducere a deficitului de personal cu care se confrunta intreg Ministerul Afacerilor Interne și a dat startul angajarilor din sursa externa.

- In plin scandal provocat de agentul suspectat de pedofilie, Politia Romana scoate la concurs 770 de posturi de politisti si personal contractual. IPJ Calarasi are disponibile 17 posturi de politisti si 4 de personal contractual, majoritatea de specialisti.

- Noul presedinte al Consiliului Superior al Magistraturii, Simona Marcu, a transmis vineri un mesaj de unitate catre magistrati si unul de deschidere fata de celelalte puteri ale statului. "As dori sa transmit mai intai catre colegii judecatori si procurori un mesaj de unitate care vine…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu trece prin momente grele. Tariceanu a anuntat moartea unei persoane importante din viata lui. Calin Popescu Tariceanu a postat pe pagina oficiala de Facebook un mesaj sfasietor prin intermediul caruia anunta trecerea in nefiinta a prietenului lui, Andrei Alexandru.…

- Andreea Tivadar este gravida in luna a noua. Bruneta, care se afla in Israel nu a vorbit despre cel mai important moment din viața ei, iar despre copil au știut doar apropiații. Andreea Tivadar și-a ascuns burtica de ochii curioșilor, iar faptul ca este foarte slaba, a ajutat-o mult. Manechinul va naste…

- Denisa Moga, o tanara din Sebeș, județul Alba, debuteaza, la nici 17 ani, cu piesa „Singuri”, o melodie cu un mesaj emoționant extras din viața artistei. Primul single semnat Denisa Moga s-a lansat pe 22 decembrie, alaturi de Cat Music. „Cu toții trecem, la un moment dat, prin perioada aceea de tranziție,…

- Legatura dintre Oana Roman și Cristina, logodnica lui Mihai Mitoșeru, moarta intr-un accident de mașina.Vedeta a facut dezvaluiri incredibile despre cel mai bun prieten al sau și femeia cu care vroia sa se casatoreasca. Secretele Oanei Roman au fost dezvaluite in cadrul emisiunii online, OanaPunctRoman,…

- Așadar, inainte de a lua numele soțului, adica Grecu, așa cum a chemat-o 20 de ani, pe jurnalista o chema Iosifescu, adica numele de fata. Amintim ca miercuri seara, la Antena 3, in emisiunea lui Mihai Gadea, Dana Grecu a precizat ca a avut parte de o schimbare importanta in viața. "Daca…

- Fosta „blonda de la Cotroceni” a ieșit rapid din atmosfera de sarbatori și a lovit pe rețelele de socializare cu un mesaj adresat atat foștilor colegi de partid, cat și unor jurnaliști. Elena Udrea nu face economie de cuvinte grele și ii numește pe aceștia lichele și lingatori de clanțe și explica de…

- Noi detalii ies la iveala despre divorțul dintre vedeta de televiziune Catrinel Sandu și partenerul ei de viața, fostul jucator de tenis Gabriel Trifu. Catrinel Sandu a șocat pe toata lumea dupa ce, cu doar cateva zile inainte de incheierea anului 2017 a anunțat ca divorțeaza de partenerul ei de viața,…

- Cu aproape doua saptamani inainte de tragedie, iubita lui Sergiu Curca a publicat un mesaj pe Facebook prin care ii ura unei prietene „La mulți ani", insa a menționat și cum viața te supune unor teste. „Viata ne ofera multe incercari si ne da posibilitatea de a trece prin multe obstacole,…

- Iulia Vantur a transmis primul ei mesaj din noul an, 2018. Vedeta le-a facut urari fanilor ei și le-a mulțumit celor care au fost alaturi de ea. Iulia Vantur, care de cațiva ani s-a mutat in India, țara iubitului ei, starul bollywoodian Salman Khan , nu a uitat de prietenii ei virtuali. Vedeta le-a…

- Andra a primit anul 2018 cu o noua schimbare de look. Indragita artista a postat o imagine pe pagina ei de Instagram unde apare in toiul petrecerii, inchinand un pahar de șampanie și fiind imbracata cu o haina argintie sclipitoare, scrie spynews.ro Desigur, schimbarea de look apare la nivelul parului,…

- Fosta partenera de viața a regretatul actor Adrian Pintea este in doliu. Bunica sa a incetat din viața. Lavinia Tatomir a fost casatorita cu marele actor Adrian Pintea . Dupa moartea acestuia, Lavinia Tatomir și-a refacut viața alaturi de un barbat pe nume Laurențiu, cu care s-a casatorit in anul 2014.…

- Despartirea dintre Maria Constantin si Marcel Toader a socat showbiz-ul romanesc. Mereu impreuna, cu zambetul pe buze, cei doi nu tradau adevaratele probleme ale cuplului. Insa lucrurile au evoluat in cel mai urat mod. Rufe spalate la televizor, acuzații grave și zvonuri peste zvonuri.

- Dinu Șovea este un roman stabilit in Londra, celebru pentru postarile sale de pe Facebook, in special cea in care a pus la zid toți romanii din țara natala . Acum, Dinu Șovea a publicat o fotografie cu o punga de pufuleți și chei de la mașina și transmite un mesaj trist legat de viața romanilor care…